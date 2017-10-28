 微软Azure宣布推出AMD EPYC Azure虚拟机

AMD一直想利用强大的Epyc服务器处理器挑战英特尔公司在数据中心市场长期占据的统治地位。AMD近日宣布了一项可能是实现这一目标的重要里程碑消息。

至顶网服务器频道 12月06日 新闻消息：AMD一直想利用强大的Epyc服务器处理器挑战英特尔公司在数据中心市场长期占据的统治地位。AMD近日宣布了一项可能是实现这一目标的重要里程碑消息。

AMD公司表示，IaaS市场的第二大云提供商微软已开始部署由Epyc 7551处理器支持的新一代Azure云。微软是首家采用Epyc芯片系列的大型云提供商。

Epyc 7551内置32个内核，可以运行多达64个线程，基本时钟速度为2千兆赫。据AMD说，如需要更大的运算能力，时钟频率可以增加到3千兆赫。

微软已经将Epyc 7551纳入代号为Olympus项目的自家服务器设计版本，Olympus项目去年已开源。 AMD表示，Olympus项目蓝图的产品实施版是Azure实例Lv2系列的动力，该系列是在现有L系列产品线基础上发展而成的。

Lv2系列机器和L系列机器一样主打存储密集型工作负载，如数据库和Hadoop集群。这些应用程序处理大数据数据集，因此需要大量的输入/输出带宽，以高效地访问信息。 AMD称，Epyc系列在I / O方面完胜英特尔芯片，这大概也是导致微软注意到Epyc系列的原因。

Lv2实例有四种配置。最小型的配置有8个虚拟处理器和1个1.9-terabit的闪存存储池，最大型的虚拟处理器可提供64个虚拟处理器，存储容量为15TB。这些机器的内存范围为64GB至512GB。

AMD表示，除了微软之外，其他提供商也计划在自己的平台上采用Epyc系列。由于云计算行业一直处于数据中心创新的前沿。更多的基础架构即服务公司采用Epyc系列有助于业界采用Epyc芯片的，原因是云计算产业一般都处于数据中心创新的前沿。不过ADM要成为英特尔的真正挑战者还有很长的路要走。

与此同时，ADM和英特尔两家竞争对手也在进行合作以对付共同的对手Nvidia公司的图形处理器。今年11月初，ADM和英特尔宣布了一个伙伴关系，两家将共同开发一款超薄的、同时使用Intel处理器及特设AMD Radeon GPU的笔记本电脑。