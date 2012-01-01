布局西南 斐讯丽江大数据产业园正式开工 构建丽江大数据产业联动能力 

11月24日，由丽江市人民政府、斐讯数据通信技术有限公司共同主办的“2017斐讯丽江大数据产业园开工仪式”在丽江市金山高新技术产业经济区举行。

至顶网服务器频道 11月24日 新闻消息（文/董培欣）：

11月24日，由丽江市人民政府、斐讯数据通信技术有限公司共同主办的“2017斐讯丽江大数据产业园开工仪式”在丽江市金山高新技术产业经济区举行。云南省、丽江市政府两级领导、斐讯创始人、CEO顾国平、西南斐讯董事长兼供应链平台总裁顾云锋、西南斐讯执行CEO兼斐讯大数据业务平台总裁王佳彬等高层领导、斐讯合作伙伴、知名行业媒体等共同出席，一同见证斐讯西南大数据产业园总部的正式开工。

据介绍，丽江大数据产业园项目总投资397947万元人民币，项目规模占地约283亩，总建筑面积为18.4万平方米，规划投建能容纳2.2万个机柜的斐讯丽江云计算数据中心，满载服务器规模30万台。作为斐讯在西南区域投建的大数据产业园总部，丽江大数据产业园将建设丽江市以及斐讯西南区的名片级云计算数据中心、大数据研发中心、垂直产业链上下游的双创中心、培训中心及配套中心，带动丽江的信息产业升级，推动斐讯西南布局的发展。

据了解，作为信息产业发展的前端风向，大数据、云计算行业蓬勃发展、市场巨大。丽江在洞悉大数据价值之后，积极引进发展大数据产业，助力包括旅游服务业在内的第三产业水平的提高。以旅游业转型升级为突破口，丽江不断创新旅游大数据产品及服务，为丽江旅游产业跨越式发展谱写出新篇章。如今，一张全新的大数据蓝图已在丽江展开，现代化的经济发展体系日趋完善。

近年来，丽江信息产业的蓬勃发展，为斐讯大数据业务的落地夯实了基础。加之丽江丰富的水电资源，能够满足斐讯丽江云计算数据中心2.2万个机柜对能源的需求以及建设数据中心的基本条件。在斐讯西南战略规划中，云南区域市场是不可或缺的一部分。斐讯丽江大数据产业园将立足丽江和云南，辐射整个西南的发展，为西南信息产业发展注入可持续增长的动能。今年1月，斐讯与丽江市政府签署了投资金额为5.8亿元的爱丽江无线城市运营项目。6月，斐讯再次与丽江签署总投资1.2亿元的智慧工厂项目。此次开工的大数据产业园项目，将为斐讯在丽江的发展补足联动能力，打造斐讯丽江产业链条，借助斐讯在云计算行业内的先进技术和全国范围的客户资源优势，助推丽江云计算产业升级完善，促进当地就业。同时，加快斐讯大数据建设，加速斐讯在西南地区的战略布局，形成整合化、一体化的区域智慧家庭驱动力。

今年8月，斐讯在北京提出“3060云计算数据中心战略”：到2021年，云计算数据中心业务规模将达到30万个机柜数，部署60万台服务器。丽江大数据产业园的开工，宣告了这一宏伟的业务战略又有了实质性的进展，也是对Smart Data愿景“为产业提供智慧的能力”一次有效的推动。

斐讯在云计算数据中心方面的建设和布局，用智慧引领着产业变革升级。随着斐讯大数据业务规模的不断壮大，对斐讯的“智慧家庭”战略而言，将有更为强劲的后端能力支撑，助力斐讯智慧家庭、智慧大数据、智慧生活全局的稳健发展。

同一天在丽江木府举行的2017斐讯之夜，斐讯就将智慧家庭战略的落地成果集中展示。斐讯丽江产业联动能力的打造，将进一步推动斐讯智慧家庭战略蓝图中的构想达到产品化，推动产业繁荣进步。