不止于产品与技术创新 英特尔打造“众人拾柴火焰高”的生态系统

梁雅莉表示，未来, 英特尔将继续深化与合作伙伴的联合创新和合作，充分利用英特尔至强可扩展处理器等新产品和技术满足不同行业和应用场景的需求，以帮助企业加快部署云基础设施，释放数据的价值，加速数字化变革。

至顶网服务器频道 11月16日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们处于一个数字化变革的时代。数字化应用已经渗透到各行各业，不断为我们带来很多的商业模式的创新和应用体验。

英特尔公司行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉（中）

在英特尔公司行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉看来，我们处在数据洪流的时代。在2020年大概有500亿个智能终端会连接到云端，同时会有2200亿个传感器连接到智能终端。机器的来源、数据的形态从结构化到非结构化，而它的来源也从人延伸到了机和物。

“借助庞大的互联网用户，中国势必会成为一个数据产业的大国。在数据洪流的时代里，如何去挖掘这些海量数据会变成一个巨大的挑战。数据是未来世界的石油，不过到今天为止，全国只有不到1%的数据进行处理、增值并进行创新。”梁雅莉说，“在计算力的突破、算法的更新和数据洪流的驱动下，英特尔一直在思考如何帮助用户进行基础架构的创新。英特尔至强可扩展处理器平台就是这种思考的成果。”

英特尔至强可扩展处理器平台助力基础架构创新

英特尔至强可扩展处理器平台采用全新的内核微架构、核内互联和内存控制器等创新技术，英特尔至强可扩展处理器平台优化了计算、网络和存储等工作负载的性能,可以满足各种细分应用市场的多样化需求。

梁雅莉表示，英特尔至强可扩展处理器平台是英特尔十年历史上磨一剑的里程碑的技术飞跃，其针对不同场景中的应用工作负载进行了优化改进。“英特尔至强可扩展处理器平台在3个方面为数据中心的创新提供了永动力。”

第一，性能。可提高计算密集型工作负载性能的Intel AVX-512（英特尔高级矢量拓展指令集512）、能够降低系统延迟的全新英特尔网格架构、用于加密和数据压缩硬件加速的Intel QAT（英特尔QuickAssist技术），以及集成Intel OPA（英特尔Omni Path架构）的高速互联等，让英特尔至强可扩展处理器平台相比上一代产品有1.65倍的性能提升。

第二个，安全无忧的业务持续的能力。梁雅莉表示，在数据洪流时代，数据安全非常重要。企业在运营各种各样的关键型业务的时候，数据的安全性是至关重要。借助IntelQAT，企业可以实现数据安全的迁移。同时，英特尔至强可扩展处理器平台把RAS特性延伸到双路服务器平台，让企业获得更好的可靠性、稳定性和可用性。

第三，云经济时代下的高敏捷性。英特尔至强可扩展处理器拥有多达28颗内核，支持4插槽系统最高6TB内存，可提供2插槽到8插槽及更多插槽配置支持和充足的扩展空间，为入门级到关键业务的各类工作负载提供全面支持。

“与上市4年的系统相比，可将运营的虚拟机数量提升达4.2倍，实现服务快速部署、服务器利用率提升、能源成本降低，与空间效率的提升，进而加速企业数据中心现代化的实现。”梁雅莉说。

除此以外，英特尔至强可扩展处理器提供铂金、金牌、银牌和铜牌四个品类、不同特点的产品系列，加速创新业务的实现与应用体验的改善，为未来数字服务基础设施平台提供全新动力。

梁雅莉表示，这种产品线统一的方式带来了诸多价值。一是多个芯片同时上市，以前我们发布一个处理器的技术，真正的产品系统上市大概是9到12个月，这一次我们在所有的平台上得到了非常有效的改进。二是英特尔最新的技术可以共享到所有的平台。三是高效敏捷的部署。

“英特尔至强可扩展处理器平台还有一个最大的不同是英特尔与众多合作伙伴比如独立软件开发商、服务器厂商能够为所有的客户提供基于工作负载优化的参考架构，帮助用户实现基础架构安全、高效和敏捷的部署。在当下传统经济和数字经济融合的时代背景下，这样的一个参考架构会给企业基础架构的部署带来关键性的改变。”梁雅莉说。

英特尔的核心竞争力——生态系统

自推出以来，英特尔至强可扩展处理器平台就获得了生态系统合作伙伴的广泛支持。英特尔与合作伙伴共同努力，在虚拟化、操作系统、关键业务应用解决方案等方面取得了大幅度性能提升。

梁雅莉表示，英特一个非常核心的竞争力就是我们一直在推动和发展生态系统。事实上每一个新技术的推出，如果生态系统不能向前一步，那这个新技术是不可能得到广泛应用的。所以英特尔至强可扩展平台也得到了所有软件生态系统的广泛支持。

同时，对于英特尔来讲，更关注客户自身的需求。英特尔在数据中心里做了很多运行各种各样工作负载的基准测试，也投入了大量的资金，跟生态系统合作伙伴来优化各个行业、各个企业的工作负载，从而帮助推动他们的业务发展和提供行业的洞见。

VMWare中国区联盟伙伴技术经理黄凯表示，英特尔和VMware秉承共同的愿景，致力于帮助企业加速实现数据中心现代化。英特尔至强可扩展处理器为VMware业界领先的超融合架构软件vSAN提供更为强劲的支持，助力客户简化并加快数据中心和网络基础设施的部署。“基于英特尔至强可扩展处理器和Optane技术，我们可以大大提升VMWare vSAN软件定义存储的处理能力。”

红帽中国区解决方案总监刘阳则表示，英特尔与红帽有长达20年的合作历史了，我们是最值得信赖的创新引擎。运行在新一代至强可扩展处理器平台的红帽Linux，在获得性能大幅提升的同时，还能帮助企业更好、更安全地管理、扩展和监控数据中心服务器, 为开源市场的虚拟化以及混合云等运用提供更好的技术支撑。”

除了底层基础设施，在应用层面，英特尔与亚信合作，基于英特尔至强可扩展处理器，亚信软件2017年发布的橘云大数据基础平台4.2版本较之前的4.0版本业务支持能力提升了5倍。亚信高级产品技术总监朱军说，我们和英特尔有长期合作的关系，双方合作致力于海量数据的价值兑现。凭借英特尔至强可扩展处理器，亚信为客户提供了强有力的大数据支撑平台。

结语

随着传统经济和数字经济的融合，整个数据中心需要创新。英特尔至强可扩展处理器平台正好是满足了这样的需求。“面对数据洪流, 企业用户需要可快速扩展并针对不同应用优化的技术和IT基础设施来实时支持高效创新业务。” 梁雅莉表示，“未来, 英特尔将继续深化与合作伙伴的联合创新和合作，充分利用英特尔至强可扩展处理器等新产品和技术满足不同行业和应用场景的需求，以帮助企业加快部署云基础设施，释放数据的价值，加速数字化变革。”