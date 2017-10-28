数据爆炸时代青云QingCloud让对象存储“更多担当”

在杨锦涛看来，对象存储会是企业存储的蓝海市场。现阶段对于对象存储进入企业级市场是一个非常好的阶段，它处于被广泛采纳的早期阶段，而青云QingCloud已经展开了市场布局并实现了落地应用。

至顶网服务器频道 11月15日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们现在处于一个数据爆炸的年代，而且有数据显示，到2020年，企业80%的数据将会是非结构化数据（图片、视频、归档以及企业级备份等各种数据）。这种海量数据就需要对应的存储来解决，而传统企业存储比如NAS或者SAN等无法应对这种海量的非结构化数据。

于是，整个企业级存储市场正在从“垂直扩展”向“水平扩展”发展。业界关于新一代企业存储有很多名词，比如软件定义存储、分布式存储、水平扩展式存储等，它们所表达的意思是一样的，就是在相对比较廉价的X86服务器之上通过软件进行存储管理。

在这种水平扩展存储中，我们会面对块存储、文件存储和对象存储等类别，它们各自适用的场景不同。其中分布式块存储适用的场景相对来说比较特定，比如Oracle数据库，需要挂高性能硬盘做数据库的存储；此外，最适合存储非结构化数据，即图片、视频等类型数据的是分布式文件存储和对象存储。

针对对象存储，企业级云服务商青云QingCloud有着丰富的产品布局，比如基于公有云的QingStor对象存储服务，还有QingStor对象存储私有云一体化解决方案。据介绍，QingStor对象存储私有云一体化解决方案具备企业级高可靠和高可用特性，新增纠删码、存储分层、图片处理和对象生命周期管理功能，配合精心设计的通用硬件设备，极大地降低了企业用户的存储成本，成为企业级存储市场强有力的竞争者。

青云QingCloud QingStor对象存储研发总监杨锦涛告诉至顶网记者，QingStor对象存储的公有云服务于2016年9月13日正式商用，在青云QingCloud Insight 2017云计算峰会上，QingCloud发布了QingStor对象存储2.0。在企业级市场里，对象存储已经过了教育阶段，正处于一个比较好的时期，对象存储将占据企业级存储容量里75%左右的份额。

青云QingCloud怎么看对象存储？

在杨锦涛看来，对象存储会是企业存储的蓝海市场。现阶段对于对象存储进入企业级市场是一个非常好的阶段，它处于被广泛采纳的早期阶段，而青云QingCloud已经展开了市场布局并实现了落地应用。杨锦涛表示，从产品的角度，对象存储呈现了以下发展趋势：

从接口层（协议层），需要兼容AWS S3 API，支持多种协议，包括NFS、FTP、HDFS等。只有这样才能满足客户的应用需求，毕竟对于企业级应用来说，接口和协议的丰富度是必不可少的。

在交付模式上，对象存储可以通过公有云、私有云、混合云等模式进行交付，并实现统一管理。虽然最初对象存储是公有云厂商推出的，但是对于某些行业而言，他们更倾向于在自己的数据中心里构建一个数据池，进行统一的管理，以及后续的分析和利用。所以，交付方式的多样化是必不可少的，而且对于对象存储厂商来讲，需要具备多种交付模式上的统一管理能力。

现在企业级存储市场呈现融合趋势，比如开源存储软件Ceph，将块存储、文件存储以及对象存储以同一套架构输出。杨锦涛表示，青云QingCloud的存储产品也在朝这个方向走，但是在最终的产品形态上，我们不以融合的形式交付，原因是有几个方面，一是在最底层的技术架构上是同一套存储平台，但是文件存储和对象存储在技术方面，它们所要解决的问题很不一样。因此如果想从上到下都是同一套架构去解决几种存储形态的话会顾此失彼。

“用同一套存储架构同时解决文件存储、对象存储以及块存储是可以操作的，但是更多是在底层的基础架构上统一。虽然青云QingCloud也是用同一套架构同时提供块存储、文件存储以及对象存储，但是我们的做法是有所区别的，我们不像Ceph在架构上那么向上延伸，甚至延伸到了对象存储、文件存储以及块存储本身的场景里去。”杨锦涛说。

