VMware-on-AWS推出新服务及新功能

VMware在亚马逊网络服务（AWS）上运行的裸机服务上增加了新服务及新功能。

至顶网服务器频道 11月29日 新闻消息： VMware在亚马逊网络服务（AWS）上运行的裸机服务上增加了新服务及新功能。

比新增功能本身更重要的意义可能在于，VMware在AWS上的裸机服务上线后三个月内就可以交付新服务和新功能。VMware产品和云服务首席运营官Raghu Raghuram最近访问了澳大利亚悉尼，他告诉记者，VMware已经重新组织了旗下的开发计划，以期能更频繁地更新旗下的核心产品。这些更新先在云里推出，最终会在本地部署消费版本上推出。

VMware在AWS上的裸机服务的大改动包括添加了保留实例（可保留一年或三年）。该服务另外还推出了第二个区 AWS美国东区（北弗吉尼亚州），原来只有美国西区（俄勒冈州），而且，VMware计划推出更大规模的AWS上的裸机服务：VMware告诉记者，在AWS里运行的集群很快将达到数万个虚拟机，软件定义数据中心将会扩展到10个群集、32个节点，这些数据中心跨越多个AWS可用区域。VMware扩大规模之举的目标是那些需要大量机器的企业工作负载。

新服务还包括VMware站点恢复服务，可用于生成虚拟机快照及储存到AWS里，如果有需要进行往云里的故障恢复，就可以激活虚拟机快照。新服务还提供从AWS到内部部署的故障恢复以及在AWS可用性区域之间的侧向恢复。虚拟巨头VMware在这一块是在追别人：微软几年前已经有类似的东西了，目标是VMware工作负载灾难恢复及一般的迁移。

虚拟巨头VMware还在第二战线开始反击，推出的 “混合云扩展”（ Hybrid Cloud Extension）可以将本地工作负载迁移到AWS里，无需更改网络。 VMware云平台业务部门的产品部门Mark Lohmeyer告诉记者，往AWS的迁移可保留网络细节，例如IP和路由策略，因此无需再映射应用程序。 VMotion内置在L2网络层，因此可以这样做。

AWS上的VMware（VMware-on-AWS）裸机服务现在也可以利用AWS的Direct-Connect（直连）进一步加速迁移。另外也可以从vSphere的多个版本迁移到新的云配置。

使用该服务还有一个好处，那些刚开始用vSphere、VSAN或NSXd重型内部部署用户能够以比例许可的形式享受折扣。

Lohmeyer在与记者的交谈中还进一步提出， VMware-on-AWS以前主要是适合测试和开发。而今天在AWS的 re:Invent活动上介绍了两个新的用例：迁移和灾难恢复，这表明VMware-on-AWS的成熟。

Lohmeyer补充表示，这些新功能和服务显示出“我们季度开发周期的宏伟证明点”。

笔者知道re:invent 活动上还有别的有关VMware的消息。 虚拟巨头支持VMware-on-AWS，但也有不少别的传言，大致是说AWS将提供裸机服务器，VMware的ESXi将会可能是部署这些裸机服务器的虚拟机管理程序，只是支持模式不同。笔者将密切关注re:invent 活动的消息，有新消息时第一时间为各位爆料。