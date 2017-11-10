ICT融合时代 SUSE与烽火通信要做“大文章”

烽火SUSE联合实验室集合了两家公司各自的核心优势，将重点致力于加强双方在ICT领域的影响力和服务能力。此外，联合实验室不仅是烽火SUSE联合最佳实践方案中心，同样也是ICT综合解决方案验证展示中心。同时，联合实验室还将承担重大项目的POC验证的职责。

至顶网服务器频道 11月22日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，全球开源软件先锋SUSE公司宣布与信息通信网络产品与解决方案提供商烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）签订合作备忘录，共同成立烽火SUSE联合实验室。烽火通信副总裁何建明，烽火通信网络产出线总裁范志文，SUSE公司副总裁、亚洲区及日本总经理江永清，SUSE中国区总经理朱晨，以及超微解决方案和存储平台高级总监Lawrence Lam出席了此次活动。此联合实验室是国内首家云存储联合创新及认证实验室，并率先通过了SUSE在中国地区的官方认证，具有对其它硬件厂商基于SUSE的兼容性认证资质。

烽火SUSE联合实验室集合了两家公司各自的核心优势，强强联合，将重点致力于加强双方在ICT领域的影响力和服务能力。此外，联合实验室不仅是烽火SUSE联合最佳实践方案中心，同样也是ICT综合解决方案验证展示中心。同时，联合实验室还将承担重大项目的POC验证的职责。

共赢ICT市场 SUSE与烽火通信的一拍即合

众所周知，作为开源软件行业的领导者，不管是在Linux还是OpenStack云计算等领域，SUSE都是重要的玩家。而烽火通信是一家信息通信设备与网络解决方案供应商，在全球光传输与网络接入设备、光纤光缆等市场具有举足轻重的地位。

两家企业在各自领域都是领导厂商，那么这次成立联合创新实验室背后的驱动力是什么呢？SUSE公司副总裁，亚太区及日本总经理江永清接受至顶网记者采访时表示，近年来，烽火通信在ICT平台技术方面发展迅猛。SUSE与烽火通信展开合作、成立云存储联合实验室，一方面，可以充分借助SUSE在众多行业的成功应用，使得烽火通信的ICT产品发展得到不断地完善和突破；另一方面，烽火通信利用先进的ICT技术帮助SUSE实现市场的扩展，势必能提高我们双方对于ICT产业的服务能力，将SUSE和烽火通信的各类优质资源进行共享和集成，实现优势互补、合作双赢，全面提升双方的创新能力。

烽火通信副总裁何建明则表示，作为信息通信领域的重要参与者和构建者，烽火通信在云计算以及行业应用软件领域，投入了大量资源，增强了ICT服务能力。此次通过与SUSE的合作，共建联合实验室，将结合烽火通信的产品技术实力与SUSE的综合解决方案能力，共同为市场提供优质的服务，互利共赢，研究并推动云计算、云存储的发展。我们希望把双方的协同创新能力最大化。

当前数字化转型成为各行各业的共识，业务创新的需求驱动企业采用更加敏捷、高效的ICT设施，我们进入到ICT融合时代。很显然，SUSE与烽火通信的合作加速了ICT技术的融合。

烽火通信网络产出线总裁范志文也表示，烽火立足于CT行业，在整个数字化转型里面，网络也在重构、转型，包括SDN和NFV。为顺应数字化转型潮流，烽火要从一个基础网络提供商变成一个信息服务整体解决方案的提供商，也就是从CT向ICT的转型。

“烽火的整个转型战略叫‘云网一体化’，在云方面，我们基于OpenStack进行云平台的建设，并进行了落地。比如与湖北省政府成立的‘楚天云’，与云南省政府合作的‘云上云’。烽火比较擅长硬件，还与超微进行了合作。这次与SUSE合作，可以实现优势互补，实现合作共赢。同时这也是烽火的一次发声，向整个产业链表达烽火开放的态度，我们希望跟业内更多优秀的企业、合作伙伴共建生态圈。”范志文如是说。

主打云存储 烽火SUSE联合实验室有啥不一样

前面说过，烽火SUSE联合实验室主攻云存储方向。江永清表示，SUSE Enterprise Storage已经更新到第五个版本，基于Ceph开源项目的Luminous发布，SUSE Enterprise Storage 5不仅是为了降低成本，加速创新，更适合合规、归档、备份和大数据存储。“这次与烽火通信合作，双方会拓展云存储的更多应用场景。”

何建明也表示，烽火通信在分布式存储、云存储这方面积累了大量的经验，此前与AWS、IBM等都有合作。这次与SUSE将加速云存储的市场开拓，毕竟SUSE可以提供存储软件，而烽火通信的强项是硬件，双方可以为客户提供一个整体打包的解决方案。

基于烽火通信的硬件和SUSE Enterprise Storage，烽火SUSE联合实验室可以提供高扩展、高可靠、高度灵活的云存储解决方案。这个云存储解决方案具有广泛的适应性，可以与OpenStack、VMware、主流备份软件进行完美集成。

据悉，烽火SUSE联合实验室包括机架、服务器、软件、硬件，SUSE提供了技术工程师，负责认证和人员培训。范志文在最后补充道，“联合实验室不光聚焦云存储、云平台、云计算，只要是烽火和SUSE所涉及的市场工作都会放在这个实验室来完成，包括人员和整体解决方案的输出。我们保持开放的态度，希望更多的合作伙伴可以加入到这个联合实验室的工作中来，为客户提供端到端的解决方案。”