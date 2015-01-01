人工智能的赋能者 中科曙光用先进计算实现数据中国智能升级

当整个业界都在谈AI的时候，曙光也适时推出了自己的人工智能布局。所谓“天时地利人和”，一个产业链的成熟发展离不开上下游厂商的协同发展。随着越来越多的厂商加入到人工智能大潮中，曙光也将迎来一个“与时俱进”的发展时刻，期待曙光的表现。

至顶网服务器频道 11月17日 新闻消息（文/李祥敬）：要说现在人工智能有多热，看看整个业界都在谈论的话题就知道了，什么AI、深度学习、机器学习、神经网络等等。当前，人工智能已经全面渗透到人们的学习、工作和生活中，人工智能大规模应用的拐点正在到来。

人工智能作为国家重大战略性产业，不但需要国家层面加强顶层设计和整体规划，还需要产学研各界将基础理论创新、技术应用创新和科技成果的转化紧密结合起来。同样作为IT基础架构提供商，中科曙光近日在2017中科曙光智能峰会上全面披露了自己的人工智能市场布局。

中科曙光总裁历军

中科曙光总裁历军表示，人工智能技术是信息产业发展的新方向，也是曙光所从事的高性能计算机未来发展的新的应用领域。今年国务院也印发了我国人工智能的发展规划，曙光在未来产品和技术的研发和应用过程中，人工智能也是重要的发展方向。

端到端的人工智能布局

我们熟知中科曙光是从HPC起家的，但是我们要知道AI的三要素是计算、算法和数据，所以中科曙光对于AI的布局，我想并不令人意外。但是出乎我的意料的是，中科曙光的AI布局如此完整和全面，与芯片、算法、用户等各方进行了深入合作，很显然这是有备而来的。

曙光公司副总裁沙超群

曙光公司副总裁沙超群在大会上公布了层次分明的AI产品，其表示曙光致力于打造完整的人工智能计算产品线，支持适用于不同应用场景的多种芯片，同时促进高性能计算、大数据、云计算和深度学习等多元计算模式的深入融合。

在计算层面，曙光公布了“全浸没式液冷AI训练专用服务器”，还有与寒武纪联合推出的“全球首款基于寒武纪芯片的AI推理专用服务器”；在平台服务层面，曙光公司推出了人工智能管理平台——“SothisAI”。“SothisAI”具有异构融合、简单易用、弹性灵活、可快速部署等特点，可协助用户快速释放AI所需的计算力。

在AI应用层面，曙光分享了“超大规模公共安全视频内容分析系统”。沙超群告诉记者，曙光的AI相关产品已经在视频安防、互联网、广媒娱乐、制造与自动化、金融、医疗、环境、物流交通、零食和新业应用等十大领域得到广泛应用。

曙光在AI方面的全面布局与其在高性能计算等领域的积累是分不开的，HPC与其他计算形式进行结合，相互之间进行融合，这是一个趋势。AI需要强大的计算力，HPC也同样如此；AI的数据需要强大的存储能力，应用于HPC的存储技术也同样适用。所以，以HPC为基础，曙光在AI方面的发力是顺理成章的。

数据中国的智能升级

继2015年推出“数据中国”战略、2016年推出“数据中国加速计划”之后，曙光的数据中国战略智能升级，“数据中国智能计划”全新出炉。在曙光公司副总裁任京暘看来，这三个计划是一脉相承的，数据中国战略是总纲，其遵循同一个愿景——搭建一个覆盖中国的数据网络，通过这个网络提供服务，最后让全社会共享数据价值。

保持与时俱进的步伐是数据中国生命力的重要体现，同时也是曙光生态布局的重要体现。在此次峰会上，曙光发起成立了“数据中国‘智’囊团”，首批成员单位包括徐州市公安局、寒武纪、商汤科技、南瑞集团、中科三清、UCloud等在内共计15家公司。

“曙光希望通过广泛联合芯片、算法、数据、应用等AI相关领域的机构，进行关键共性技术和关键行业应用的协同研发，共同推动中国智能计算技术和应用的深入发展。”沙超群说。

同时，沙超群表示，曙光将启动“SothisAI开放实验室计划”，面向全球募集1000名AI算法、应用和服务开发者，开放曙光分布在全国的40多个城市云平台，以及包括地球数值模拟装置在内的若干大科学装置和先进计算中心，联合产业链上下游企业进行协同研发和服务部署，进而促进AI在智慧城市、智能制造和数据密集型科学研究领域的深入应用。

其实从曙光与寒武纪的合作历程，我们也可以看出曙光在AI方面的生态布局。“曙光搭载寒武纪芯片的人工智能专用服务器SuperBOX是是中科曙光与寒武纪科技自去年开展战略合作以来的首个成果落地，一方面展示了双方在短时间内的合作迅速取得成效，另一方面则显示了双方联手有利于打通人工智能产业技术闭环。”沙超群如是说。

历军透露，接下来，曙光公司还将根据广大用户对人工智能应用场景的具体需求，进一步与寒武纪开发更多搭载有寒武纪专用AI芯片的信息基础设施（如高性能计算机、云服务器等），并通过曙光在全国范围内的城市云等系统将高水平的人工智能计算赋能给用户。

曙光公司首席运营官叶健表示，传统认为人工智能的基础有三个方面——计算能力、大数据、算法，曙光在人工智能方面的优势是计算力和大数据相关技术及算法。但是我们还要扩充生态和基础理论等，这都是非常重要。曙光也会在生态合作与合作伙伴一起拓展人工智能市场的机会。曙光也致力于成为一个人工智能的赋能者。

从人工智能到先进计算

人工智能只是曙光布局的一个点，在未来，曙光将目标瞄准了先进计算。任京暘表示，曙光公司是中科院先进计算技术创新与产业化联盟理事长单位，这使得曙光不仅拥有计算领域长期的技术和产业化积累，还能够先进计算方面进行有益的探索。

作为先进计算探索的落地，曙光公司与青岛签署了《有关先进计算与人工智能产业合作战略框架协议》。在战略合作框架协议签署前，中科曙光已与青岛崂山区开展相关产业合作，并投资14亿元专门在青岛成立中科曙光国际信息产业有限公司。

此次合作协议签署后，中科曙光计划未来将在青岛建立“中科曙光全球研发总部基地”，并建设“高端服务器生产基地”。曙光还将在青岛建立一支达千人规模的研发团队，开展先进计算、人工智能、大数据等相关产品研发。

《战略框架协议》明确，双方还将在人才培养和引进方面开展一系列的举措，包括中科曙光将在青岛建立“中科曙光大学”，建立实训基地，培养先进技术的产业人才；积极推动中科院先进计算、人工智能、大数据、集成电路等领域的高端人才、博士后工作站及院士工作站等落户青岛，青岛市政府将对此提供优惠的人才政策。

其实，曙光与青岛合作只是数据中国战略落地的“一小步”，随着人工智能的发展，如何实现让全社会共享数据价值成为整个社会面临的共同挑战，曙光的数据中国战略就是为了解决这个挑战。

结语

当整个业界都在谈AI的时候，曙光也适时推出了自己的人工智能布局。所谓“天时地利人和”，一个产业链的成熟发展离不开上下游厂商的协同发展。随着越来越多的厂商加入到人工智能大潮中，曙光也将迎来一个“与时俱进”的发展时刻，期待曙光的表现。