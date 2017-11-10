边缘计算赋能数字化新模式，施耐德电气再度领跑行业——访施耐德电气智能微型数据中心产品市场经理王诚

日前，施耐德电气推出一款新的产品——智能微型数据中心解决方案（Intelligent Micro Data Center，以下简称IMDC）。该解决方案采用一体化集成设计理念，由制冷、电源、配电、机柜及气流管理、环境监控和数据中心运维服务管理平台等多个子系统组成。

至顶网服务器频道 11月23日 新闻消息： 日前，施耐德电气推出一款新的产品——智能微型数据中心解决方案（Intelligent Micro Data Center，以下简称IMDC）。该解决方案采用一体化集成设计理念，由制冷、电源、配电、机柜及气流管理、环境监控和数据中心运维服务管理平台等多个子系统构成，是施耐德电气基于模块化数据中心，结合本地人工智能控制器及远程云端数字化运维服务构建的面向边缘计算的全新智能解决方案。



专门为边缘计算而生

云计算的普及带动了数据中心的建设和升级热潮，一批更绿色环保、更高效节能的大型和超大型数据中心在各地涌现。与此同时，在大型数据中心外延，中小型数据中心建设也如雨后春笋般涌现。相比于大型和超大型数据中心，这些用于支持边缘计算的数据中心有着完全不同的应用需求。

比如，这些数据中心通常服务于公司的分支机构和各地营业网点，规模较小，有些根本就没有独立的空间，只能占据办公室的一角；其次，为了尽快推向市场，这些数据中心通常建设周期很短，因此选型和部署必须简单。另外，这些机构通常技术力量薄弱，对设备的维护经验比较欠缺，运维必须简单，如果遇到问题，最好有外部专家能迅速介入。

IMDC就是专门为满足此类需求而推出的解决方案。针对不同应用需求，IMDC有机柜级（IMDC One）、行级（IMDC Row）、模块级（IMDC POD）等不同型号机柜可供选择，其全部物理组件基本均在工厂预安装，并经过出厂前全面软硬件测试，从而提供国际统一的品牌和质量保证，使安装简便，节省部署时间。谈到这款产品的优势，施耐德电气IT业务部产品经理王诚总结为“3+1”，即选型简单、操作简单、保有简单，并拥有专利设计的科技外观。

施耐德电气IT业务部产品经理王诚

首先是选型简单，IMDC基本采用整机工厂预制，客户通过移动端快速选型后，现场两小时内便可安装完毕；对于内部各配置及后期升级包，均提供整机同品牌的保修及延包服务，选型只需一页纸，方便配置和采购及实施；后期还可通过并柜实现快速扩容，简便省心。

其次是操作简单，IMDC采用10寸多点触控电容屏，符合人体工程学的操作尺寸和界面，手动操作时几乎感觉不到延时；用户画面流畅和清晰，可视化图形界面操作，可简明提供性能指标；实时监测设备运行状态并及时预警。

第三是保有简单，售前售后一站式服务完善快速；提供接入工业云端数字化运维平台及服务；施耐德电气数字化运维服务在本地、Web端及App端界面均可进行。对需要远端查看多个智能微型数据中心需求的行业客户来说，无论其网点多零散，均可对其基础设施和IT设备资产状态一目了然。Web端及App端还可提供基础设施远程诊断及故障预警及工单管理，确保设备故障尽快处理。

最后，IMDC以2.5D玻璃全屏高科技外观专利设计，充分彰显科技品味，匹配现代机房。

也正是因为上述特点，使得IMDC广泛适用于医疗、金融、零售、教育、政府、公共安全以及传媒等行业，并重点应用于金融、医疗、零售行业，适用于改扩建的数据中心，尤其是新建的数据中心。

“IMDC可应用于新建以及部分改造机房，可提供快速部署，是施耐德电器为支持边缘计算领域提供的全新智能解决方案。”王诚表示。

智能的数字化运维服务

对施耐德电气新推出的IMDC而言，除了看得到的各种硬件优势，有一处隐形却对用户至关重要的优势尤其值得一提，这就是其中搭载的智能的数字化运维服务。

王诚说，施耐德电气数字化运维服务是近年新推出来的一项基于工业云平台的服务业务。“传统的运维服务采用大量人员上门进行人工的线下管理，以及人工通过各种工单计划对企业提供简单的运维服务。而我们的数字化运维服务，是基于场景的，不仅可以将文档数字化，同时，还开放给施耐德电气所有的合作伙伴。施耐德电气的合作伙伴通过专业的培训后可以通过这个平台给其他区域的数据中心以及其他行业用户提供基于此平台的设备远程管理、设备远程状态察看、设备计划、上门数字化平台的监控以及定期的维护保养。”王诚说。

同时，这个平台还可以一键生成、提供非常专业的各种以时间为单位的专业维护保养报告，这些维护保养报告是基于云端大数据应用生成的，可为客户提供其设备在这段时间内运营状态的分析。比如，当在北京的用户发现上海某个网点异常的时候，可以自动派单给上海当地的运维人员。运维人员往往是外包的一个当地集成商，运维人员根据手机APP上的指引，可以快速定位设备，就算是在小超市里也可以快速提供检修服务。检修之后为了确保服务的正常，他在当地可以通过手机上的APP进行拍照和事件处理，这些事件处理的记录也会实时上传到云端，在远端进行事件备份，这样就形成了一个有效的线上和线下的互动，同时形成了一个闭环的服务过程。

可不要小看了这个闭环，这里反馈的信息将成为未来专家诊断和预测的重要依据，它和IMDC中的本地人工智能控制器从物理基础设施采集的信息一起，使得IMDC的智能维护成为可能。王诚表示，IMDC的智能体现在两个方面：一方面是IMDC通过本地人工智能控制器对从物理基础设施采集的信息进行分类和收集，并通过多点触控屏实现监控、事件报警，进行就近运算和简单分析，以减少等待时间和网络宽带成本。另一方面，IMDC还可将数据汇集至云端，通过EcoStruxure信息顾问（EcoStruxure IT Advisor），在后台从历史数据中基于企业IP资产和环境进行大量专业的处理和解读，从而对IT资产和环境做出更加理性全面的分析，实现数据价值最大化。

值得一提的是，面向边缘计算的IMDC是施耐德电气最新市场战略的一部分。王诚表示，随着云计算和边缘计算迅速发展，施耐德电气敏锐把握这一市场趋势，并进行相应的业务布局，即提供从设备端到中间层以及云端的完整的解决方案，这在业内是首创。而且施耐德电气一直强调自己是中立的基础设施提供商，IMDC云平台会开放给合作伙伴一起来打造边缘计算的生态。

“IT行业正在快速迭代和发展，施耐德电气作为行业引领者更要快速地进行转型和变革。只有跑得快的才能紧跟时代的步伐。施耐德电气无论从战略架构，还是从各个产品线都做好了准备。”王诚表示。