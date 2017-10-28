EasyStack的野心：从OpenStack到全栈软件基础设施

从OpenStack开始起步到后来存储、容器，EasyStack正向一家领先的、中立的，以开源技术为核心的产品化的世界级基础软件公司目标努力。

顶网服务器频道 12月05日 新闻消息（文/邹大斌）： 很长时间以来在开源领域中国企业一直是配角，除了下载量有时会被拿出来说说之外，中国很少有拿得出手的。不过，近年来这一局面有了改观，以OpenStack为契机，中国在开源世界的影响力开始逐渐凸显出来，中国企业在一些开源基金组织也有了一些话语权，成为基金会白金会员、黄金会员，在OpenStack基金会的24个个人董事成员中，已经占有5席。

中国开源势力的兴起离不开国家对开源软件的扶持，以及中国企业对开源软件的持续投入，特别是一批以开源软件为主要业务的初创企业和新兴企业。EasyStack正是这样一家企业，而从EasyStack身上可以折射出开源在中国的崛起过程。

始于OpenStack，但不止于OpenStack

EasyStack成立于2014年，选择的是当时最为热门的云计算，致力于提供基于OpenStack的云计算解决方案。从成立伊始EasyStack就一头扎进了OpenStack社区，与社区紧密配合，并从2014年开始，每年两次的OpenStack Summit峰会次次不落。而随着公司对OpenStack社区的高度重视和持续不断地投入，其在社区里的影响也逐步提升。如今已经不仅是OpenStack的黄金会员，其开源社区负责人郭长波还担任了OpenStack基金会的独立董事。与此同时，EasyStack对OpenStack的未来发展也有了更多自己的主见。

“在基础软件领域，中国市场几乎都被外国厂商占领，比如IBM、Oracle等。如今在云计算时代，基于开源软件OpenStack，我们有了一个机会，可以和国外企业，比如红帽、VMware等同台竞技。”EasyStack创始人、CEO陈喜伦在接受记者采访时表示，而透过这些，我们看到了一个趋势，就是在新一代的基础软件上中国的创新企业正在成为主要的竞争者。

EasyStack的全栈产品

陈喜伦所言不虚，在Gartner的OpenStack全球竞争格局报告中，EasyStack跻身全球八大OpenStack供应商之列，与Canonical、华为、Mirantis、红帽、SUSE、VMware、Oracle“同框”。在2015年中也曾被Gartner评选为OpenStack Cool Vendor，是中国仅有的一家开源企业。

回顾这几年在OpenStack市场的摸爬滚打经历，陈喜伦有三个切身体会：第一，对Linux、OpenStack、Kubernetes等开源软件，参与社区非常关键。“因此，EasyStack从公司成立就坚决拥抱社区。一路走来，我们从一开始只是代码贡献，到现在我们是基金会的黄金会员，还担任基金会的独立董事成员，进步明显。”陈喜伦表示。

第二，客户是试金石。陈喜伦说，EasyStack拥有人民银行、中国银联、中国邮储银行、中国建设银行等对IT有非常苛刻要求的客户的检验，这是EasyStack能够在这个竞争中逐步脱颖而出的关键一环。他认为，对于开源软件而言，获得金字塔尖上的客户认可非常重要。

第三，就是要建立生态。基础软件离不开生态，过去中国在基础软件上始终难以突破也是困在生态上。陈喜伦说，依托OpenStack社区，EasyStack已经建立了一个强大的生态，涵盖计算、网络、存储。在今年6月份发布了AppCenter，通过AppCenter可以和合作伙伴的解决方案进行一站式的集成，从而打造出一个商业的闭环。

做世界级的开源基础软件公司

尽管EasyStack因OpenStack而被业界熟知，但陈喜伦并不满足于此。在EasyStack的战略规划中其实有个更大的目标，这就是要成为一家领先的、中立的，以开源技术为核心的产品化的世界级基础软件公司。基于这个战略，EasyStack开始不断布局，丰富自己的产品。

2016年8月EasyStack加入Linux基金会，不久就推出了两个自己的Linux版本：Cloud Linux和Container Linux，前者是一个专门为OpenStack而精简的Linux版本，后者是一个专门为容器而精简的Linux版本。

EasyStack公司联合创始人、CTO刘国辉告诉记者，要打造一个端到端的OpenStack解决方案，需要更深厚的技术底蕴来支持，为此EasyStack会不打断丰富自己的产品线，而Linux就是这里的“技术底蕴”，尽管这里没有直接的、短期的商业利益。

“如果没有Linux，我们在OpenStack全栈产品化上就会遇到一些挑战，所以我们要参与到Linux社区中。实际上，我们并不把自己定位成一家纯粹的OpenStack公司。”刘国辉解释说。

其实，EasyStack不止是对Linux感兴趣，去年下半年EasyStack还加入了CNCF。CNCF是由Google联合红帽、华为、英特尔等一批企业创立的开源组织，致力于创造一套新的通用容器技术。加入CNCF，让EasyStack获得了第一手的关于Kubernetes的信息。很快，EasyStack也有了自己的容器平台EasyStack Kubernetes Service（EKS）。

“EKS是在OpenStack之上的自然延伸。因为对于客户而言，IaaS只是一个基础，他们最终需要的其实是应用，是帮助解决问题，所以他们都希望把PaaS能力集成进来，同时还需要构建围绕云的监控运营体系。” 刘国辉说。

除了Linux、Kubernetes和OpenStack之外，EasyStack还有自己存储产品：EasyStack Storage。而这些产品都围绕一个共同的关键词：软件基础设施。刘国辉表示，EasyStack最终想打造出的是这样的软件基础设施：与过去用户需要安装、运营、运维、升级很多的软件（比如说中间件、数据库、大数据等）不同，基于这个软件基础设施，用户不需要关注中间件、数据库、大数据等等，也不用关心它到底运行在什么地方，只需提出需求。这就是EasyStack致力于为用户提供的一种能力。