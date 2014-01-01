大产品大生态 看帆软FineReport如何提升企业数据竞争力

除了用产品经理思维打造过硬的产品和服务，还在通过合作伙伴计划构建一个合作共赢的生态圈，最终实现“让数据成为生产力”的愿景。

至顶网服务器频道 11月19日 新闻消息（文/李祥敬）：大数据已经成为这个时代的鲜明特征，数据应用形态逐步走向“开放、共享、智能”，开放的心态、开放的组织、开放的数据。近日，帆软用户大会暨新品发布会在北京举行，在本次大会上帆软发布了FineReport 9.0与FineBI 4.1，同时此次大会也搭建了一个开放的交流平台，各界描绘了大数据应用的新蓝图。

作为专业的大数据BI及分析平台厂商，帆软专注商业智能和数据分析11年，从一开始三个人的工作室发展到了600个人的团队规模。帆软销售总监芦毅表示，帆软之所以十余年取得的优秀成绩，那就是：用最初的心，以成熟的智慧，做永远的事，并且在产品、服务、生态上的战略是这个价值观的最鲜明体现。

产品经理思维做数据分析

帆软CEO陈炎

帆软CEO陈炎表示，帆软的产品和服务围绕数据作为核心，本着开放、共享，覆盖客户的业务应用场景，达成一个共赢的状态。

现在数据为王，企业急需要从数据中获得驱动业务创新的动力。陈炎说，企业一定要用产品经理思维进行数据分析。为什么很多企业的数据分析项目失败了，究其原因就是没有采用产品经理工作套路。

数据分析项目失败的原因概括起来是重前轻后、重上轻下、喜新厌旧和少干活。“产品经理工作的‘套路’值得学习：首先是产品设计与实现，产品化后才是运营阶段。”陈炎说，“数据分析要做到一个中心两个基本点：一个中心即坚持独立自主规划，两个基本点即快速验证和数据运营。”

很显然，帆软的产品和服务也是遵循陈炎所说的思路展开的，特别是FineReport 9.0集中体现了帆软对于企业数据竞争力提升的思考。

FineReport的现实意义——让数据成为生产力

FineReport 9.0的重磅发布是本次用户大会的一大看点，FineReport 9.0新增/优化了填报、平台、图表、移动端、智能检索、智能运维、参数模板推荐等40＋功能，全新优化了界面和交互设计。提供了更强更丰富的功能、更多现成组件方案、更全场景覆盖。

帆软产品经理杨为华

帆软产品经理杨为华表示，FineReport 7.0是解决IT人员的报表效率问题，演进到8.0则不仅仅帮助IT人员解决效率问题，还要实现进一步的业务价值，这就是业务产品化的探索。

“现在我们已经在十几个行业有非常多的行业方案，帮助IT人员更高效、更敏捷地搭建平台。FineReport 9.0的使命是让数据成为生产力。”杨为华说，“数据的竞争有三个核心方面，第一个是数据资产能力，就是积累数据的能力。第二个是运维管理数据的能力，第三个是数据利用的能力。这三个能力要全方位的帮助所有的用户进行提升，帆软意识到仅仅是靠自己来做可能不太现实，因此就提出了大产品的思想，大生态战略，也就是FineReport＋的概念。”

杨为华表示，通过FineReport＋的概念的提出，帆软希望连接并解决更多有关数据应用的场景。比如帆软和业务系统、BI平台对接，业务场景扩充等等。“为了让FineReport+的概念得到落地，FineReport 9.0做了很多的功能扩充，主要可以概括为开放、共享、智能三个方面。开放和共享最后要落到智能上面。”

对于开放的特性，杨为华列了一些数据，他说，帆软每天能接收到的用户需求超过10个，每年新增客户的个性需求超过3000个，在产品需求仓库里面，各类的产品需求加上超过10个万个。FineReport 9.0进一步做了开放，提供了更规范的接口，能让客户基于产品可以进行深入的定制。目前应用中心已经上架了100个插件。“不重复造轮子，但核心轮子一定要造好，我们专注核心功能。其他的，引入更多专业的人做专业的事。”

而共享则是FineReport 8.0提出的，杨为华表示，用户是最大的智慧来源，每天有无数基于FineReport的知识产生，如何有效整合并将这些知识普惠给所有用户，对提升产品体验是很大的考验。FineReport的在线文档里面超过15000篇是用户自己提交的，每年围绕FineReport的问题超过10万个，所有的这些问题、知识通过云中心问题库实现共享。除了这些，FineReport还实现了行业模板的共享，帮助客户可以更好地搭建报表系统。

作为最核心的特点，FineReport 9.0是如何定义“智能”的呢？FineReport 9.0通过引入人工智能，基于共享的知识、开放的生态，提升产品的智能属性，从信息部门、业务部门、系统管理人员三个角色出发，让机器更好地帮助用户去做报表、用报表和管理报表。

在正式发布前，FineReport 9.0已接受了10余家客户企业的内测体验，新增加的AlphaFine、短信消息功能受到一致好评；定时调度、智能运维、权限管理也做了深度优化升级，产品更加稳定。杨为华表示，在FineReport 9.0的版本迭代中，无论是在论坛、文档共创计划、VIP共创计划里面都能看到用户活跃的身影，即便研发测试不够完善为他们带去麻烦，但他们还是一如既往支持帆软。

综上所述，FineReport 9.0帮助客户可以更好更快地实现数据价值，通过提供更好的用户体验、更强大丰富的功能、更多现成组件甚至方案、更全的场景覆盖，让数据成为生产力！

不止步 帆软可以做更多

帆软软件FineBI产品经理罗益德

除了FineReport 9.0，在本次大会上，帆软软件FineBI产品经理罗益德也为我们带来了全新的FineBI 4.1。FineBI的定位是提供给基于企业的业务人员自主分析的一款工具，相当于给业务人员做自主分析，探索发现数据中潜在的业务价值，给企业做正确的决策引导。

与专注于复杂专业分析的数据分析的FineReport相比，FineBI产品则是专注于业务人员的数据分析探索，这两款产品通过不同的定位来满足不同的人群跟企业的应用场景。FineBI的应用性更加高，使用的台阶更加低。

罗益德表示，FineBI可以说是一个非常自助化的产品。在应用层面，在甲方使用人员去用这款产品创造自己想要的数据产品层面非常的便捷，这样的“自助式服务”在未来的大数据时代也是越来越需要的。同时，FineBI作为帆软公司一个战略性的产品，使得整个帆软公司的战略重要性得到了跃升。

除了产品打造，帆软非常重视生态建设。帆软BD总监付一然在大会上公布了帆软＋合作伙伴计划，该计划通过集中一切优势资源，希望跟与帆软场景互补和资源互补的合作伙伴形成共赢的局面。

视源作为帆软＋的第一个伙伴，无论是从产品层面还是交互层面，MAXHUB高效会议平台是帆软产品最理想的展示的平台，而对于视源来讲，帆软是最酷的展示工具。

从以上动作，我们可以看到帆软的布局，除了用产品经理思维打造过硬的产品和服务，还在通过合作伙伴计划构建一个合作共赢的生态圈，最终实现“让数据成为生产力”的愿景。