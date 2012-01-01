拥抱变化 ThoughtWorks分享企业数字化转型成功之道

ThoughtWorks正在将在中国市场获得经验分享到全球，同时在这种自身实践中推动了中国企业的数字化转型进程。

至顶网服务器频道 11月24日 新闻消息（文/李祥敬）：在现今这个数字化时代，数字化转型已经成为企业的必选项。企业需要在较短的时间内获取消费者的个性化需求，从消费者行为洞察，到IT系统架构，到企业管理和运营模式，再到新技术的使用，都需要进行相应的改变乃至重建。

数字化转型的一个基调就是变化，只有拥抱变化才能在数字化变革中立于不败之地。那么企业如何才能更好地拥抱变化呢？在近日举行的ThoughtWorks LIVE 2017上，商业、技术领域大咖共同进行前沿思想的碰撞。

ThoughtWorks LIVE是一个定向邀请的高端社交聚会，每年都会在北美、澳洲、欧洲、印度、中国举办。在本次活动上，演讲嘉宾分享了领导力、数据、数字化客户体验、创新等话题。

ThoughtWorks通过对150名首席级别高管的调研表明，胆识型领导者具有一些共同特质：他们强烈支持所在行业进行数字化转型；他们在应用新技术为企业创造价值的过程中扮演主导角色，其所在公司因推行的技术创新实现了收入或利润的大幅增长；乐于承担风险。为此，ThoughtWorks亚太区总经理Angela Ferguson进行了主题为《数字时代企业转型的领航人：胆识型领导者》的主题分享。

数字化趋势不可逆转，正在给各行各业带来深刻的变化，数据的价值也正在逐渐凸显，成为企业的重要资产。在打造承载海航现代物流各大业务全部产品和服务平台时，如何将五大业态的数据以供应链视角，在产业链层面进行可视化监控和分析，并通过数据累积转化为数据资产，进而提升整个产业链的运营效率。海航云商智慧物流数字化部总经理唐恺进行了《数据驱动的智慧物流》的分享。

在数字化客户体验方面，戴姆勒中国数字化客户体验IT总监Robert Bruce分享了《数字化、场景化的新消费时代购车体验》的议题。对于购车客户而言，理想的购车体验是怎样的？多渠道获取信息、统一平台管理信息、新技术提供智能化选择、线上线下无缝转换、有趣及个性化的服务、方便快捷的取车及支付体验……戴姆勒将数字化技术融入消费者认知、兴趣、购买、售后的整个过程，并通过全渠道打造基于购车行为的一站式场景化体验和与之服务的生态。

钟情于变革的 ThoughtWorks有什么不同？

创新是什么？创新是应对复杂和不确定性，创新是发现痛点、定义问题、解决问题、分享经验、泛化及推广的过程。作为全球领先的软件设计与定制企业，ThoughtWorks始终致力于通过软件推动企业IT变革。

ThoughtWorks中国区总经理张松表示，2004年，ThoughtWorks进入中国。经过十多年的发展，ThoughtWorks中国的员工数已超过千人，在北京、上海、深圳、西安、成都、武汉等六个城市设有办公室。

“ThoughtWorks中国的业务分为三块内容：咨询，就是数字化转型的咨询，以及产品研发的咨询；软件开发和交付，比如为戴姆勒公司提供数字化产品的软件交付；关于产品或者软件基础设施的管理，比如帮助客户进行私有云或混合云的管理以及相关的咨询。”张松说。

ThoughtWorks亚太区总经理Angela Ferguson

ThoughtWorks亚太区总经理Angela Ferguson补充说，中国市场是一个非常有潜力的市场，

“我们全球的6个最大的客户，有2个是在中国，而且是由ThoughtWorks中国本地进行服务。另外1个是亚太区的客户，是由中国和澳大利亚一起来提供支持服务。从整体来看，中国区在整个ThoughtWorks的商业版图上都占据着重要的地位。”Angela说。

对于ThoughtWorks自身的竞争优势，张松表示，ThoughtWorks重视把新技术和能力纳入到整体服务体系中，包括海航提到的数据驱动的业务变革，也包括一些跟人工智能相关的基础设施和平台、应用软件的开发。

“除此以外，ThoughtWorks较早的把用户体验和服务设计纳入到了企业以及大型商业软件的核心位置，比如为一些汽车客户提供用户体验设计方面的业务支持。这是ThoughtWorks跟其他公司之间存在的一个很大的差异化竞争优势。”张松说。

Angela也表示，ThoughtWorks的员工特别钟情于变革，ThoughtWorks的员工有非常强烈的欲望——通过我们的技术、服务去影响客户、变革行业。这是我们作为公司员工、团队根植于内心的一种东西。“由此对于我们的工程技术实践和新能力的钻研，让我们能够具备超出行业的水平，这也是我们跟竞争对手相比最大的优势。我们过去是一家科技公司，未来还是一家以科技为核心的公司。”

ThoughtWorks眼中的企业数字化转型

对于企业的数字化转型，ThoughtWorks有着更多的洞察。

Angela表示，在数字化转型当中其实有两个很重要的方面，一个是技术，一个是人的因素，也就是思维方式。在数字化转型当中，首先需要提升原有员工的能力，这种能力上的改变其实很艰难，而且不是短期能一蹴而就的。“另一方面，人们对于变化的抗拒，如何能够让大家进入到变革的过程当中，并且成为变革的动力，这将是每一个进行数字化转型的企业将会面临的最大困难。”

Angela补充说，比如说在汽车行业。很多领先的企业正在从一家产品公司转变成一家注重服务和体验的公司。如果我们看整个产业格局的变化，在德国和中国都拥有这样卓越的工程能力。但是从制造业的角度来讲，如何把这种卓越的工程能力变成在新的数字化时代的优势，实际上这是一个挑战，这个也同样适用于其他的大型制造行业公司。

