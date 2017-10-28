 Pivotal向Cloud Foundry中增加服务器计算和软件容器

软件和服务公司Pivotal今天在一年一度的SpringOne Platform大会上宣布对其Cloud Foundry产品进行重大更新。

至顶网服务器频道 12月06日 新闻消息：软件和服务公司Pivotal今天在一年一度的SpringOne Platform大会上宣布对其Cloud Foundry产品进行重大更新。

这次升级Cloud Foundry平台增加了新的无服务器计算功能，还集成了Pivotal在8月VMworld 2017大会上公布的新容器服务。Pivotal是引领Cloud Foundry开发的公司，Cloud Foundry是一个开源云平台即服务产品，开发者使用该产品构建、部署和运行云原生软件应用。

这个率先由VMware开发的平台让开发者可以以多种语言和框架进行编码。然后他们可以将他们的应用部署到本地基础设施、公有云和私有云例如AWS或者OpenStack上。此外还可以部署在Cloud Foundry认证的平台上，例如IBM Bluemix Cloud Foundry、Pivotal Cloud Foundry、SAP Cloud Platform、华为FusionStage以及Swisscom Appliation Cloud。

有了Cloud Foundry，Pivotal的主要目标是帮助财富500强企业将他们的任务关键型传统应用转变为所谓的“云原生”应用，可以运行在任何平台上，从而帮助像Uber Technologies和Google等互联网巨头这样的大型公司。

鉴于此，Pivotal在VMworld上推出了新的Pivotal Container Service。当时Pivotal表示，该产品旨在帮助企业利用软件容器，容器正在快速成为开发者们的标准设计平台，因为容器可以将应用从底层硬件中剥离，运行在任何平台上。Pivotal Container Service据称是Kubo的商业版，Kubo是由Google和Pivotal开发的开源项目，提供快速且轻松地构建容器、而不用在数据中心内为其配置物理服务器的能力。

现在，PKS正在与Cloud Foundry集成，让开发者能够部署主流的Kubernetes容器编排服务，这样他们就可以在该平台上轻松管理容器化的应用。

除了容器之外，Pivotal Cloud Foundry还将具有新的无服务器计算能力，让用户运行新型以事件为驱动的服务和应用，例如由特定事件触发的单用途应用。这意味着开发人员可以使用Pivotal的无服务器产品来触发行为，基于用户发送的数据或者RabbitMQ或者Apache Kafka通信系统。例如，当一位客户的移动银行应用被检测到移动到另一个国家，大型银行就可以向客户发送通知，询问该客户是否希望激活在该地区使用信用卡。

Pivotal表示，将会升级Pivotal Application Service正常运行时间，支持在微软.NET框架上构建的Windows Server 2016容器。此外，Pivotal还向该服务中增加了新的“Healthwatch”功能，这是一个操作仪表板，可以监控该平台上的性能数据，确保一切都平滑运行，有助于防止可能导致系统崩溃的问题。