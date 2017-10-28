数字经济时代 看BMC如何成为企业转型的加速器

在BMC软件亚太区总裁Gavin Selkirk看来，对于一家企业的数字化转型来说，云还不够，还需要有其他的内容。BMC要做的就是将将数字化转型的各个零散的点连接起来，帮助企业了解用户，给客户想要的体验。

至顶网服务器频道 11月15日 新闻消息（文/李祥敬）：以云计算、大数据和物联网等新技术驱动的数字经济时代迅速崛起，数字经济正成为一个国家经济发展的重要引擎，数字化变革的趋势和力量正在席卷全球。

在层出不穷的数字技术的驱动下，行业边界越发模糊。数字技术正在和各个行业深度融合，越来越多的企业不得不积极拥抱数字化转型，破除行业之间的传统边界，进行数字化重构与升级，从容应对行业变革。

据IDC预测，到2018年，对于67%的全球2000强企业来说，数字化转型将是关键策略，全球1/3的行业领导者将被全面执行数字化转型战略的竞争对手颠覆。

作为创新软件解决方案领域的跨国领导厂商，BMC帮助企业用户转型成为数字化企业，最终获得竞争优势。BMC的数字化企业管理解决方案涵盖了大型机、移动设备、云计算及其他方面，旨在让数字化企业行动快速、运行顺畅、全面优化。BMC数字化解决方案服务于全球各地的10000多个客户，帮助《财富》500强中82%的公司实现了转型。

近日，BMC在北京举办了主题为企业数字化转型2.0的BMC Exchange大会，BMC全球战略副总裁Saar Shwartz，BMC软件亚太区总裁Gavin Selkirk，BMC新一任大中华区总经理戎浩，BMC首席技术官、全球数字创新策副总裁Jason Frye以及银行业、制造业的资深专家，共同探讨了BMC未来全球及中国的数字化转型战略，解读BMC的创新产品。

BMC软件亚太区总裁Gavin Selkirk

在BMC软件亚太区总裁Gavin Selkirk看来，企业数字化转型2.0与1.0的最大区别是数据量，不管是商业决策还是IT服务管理，或者公司管理。这就需要企业采用新的技术比如人工智能或者大数据来处理数据，并能获得所期待的结果。对于一家企业的数字化转型来说，云还不够，还需要有其他的内容。BMC要做的就是将将数字化转型的各个零散的点连接起来，帮助企业了解用户，给客户想要的体验。

BMC要做企业数字化转型2.0的加速器

BMC全球战略副总裁Saar Shwartz

BMC全球战略副总裁Saar Shwartz在《数字化企业转型新征程》的主题演讲中表示，速度是新型数字化货币，而借助数字化转型，企业可以实现快速发展。“自动化是每一个想要成为数字化企业的公司都必须要做的工作，不仅仅是为了降低成本，不仅仅为了让每个人都能够参与进来，更重要是保持速度，速度是企业在当前市场竞争中获得优势的重要因素。”

数字化转型一个重要目标就是了解客户，给用户带来最佳的使用体验。“企业应该成为数字化大师，数字化大师应该重新设计客户体验、客户的参与模式、商业模式，包括通过技术实现后台现代化、自动化。”Saar说。

随着公有云、私有云、混合云的普及，企业的数字化转型也在逐步升级，企业IT系统复杂度也成倍增加，而要管理好越来越复杂、同样也越来越重要的IT系统，成为企业数字化转型的一大挑战。

早在两年前，BMC就已提出数字化企业管理（Digital Enterprise Management）理念。为了更好地推动和加速企业的数字化转型，BMC还推出七大数字化企业管理加速器——多源云管理、安全与合规、敏捷应用交付、大数据与人工智能、数字化工作空间、IT优化和卓越服务管理。Saar说，BMC致力于成为企业数字化转型的加速器。

现在我们处于一个云时代，企业把云视为战略性的决策。同时，企业也在使用多种云技术和服务，在亚太市场，多源云环境的使用是更加明显。这就需要我们有一种技术帮助企业能够在多源云环境当中驾轻就熟，而BMC则具备这样的能力，可以在迁移、成本、性能、自动化、安全等方面帮助企业驾驭多源云环境。

Saar表示，多源云会给我们带来很多数据，公司需要每天加以处理和分析这些数据。因此我们引入了人工智能和机器学习的技术，帮助企业处理和分析数据。TrueSight 11是BMC的IT运维人工智能（AIOps）平台，可利用机器学习和分析来提高多源云环境中的服务质量和性能。

