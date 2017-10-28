第二春？新拐点？ 服务器市场增长迎来新动能

不管是全球服务器市场还是中国市场，服务器市场已处于一个新的拐点。毕竟服务器市场经过长期的发展，在面临新的市场环境下，不管是产品形态还是技术创新等方面都面临变革，不管是云计算还是大数据，或者人工智能都在加速这种变革，让我们迎接变革，拥抱变革。

至顶网服务器频道 12月05日 新闻消息（文/李祥敬）：当今的服务器市场正在迎来“新时代”的变革期，云计算、大数据、人工智能等技术对于服务器的产品形态产生了巨大的影响。在低迷一段时间后，服务器市场在迎来新的增长动因。

近日，IDC的2017年Q3全球和中国的服务器市场数据公布，从这个季度的市场数据可以看出服务器市场在市场格局还是产品形态上都呈现出了一些新的特点，小编就给大家简单解析一下。

2017年Q3全球市场数据分析

从全球看，整体的服务器销售额增长了近20%，一反过去几个季度的缓慢增长，终于迎来爆发。为什么这样说呢？因为不仅Hyperscale（超大规模数据中心）持续增长，企业市场也迎来了大幅增长。也就是说，不管是数据中心市场还是企业市场，服务器市场的增长迎来了“双杀”。

简单来说，超大规模数据中心市场的发展得益于公有云市场的快速发展，这主要是得益于云计算市场的发展已经进入一个正循环阶段，不管是公有云的成熟，还是私有云和混合云的崛起，都在某种程度上驱动了服务器市场的增长。

而企业市场对于服务器需求的增长是由于数字化转型驱动的IT建设，现在互联网快速发展，各行各业都在进行数字化转型，例如金融、零售等行业，而数据化转型的推进显然离不开IT基础设施的支撑，于是以服务器为代表的IT基础设施迎来新的建设高潮。

其中芯片厂商——英特尔和AMD的芯片新品功不可没，不管是英特尔的至强可扩展处理，还是AMD、ARM等厂商对于服务器市场的大力拓展，都在驱动服务器市场呈现多样化的发展态势。

比如英特尔的至强可扩展处理器可为计算、网络和存储带来针对工作负载优化的性能，向下一代云基础设施提供坚实基础，并赋能数据分析、人工智能、高性能计算、网络转型等各类应用，以加速企业数据中心现代化及业务转型的实现。同时，英特尔的众多合作伙伴比如浪潮、华为、新华三等都推出了基于至强可扩展处理器的服务器新品。

另外，IBM的市场数据显示企业市场还是需要大量的非x86服务器，特别是IBM发布了z14大机，另外，IBM在Power服务器方面的推进也是不遗余力的。例如，z14大机在安全、云、开放性等方面都进行了加强，让企业可以应对新时代的业务挑战。通过认知分析及机器学习能力，z14大机通过开放的企业级弹性云平台赋能企业数字化转型。

而在Power服务器方面，IBM持续推进Power生态建设，在承载Linux和云方面，让Power更多担当。同时，浪潮与IBM成立了合资公司来研发、生产、销售基于开放的POWER技术的服务器。

不管是x86服务器还是Power服务器，服务器市场格局在稳中出现新的变化。随着客户需求的多样化，服务器产品形态也出现“百花齐放”，比如超融合等。在帮助企业落地云方面，超融合设备可以提供一站式的服务，而借助OpenStack，实现软硬件一体化，加速了企业云化的进程。

在出货量方面，戴尔和HPE并列第一，联想、浪潮、超微和华为四家并列第三。中国服务器厂商已经占据了全球TOP5出货的多个席位。不过，从销售额和出货看，联想的表现差强人意。浪潮出货增长很快，华为不温不火。很显然这种市场格局与目前的政策导向是吻合的，未来这种中国厂商主导的局面仍将持续下来。

2017年Q3中国市场数据分析

根据IDC发布的《2017年第三季度中国X86服务器市场跟踪报告》显示，2017年第3季度中国x86服务器市场出货量678832台，同比增长8.4%；市场规模28.23亿美元，同比增长25.1%。

从厂商市场份额来看，排名前三的厂商分别是浪潮、戴尔，华为。浪潮以出货量131322台，销售额5.93亿美元，位居出货量、销售额的市场头名。与全球市场一样，中国服务器市场增长迅猛，这背后的驱动力不言而喻。

中国服务器市场的增长离不开蓬勃发展的互联网市场，“双十一”、“双十二”等电商盛宴，公有云服务商扩大基础设施投资， Tier1互联网巨头对AI投入的加大，行业采购开始爆发。

特别是互联网厂商的大规模数据中心建设。在互联网采购的带动下，本季度机架式服务器、多节点服务器销售额同比增长27%、22.7%。互联网、电信等行业大客户对于定制化服务器的需求明显增加，OEM厂商和最终用户在定制服务器方面的合作将更加广泛和深入。可以遇见的是IPDC市场在未来一段时间内仍将驱动整个服务器市场的发展。

2017年AI市场的火热推动了以GPU和FPGA加速计算为主的异构计算取得了爆发式增长，各大服务器厂商也提出了自己的AI策略和相关产品。

2017年浪潮发布了一系列AI计算平台创新产品，比如业界计算性能最强的深度学习超算服务器。目前，浪潮已具备覆盖单机2、4、8卡在内的业界最全GPU服务器产品线，浪潮与百度联合开发了专为训练优化的单机16卡扩展的GPU Box，并是唯一可提供深度学习FPGA加速卡的主流服务器厂商。浪潮是百度、阿里和腾讯等互联网厂商AI服务器的最主要供应商

而中科曙光也在将企业的战略目标设定为以智能推动数据中国的建设，深化人工智能技术的应用落地。在服务器方面，曙光推出了首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器——Phaneron。该服务器可以在4U空间中部署20个人工智能前端推理模块，能够为推理提供强大的计算支持。相较于此前普通用于推理的通用CPU服务器，Phaneron可以实现几十甚至上百倍性能提升。

在AI方面，联想也“不等闲”，发布了全新的全新的ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合以及ThinkAgile软件定义的解决方案，帮助企业更好地拥抱AI时代的机遇与变革。

笔者不用再罗列了，因为市场已经达成共识，那就是抢占AI的“风头浪尖”。众所周知，AI的三要素是计算力、算法、数据。而服务器是计算力的重要载体，所以服务器市场的发展与AI市场的发展息息相关，两个市场相互促进发展。

结语

不管是全球服务器市场还是中国市场，服务器市场已经处于一个新的拐点。毕竟服务器市场经过长期的发展，在面临新的市场环境下，不管是产品形态还是技术创新等方面都面临变革，而不管是云计算还是大数据，或者人工智能都在加速这种变革，让我们迎接变革，拥抱变革。

参考资料：

IDC最新Q3数据：浪潮服务器出货量、销售额中国第一

http://server.zhiding.cn/server/2017/1204/3101297.shtml

IDC：2017年第三季度全球服务器市场收入飞涨19.9%

http://server.zhiding.cn/server/2017/1202/3101282.shtml