具体到中国市场，中国企业的数字化转型也有着自身的特色。首先是“移动优先”，对于很多中国人来讲，手机是他拥有的第一个计算设备。对于国外成熟国家的用户来讲，他们最早接触的是PC和笔记本电脑，用户使用习惯的不同，其实就会对数字化转型所经历的步骤带来很大的不同。

其次是市场规模。一家公司仅仅在中国获得很大的市场份额，就可以成为世界第一的公司。其他国家的公司可能就没有这样的机会和好运了，这实际上对中国的企业和业务开展来讲也会有比较大的差别。

最后是历史包袱。对于很多像澳洲、美国、欧洲等发达国家市场来说，每家企业都有非常沉重的历史包袱，相对来说变化起来会比较困难。“而整个中国的企业和消费者在采纳新的技术、向数字化经济迁移的过程当中，速度是非常快的，这也是我们在其他国家里面没有看到过的一个现象。”Angela说。

张松也表示，中国企业的IT系统、科技系统比较新，他们能够快速采纳新的技术，然后去发挥新技术的作用。“同时，中国消费者的适应性让他们在面临现象级软件或产品的时候采纳速度是非常快的，比如微信、滴滴、摩拜、ofo等。“而这些新的现象级产品如果放在海外市场，由于在海外市场格局非常稳定，要取得足够的市场份额需要花非常长的时间，需要跟政府和法律法规的制订者进行长期的协商和裁判，才能够慢慢地扩展开来。”

此外，中国市场还有一个非常显著的特点就是政府在创新上持有的开放态度，鼓励了数字化企业的创新。

ThoughtWorks助力中国企业数字化转型

正是基于对中国市场的观察，ThoughtWorks在帮助中国企业数字化转型方面取得了不俗的成绩，比如云商智慧物流与ThoughtWorks在智慧物流方面开展了战略合作。

海航云商智慧物流数字化部总经理唐恺（左）和ThoughtWorks大数据及AI业务负责人史凯（右）

ThoughtWorks大数据及AI业务负责人史凯介绍说，云商智慧物流系海航现代物流的智慧物流板块。ThoughtWorks实际上跟海航集团的合作已经有好几年了，去年科技集团的数字化转型也是我们做的，包括今年现代物流的数字化转型。

“云商智慧物流的数字化转型包括整体架构、技术架构的设计，以及一些核心系统是ThoughtWorks帮着构建的。”史凯说，“针对业务开展中的痛点，双方构建了数据开放平台、数据资产创新平台等数字化平台，以期从数据中发现价值。”

海航云商智慧物流数字化部总经理唐恺表示，海航现代物流于今年5月成立，有航空货运、机场管理、仓储投资、物流金服、智慧物流五大业态。每一个业态有自己的业务链条、客户、服务方式。理论上这些数据是可以共享的，但是实际上并没有有效打通。

“我们需要构建一个统一的平台实现资源的打通和共享，用一体化的流程串联各个业务，最终帮助终端客户来提升用户体验。”唐恺说，“于是，我们看到ThoughtWorks与云商智慧物流之间的合作。”

目前，云商作为智慧物流版块，正通过旗下海平线物流4.0平台优化聚合其他四大业态资源。云商智慧物流与ThoughtWorks为代表的合作伙伴成立了海平线全球智慧物流生态联盟，该联盟是其发力智慧物流、优化聚合其他四大业态资源的一项举措。

谈到为什么选择与ThoughtWorks合作，唐恺表示，无论是海平线平台或者是基于数据的数字化转型，我们在做全新领域的探索和整个创新的事情，所以这并不是简单的IT项目交付。“我们希望我们的战略合作伙伴能够跟我们一起以创业的心态一起探索未知的领域，深入到我们的业务中，与我们一起实现自身的愿景。”

对于ThoughtWorks来讲，为什么愿意去接受这样一种探索的合作？史凯说，一方面是因为ThoughtWorks跟海航有了很深度的合作，双方非常信任。这种信任建立在双方非常明白合作的价值所在，所以出现任何问题，双方都能合作解决。

“有了这样前期合作的信任，加上海航的大品牌，加之海航现代物流是一个有伟大抱负和愿景的公司。基于信任基础，我们也愿意精诚合作，大家共同面对问题并以探索的心态开展合作，这一点非常重要。”史凯说，“双方的合作是战略层的合作，因为市场需求永远在变化，我们希望创建一个创新的生态，未来这个平台上面可以承载更多创新的数字化应用。”

从中国到全球 ThoughtWorks不止步

正是中国独特的市场环境，ThoughtWorks从中国市场获得宝贵经验和最佳实践也被复制到全球范围。Angela就举了一个例子，她说，ThoughtWorks服务的澳洲的客户采用的就是中国团队总结和改进的分布式敏捷的软件开发方法。

“到今天为止，这一套方法已经被复制到印度以及其他的国家，而且作为未来的成长引擎，分布式敏捷开发将会是ThoughtWorks全球业务开展很重要的一个基础，所以这个可以作为中国实践复制到全球的很好的案例。”Angela说。

同时，ThoughtWorks中国IoT团队直接跟中国的整个IoT产业生态进行了很好的合作，所以ThoughtWorks在IoT领域的实践以及方法论在全球是属于比较领先的水平，并且是把相关的解决方案以及实践带到了其他国家。



此外，中国市场在人工智能、机器学习等方面有着自己独特的优势，依托这个基础，ThoughtWorks中国相比全球形成了自己差异化的优势。

总之，ThoughtWorks正在将在中国市场获得经验分享到全球，同时在这种自身实践中推动了中国企业的数字化转型进程。