 Dell EMC升级超级计算服务器 支持GPU和Skylake处理器

Dell EMC已经对自己超高/高性能计算C4130服务器进行了加速，支持新的CPU和GPU。

Dell EMC已经对自己超高/高性能计算C4130服务器进行了加速，支持新的CPU和GPU。

这个1U机架式C4130配置了2个至强E5-2600 v4处理器，最高1TB内存，最多4个GPU，例如NVIDIA Tesla P100s，或者4个协同处理器例如英特尔Phis，有2个后知PCIe插槽。

此外这款服务器还支持InfiniBand EDR、FDR以及NVIDIA GPUDIRECT互联。

更新的C4140同样是1U机架式，最多1.5TB RAM，2个至强SP 20核CPU，和之前一样支持4个GPU，可以是Tesla P40、P100和V100s。Dell EMC表示，这些GPU是相互连接的。

Dell EMC C4140服务器

此外这款服务器还有最多2个NVMe附加卡式的闪存驱动器，后部有PCIe插槽，1.6、3.2和6.4TB几个容量选择，支持Mellanox ConnectX-4单端口和双端口EDR适配卡。

我们了解到，采用Tesla V100 GPU和4个NVLink的C4140最多可提供62.8 TFLOPS单精度性能。

Machine Learning and Deep Learning Ready Bundles产品结合了与测试的、经过验证的C4240服务器、存储、网络和服务，针对机器学习和深度学习应用进行了优化。

这里没有提到C4140支持英特尔Phi协同处理器，但是Dell EMC表示，计划推出与英特尔技术紧密联系的Ready Bundles。

Mellanox Technologies市场副总裁Gilad Shainer表示：“我们正在与Dell EMC合作共同推出新的功能，并将新的HDR 200Gbit/s引入未来的Dell系统。”

C4140将与HPE的Apollo sx40和pc40服务器有竞争关系，后者也是1U双路、基于英特尔至强Skylake的服务器，支持最多4个带有NVLink的Tesla GPU。

PowerEdge C4140将从2017年12月开始在全球范围内供货，Ready Bundles for Machine Learning and Deep Learning将在2018年上半年通过Dell EMC及其渠道合作伙伴供货。