产品体系化，对象存储API的使用方式非常简单，通常对象存储厂商也提供了各样语言的SDK。但是这样还不够，杨锦涛表示，对于存储厂商来说，产品体系化非常重要，因为你的产品需要和用户的各种应用场景相结合，提供各种各样的解决方案。

在架构层面，杨锦涛认为，对象存储有两个比较重要的趋势：一是事件驱动的框架，因为用户的数据并不是简单的存储，而是需要进一步处理，这就需要事件驱动的框架，它可以接驳各种各样的数据处理服务，甚至用户自己开发的处理应用，也可以接入进来。

“主流的公有云厂商都提供事件驱动的框架，但是将它包装在对象存储产品里，以私有云的形式交付，青云QingCloud是第一家。事件驱动的框架不仅仅会让对象存储变成一个存储平台，还会变成一个数据平台，接驳各种各样的数据处理服务、分析服务等。”杨锦涛说。

此外，对象存储和大数据平台的集成或者接驳非常重要。在公有云形态上，大数据和对象存储的关系非常紧密，大数据是对象存储所存储数据的主要来源。但在私有云上还是缺失的状态，对象存储应该在私有云上加深与大数据的集成关系。

再次，对象存储与数据相关的SaaS服务。比如用户希望分析对象存储本身的使用情况，指导整个IT设施的规划和构建，这就属于与数据相关的SaaS服务。

最后，企业级存储软件生态与合作，企业级存储生态里不只是块存储、文件存储、对象存储，还有很多其它的，比如DR、灾备、传统的备份软件等。“在整个生态里，我们应该和不同的合作伙伴进行合作和产品集成。”杨锦涛说。

QingStor对象存储的与众不同

正是基于以上思考，青云QingCloud的QingStor对象存储具有自身的产品特性。

青云QingCloud资深产品经理李威告诉记者，QingStor对象存储的产品定位是多层次的。第一，它是针对海量非结构化数据的企业级分布式存储平台；第二，它是一个企业的数据存储和流转的中心，不仅仅是存储，还有流转；第三，它是为了持续不间断地、最大化地利用数据的价值。数据不是为了被存储而存在的，一定是为了产生更大的价值。

“目前，已经有越来越多的企业开始已经意识到对象存储在企业级市场上的应用。对象存储越来越成为云计算平台的存储引擎，除了是数据的存储引擎，还是一个流转中心，数据一直是流动的，在不同的业务里发挥价值。”李威说。

QingStor对象存储围绕海量数据实现更多维度的立体式管理，除了数据存取高可靠、高可用、高性能，数据的安全，数据的灾备，还在数据存取的高扩展性、数据的全生命周期、数据存储的低成本、数据的处理方式的丰富性、数据的易访问性等方面进行了延展。

“总之，QingStor对象存储现在的架构就是软硬一体的，可独立部署的、统一调度的全新分层架构。”李威说，“具体来说，青立方是青云的硬件品牌；中间的标准存储节点是业务系统实际利用率较高的存储；右下是低频存储。当标准存储节点使用完之后，让数据自动流转到低频存储节点中去。低频存储的特点是成本低、容量超大，一个节点高达400TB或者600TB，属于超大容量的硬盘。这些不同的集群节点基于一个统一的调度框架。第二，对象存储的架构可以独立部署。青云QingCloud的云平台和QingStor对象存储是完全独立的，可以独立部署，也可以集成部署，非常灵活。第三，软硬一体，从整个TCO降低的角度来考虑，软硬一体的交付方式对于企业用户来说非常便捷。”

在应用场景上，QingStor对象存储可以广泛应用于Web和移动应用、企业网盘、静态网站托管、大数据分析、IaaS/PaaS服务、图片处理、视频云、备份归档、数据迁移等。

据杨锦涛介绍，QingStor对象存储已经应用在交通行业的高速网路的精确计费、保险行业的数据湖、快消行业的图片和视频存储、物联网行业的大数据平台等业务中。