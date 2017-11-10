 西部数据公司将全力开发RISC-V处理器，以期构建超级数据协议堆栈

西部数据公司宣布其将在未来所有的产品中都采用开源RISC-V处理器架构，并“打算引领行业转向开放，专用计算机架构，期望能够借此满足以数据为中心的世界日益多样化的应用需求。”

至顶网服务器频道 12月02日 新闻消息：

RISC-y——危险的业务选择……难道是想放弃其与X86-Arm的合作关系？

西部数据公司宣布其将在未来所有的产品中都采用开源RISC-V处理器架构，并“打算引领行业转向开放，专用计算机架构，期望能够借此满足以数据为中心的世界日益多样化的应用需求。”

本周，西部数据公司（简称WDC）的首席技术官Martin Fink在WDC的Milpitas办事处举行的第七届RISC-V研讨会上对这一前景做出了简要的概述。

然而，Martin Fink究竟意在何方还尚未明确。

WDC方面极有可能将Arm-兼容处理器（例如Arm9与Cortex-M3部件）用作其磁盘驱动器与闪存驱动器内的内置驱动控制器，并且联合使用配有ActiveScale存档系统的英特尔公司的CPU与Tegile方面的全闪存与混合阵列。

如今，几乎没有人关心WDC或其他硬盘供应商会在其驱动器内嵌入何种处理器，而企业也只是让员工默默地完成其工作，对其将采用何种架构也从不关心。

Fink解释称，现在WDC需要了解这些是因为该公司正在从一个数据存储公司转向为数据技术公司，而这即意味着该公司需要更为强大的处理能力。但是，如果只是想要一个更为强大的微控制器，Arm及其芯片制造合作伙伴拥有一系列丰富的设计可供选择。

所以导致WDC决定从Arm转向RISC-V可能另有原因，可能是其想要进一步亦或是全面控制其CPU核心，从而回避花在Arm与英特尔公司身上的开销。然而，即使WDC将其发展路线定为RISC-V，该公司也需要为完成设计与制造芯片系统控制器付费，因此在采用RISC-V之后是否会产生显著的成本节约还尚未可知——归根结底，这主要决定于使用Arm方面的蓝图与专利所需要的税费。

RISC-V指令集与Armv8尤为相似，而我们认为其可能与MIPS Part Two较为接近。加利福尼亚大学伯克利分校的Krste Asanović创建了RISC-V的基础，后续研究则是由David Patterson教授领导的Berkeley RISC项目完成，该项目还催生了SPARC的CPU设计研究工作。今天，RISC-V的教科书由Patterson与John Hennessy教授共同撰写，后者创建了MIPS架构。Berkeley RISC项目与MIPS设计团队早在20世纪80年代即保持着一定程度的合作关系。

因此，某种程度上RISC-V是初期SPARC与MIPS的结合，尽管现在距离其创建已是第七个年头，但RISC-V仍在不断发展。RISC-V是一款配有BSD许可证的3264与128 bit的CPU架构，而目前正在尝试使用小规模、低功耗、快速嵌入式并可扩展的芯片实现此套CPU架构。此外，RISC-V还被用作计算机工程本科生的教学案例进行研究。

WDC公司的总裁兼首席运营官Mike Cordano声称：“西部数据公司是存储产品与技术的领导者，如今我们正在将这一领先地位延展至以数据为中心的开放计算体系结构……我们正在超越以往单纯的数据存储，以期能够创建让用户实现其数据价值与可能性的完整生态环境。”

大数据与快数据的出现

西数公司的信念支撑着这一愿景，即该公司认为目前存在两种不同的数据类型，即大数据与快数据。

Fink的幻灯片[PDF]及其演示文稿[PDF]对大数据做出了简单易懂的解释——大数据即是继创建很久之后再进行分析的老旧记录。

相比之下，快数据则需要进行实时响应分析。

Fink认为，对于这两种数据类型的处理系统的处理器、内存、I/O以及存储需求正在迅速分化并逐渐偏离如今数据管理与处理的方式。

不存在万能灵药

面对这样的发展趋势，WDC公司的回应则是采取独立的处理器、内存、IO以及存储的组件级扩展策略。该公司还希望能够采用“一套开源架构以避免依赖于特定的供应商或技术。”

Fink的演示文稿或随附文档中没有就WDC方面对于这一愿景对应未来相关产品的具体转化方式——诸如其将如何进行构建或销售——做出相应阐述。

而演示摘要中则有迹象表明该公司将“在微观层面上，集成、应用程序与专用数据都可被添加至存储设备——诸如硬盘驱动器（HDD）或固态驱动器（SSD）——并且存储平台可将这些设备集成到更大的存储池中。”

这听起来像是具有足够CPU驱动能力的硬盘驱动器将参与分析，或让其组装到虚拟池中，亦或是二者兼而有之。

此外，该份简介还概述了宏观层面上的实施策略，具体表述为“将数据分析或机器学习资源嵌入到高规模数据存储系统中”。而这基本上可以被总结为“阵列即分析功能的设备化”。然而， WDC选择了升级其基于对象的存储系统（OBS）ActiveScale以达成这一目标。

此外，WDC还谈到了在物联网中支持以数据为中心的计算架构——目前WDC公司在该领域没有特定的产品或技术。Fink解释称，该公司“希望让计算与数据之间连接的更为紧密”。这似乎再次暗示未来的个人磁盘将可能实现一定程度的智能化，从而具备分析能力。然而，随着几乎每个设备都将配有存储设备，这将是一个有趣的前景。

为什么选择RISC-V？

为什么WDC公司在RISC-V大会上公布一切并告知世界其将每年开销数十亿美元研究RISC内核？特别是考虑到如今大多数企业都只是想要职员各司其职而不去注意芯片架构的情况下，WDC方面此举意在何处？

答案很简单。因为WDC最近对Esperanto Technologies进行了战略投资，Esperanto Technologies是一家基于开放式RISC-V架构的高性能节能计算解决方案开发商，此外，该公司还专注于机器学习。

评论意见

WDC可以使用其设备中任何处理器，然而一旦当其开始使用RISC-V处理器及其软件，其设备的系统就将处于交互的环境中——由于数据中心内部无处不在的x86系统，所以其需要进行交互——而该公司目前所面对的挑战即是确保交互顺利，并且交互过程很容易受到怀疑论者与批评人士的影响。

然而，导致x86与Arm处于主导地位的原因纷繁多样，但其中最重要的是代码支持的庞大生态系统。如果WDC公司认为只要拥有处理器架构的选择权就能够助其赢得竞争，那么可以说WDC在这一点上是十分大胆了。

在WDC看来，物联网还处于起步阶段。目前，捕获与分析数据的常见实现方式是将物体与x86服务器连接，该服务器在接收数据后只是进行本地预处理与一些实时分析，并将复杂的工作转交至数据中心进行处理。WDC方面的快速数据理念意在表示这样转交安排的处理速度太慢。

在一套通用架构中嵌入多层堆栈可能会达到更好的效果。但是，在WDC公布旗下RISC型产品细节信息并于2019年正式推出之前，尚无法明确该公司的具体目标与相关计划。

我们将持续向WDC公司了解更多这方面的细节，并将随时更新已了解的最新近况。