与时俱进 BMC的多源云与认知服务管理

前面说过，企业数字化转型进入到2.0阶段，为了帮助企业更好地应对数字化转型2.0的调整，BMC在产品和技术层面进行了丰富的布局。

BMC首席技术官、全球数字创新策副总裁Jason Frye

BMC首席技术官、全球数字创新策副总裁Jason Frye在《技术创新推动数字化转型》的主题演讲中表示，当前多源云环境下IT的复杂性大幅增加，加上企业对创新和响应速度的需求，企业IT及业务部门所面临的挑战和压力不断增加。“使用先进的IT技术可以提升公司整体的效率，企业需要拥抱新的IT技术。”

为此，通过全新的扩展解决方案，BMC多源云战略可提供领先的多源云管理指南和衡量标准，帮助企业迅速迁移到云端并制定有效的方案安全、高效、经济地管理复杂的混合云环境。例如新产品TrueSight Cloud Cost Control和SecOps Policy Service，可更好地管理云的成本与合规性，并可通过人工智能和机器学习实现下一代性能监控和服务交付。

TrueSight Cloud Cost Control是成本管理解决方案，它可分析多源云基础架构服务当前和未来的成本及利用率，帮助企业了解和控制资本及运营支出。而SecOps Policy Service则将合规性和安全性测试嵌入到软件开发生命周期中，使开发人员能够执行关键检查，避免创新陷入停滞。该基于云的解决方案可提供持续验证、分析和治理，确保合规性得到保障，降低创建多源云应用的风险。

同时，BMC推出Discovery for Multi-Cloud，可用于扩展BMC的发现和依赖关系映射功能，以动态了解公有云和私有云上的一切IT资产状况。该解决方案具备全新的资产发现功能，可以提高多源云环境的可见性。它为多源云环境下的IT资产创建了一个完整的动态视图，可涵盖这些资产在私有云和公有云之间以及在数据中心内的关系。

“现在混合云非常火，但是BMC所说的多源云比混合云涵盖更多的内容。通常混合云是指本地与公有云的连接，但是多源云指的是本地、公有云、SaaS服务平台之间的连接。”Gavin说。

Jason表示，多源云的普及、DevOps、微服务架构和呈指数级增长的数据量所带来的复杂性让核心IT团队不堪重负，仅通过排除和监控的传统IT管理方法略显不足，可能导致IT和业务的中断和延迟。企业IT需要一种基于人工智能技术的现代化IT运维方式（AIOps）。

TrueSight 11就是一个AIOps平台，可以从所有数据源识别模式，并将其置于相关背景中加以研究，揭示重复出现的问题和任务，是实现IT自动化的理想之选。TrueSight 11可动态获取基础架构的行为并管理容量，包括应用程序和服务环境中的多源云利用率等。这些预测功能可帮助IT团队缩短平均解决时间（MTTR）、识别误报情况，帮助云开支与预算目标相符。

与此同时，BMC将IBM Watson的AI技术无缝集成到面向数字化企业的IT服务管理解决方案中。借助IBM Watson对话和发现功能，可通过聊天机器人简化和增强员工的自助服务，助力IT服务管理团队在多源云环境中为员工提供更好的服务体验。

“BMC充分认识到了多源云的环境，可以解决多源云环境带来的挑战。我们能够将新的服务和解决方案快速带入市场，来帮助企业完成自身的转型。”Jason说。

落地中国 BMC助力海尔数字化转型

在帮助中国客户实现数字化转型方面，BMC的服务管理和监控解决方案在海尔的全球化之旅中切实帮助其实现数字化转型的三部曲。

海尔通过BMC Discovery识别出超过8500个数字化资产（包括硬件、软件、应用程序和数据），绘制了一张清晰的资产蓝图，并借助BMC配置管理数据库（CMDB）解决方案标注了内在关联。作为全球化道路的一个必要组成部分，海尔还通过实施信息技术基础设施库（ITIL）标准，利用Remedy服务管理套件为海尔全球80000余名员工提供了标准化服务平台。

与此同时，海尔依托BMC的TrueSight Operations Management 扩展其传统监控体系，为其智能家电业务部门打造了一套综合的端到端物联网监控和安全系统。此外，海尔还借助BMC的应用程序性能监控（AMP）解决方案，跟踪了解所有应用程序的性能。

BMC新一任大中华区总经理戎浩

戎浩表示，当前中国企业对于数字化转型有着更多的期待，BMC也在努力与中国本地的合作伙伴将更多的服务和产品以及解决方案带给中国客户。