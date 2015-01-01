Worldpay联网消费者研究：物联网带来的喜与忧

近日Worldpay公布了“联网消费者研究”报告。该研究对10个市场超过20102名消费者进行了调研，询问了他们对家中联网设备的看法，以及利用物联网技术进行支付的放心程度。

至顶网服务器频道 11月16日 新闻消息（文/李祥敬）：Worldpay是向商户客户提供支付受理技术和解决方案的全球领导者，一天要处理超过3100万次移动、网上及实体店交易，相当于每秒约400次。2015年，Worldpay处理了131亿交易，总额达402万亿，为分布于146个国家、使用126种货币的400000家商户提供支持，向他们提供超过300种付款方式。

近日Worldpay公布了“联网消费者研究”报告。该研究对10个市场超过20102名消费者进行了调研，询问了他们对家中联网设备的看法，以及利用物联网技术进行支付的放心程度。总体上，消费者愿意接受联网设备对生活带来的便利性，但是研究发现消费者对联网设备极其缺乏信任，尤其是数据收集的方式。

报告数据显示，中国消费者乐意使用物联网和家庭联网设备进行支付。受访者中有60%乐于接受物联网技术，并不会介意家中设备不经询问就代表其购物。这一接受程度仅次于排全球首位的巴西消费者（81％）。和其他受访国家相反，仅2％的中国消费者对联网设备的未来没有信心。

消费者为物联网做好准备了吗？

随着智能消费技术的发展，从智能冰箱到虚拟助理，这些联网设备的功能越来越强，并可以在其他设备上进行消费、预测购物清单、代表消费者购物并付款——在某些情况下甚至无需征得消费者的同意。这种趋势在中国消费者上体现得尤为明显，他们不仅对物联网技术持积极态度，而且也成就了物联网行业在中国的迅猛发展。

联网设备的核心特征之一是：无需人工直接介入即可完成动作——比如购买。总体上，大约一半消费者（46%）都对家庭设备在不获得批准的情况下代表主人订购货品表示放心；然而超过三分 之一（35%）的人觉得不放心。

但是为什么这些少数人（比例较高）会对智能设备的影响产生畏惧？ 其中一个主要原因似乎是技术所获得的自主性——尤其是支付方面。假如有一个 “智能”冰箱会自动购物，5个人中有 3个（59%）会说他们希望下单前批准订单。只有11%的人说冰箱可以无限制的自行购买。

企业急于让消费者熟悉新的联网设备和智能服务，却很容易忘记要想让消费者持续接受就必须扫去他们的顾虑。尝试将新联网产品推入市场的企业必须清楚了解并解除这些顾虑。

在Worldpay调研的这些技术中，大多数中国消费者表示愿意接受聊天机器人和虚拟助手。值得注意的是，61％的受访者乐意让虚拟助手安排日程。尽管对于使用持开放态度，但只有47％的中国消费者不介意向虚拟助手提供付款信息。超过三分之二（69％）的受访者认为，如果虚拟助手代表他们完成全部购物过程的话，将会带来很多便利性。同时，逾90％的受访者表示，放心让特定品牌（如旅行社）运营的虚拟助手来安排或支付一切费用——从餐厅订餐到预订航班优先座位。

物联网为消费者带来的顾虑

对联网设备的广泛采纳说明：消费者对于联网设备所带来的好处肯定是可以接受的。一半消费者（49%）说智能设备所带来的便利性可以改善他们的生活品质，而少于四分之 一（24%）人却不这么认为。

另一方面，Worldpay的研究显示人们要求高度控制这些设备和服务。例如，一半（50%）的受访者倾向为联网设备可以代表其消费的金额设定固定限额，而不是任由设备本身根据他们的生活习惯和过往行为自行决定。

这一点对于制造商和服务提供者意义重大。如果设备“购买过多” 产品导致浪费，消费者对于“谁负最终责任”主要持两种看法且比例相当。大约三分之一（37%）认为应该怪罪于设备所有者，而 34%的人则认为制造商应该负责。

这些结果表示，如果制造商和服务提供者不能在便利性和用户控制度之间找到平衡点（尤其是购买决定）则可能会对其带来声誉风险。

通称的“联网设备”涵盖了各种各样的产品、服务和应用，但是他们的共同点是都需要收集和处理大量的消费者数据，才能提供更智能、更有效的服务。

虽然人们对隐私各持己见，两代人之间也存在着很大差异，但大多数消费者仍然对数据安全性持有顾虑。当被问到他们是否对智能设备制造商分享其个人数据有顾虑时，大约四分之三（72%）的受访者回答 “是”，大约一半以上（55%）的受访者说他们不希望联网设备在他们家中收集数据。

此类担心应该会让制造商和服务提供商暂缓进度。机器学习、人工智能、客服聊天机器人和联网设备等技术完全依靠收集关于用户的信息来帮助其做出明智的决定，提供定制化服务。很明显，他们应该在隐私与这些技术所提供的便利性之间找到平衡点

就数据而言，最主要的担心是财务信息，如支付卡信息。例如，超过一半（51%）的受调查者说：他们对于与聊天机器人或个人助理分享此类信息以获得更好服务表示不放心。与此同时，四分之三（75%）担心联网设备受到网络攻击，只有7%说他们对此风险无顾虑。

这些数据只告诉了我们其中一个方面：我们使用联网技术及与其互动的方式不同所受到的影响也不同。这就是为什么我们需要考虑不同行业中消费者对于特定应用的看法

和其他市场相似，联网设备代表消费者购物带来的隐私问题是中国受访者最主要担心的问题。75％的受访者担心设备厂商分享其个人资料，相同比例（75％）的受访者还担心联网设备可能遭到黑客攻击。

此外，中国消费者还表示希望对付款保有控制并获得相关通知。半数受访者表示希望每次购物都需要经过确认，74％的人希望在下订单前收到通知。为获得一定程度的安心，中国受访者最有可能要求他们可以取消订单（59％）、制定购物规则（52％）、或者购物设备准确了解他们的购物需求（47％）。但是，和其他固定规则相比，中国消费者乐意授权设备学习和预测他们的购物偏好，46％的受访用户选择此选项。

Worldpay可以做什么？

为帮助企业克服安全障碍，Worldpay正在实验使用一个开源软件开发工具包（SDK）来推动物联网支付。Worldpay Within是一种嵌入式支付代理，可以让智能设备如同在实际购物环境中那样快速有效地收付款。预计到今年年底，联网设备数量将超过200亿台 。因此，确保这些设备能够进行有效、安全的通信，包括付款，变得越来越重要。

此外，Worldpay研究显示，57％的中国受访者希望虚拟助手能够考虑地更加周全，还有48％的人希望虚拟助手更加智能化。将物联网付款变成日常主流还有很多工作要做。那些可以向购物者展示物联网无缝安全购物体验的解决方案才是商家所真正需要的。

Worldpay中国区总经理陈国山表示：“无论是由人类还是机器完成，对于消费者重要的是在委托付款任务时掌握控制权。我们的研究发现，无论是通过设备通知、按下按键、或是预先设定规则，还是提前同意支付限额，付款应该始终是一种有意识的征求同意的行为。”

“虚拟助手和联网设备使消费者的生活更加轻松，这也是技术进步的美妙之处。如果机器能为消费者提供礼宾式的服务，减少日常生活中的操作和琐事，那么消费者没有理由不授权机器执行部分购物工作，毕竟谁都希望有多一点属于自己的时间。但是，消费者需要对设备有信心，相信它们可以做出正确的决定，并让主人知情并在掌控之中。”