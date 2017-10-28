迎接大数据爆炸时代 新华三X10000打造海量存储新标杆

新华三存储产品部海量产品总监王特表示，针对行业客户的海量文件数据存储需求，H3C UniStor X10000分布式NAS横向扩展存储系统应运而生。这款产品可以根据客户的业务需求进行定制化，并针对广电、医疗、交通等行业的海量存储需求。

至顶网服务器频道 11月10日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们处于一个数据大爆炸的时代。据IDC预测，2016年全球数据总量约为16ZB，2020年会达到44ZB，其中80%都是非结构化数据。用户对海量存储的应用需求也将越来越迫切，广电、媒体、医疗等特殊行业对海量数据存储的需求更为迫切。

中科大洋成立于1989年，作为全球最领先的泛传媒产业技术服务商，大洋在新闻出版、广电领域有非常卓越的一个市场地位，为包括国家新闻出版广电总局，中央电视台、人民日报、新华社，包括凤凰卫视、加拿大国家电视台等众多的国家省市传媒机构提供了多达数万套的系统解决方案。在目前国家倡导融合媒体的背景下，大洋立足广电，并融合互联网技术，向全行业提供产品和服务，积极打造互联网＋的视频平台。

在资深媒体行业技术架构师张跃看来，随着视频技术的飞速发展，视频的清晰度在不断提升，从当初的720P高清到1080P全高清，再到2K，以及如今的4K超高清。清晰度提升带来了视频容量指数级提升，再加上VR、直播、在线视频等行业的如日中天，使得广电、媒体等行业对于数据存储量的需求激增。

海量存储需求的挑战

“广电行业在中国年数据总量超过100PB，4K时代1小时节目要消耗50GB左右的存储空间，庞大的数据对存储设备的容量、性能、响应等都提出了新的挑战。”张跃说。

中科大洋第三方选型经理刘瑞表示，在融媒云方面，中科大洋与人民日报联合推出中央厨房整体解决方案，提升电视台节目制作的整体生产效率。通过重新规划的统一指挥调度中心，从新闻选题开始，通过一个采编发联动的生产平台，协调多业务部门协同工作，最终实现制作内容台、网、微端多渠道信息发布。最后透过监测反馈系统，获取相关信息反馈及新线索收集，形成一整套完整的流程。

“在新的业务流程和工作模式下，传统的底层存储已经无法满足业务系统需求。在传统广电业务系统下，采集系统、非线性编辑制作系统、播出系统，以及媒体资产管理系统的数据存储都各自为政，形成了信息孤岛。由于存储架构不同，各个业务系统的互联、数据通信都极为不便，新的业务模式需要各个业务系统数据进行极为频繁的交互和通信，因此需要我们采用新的架构来满足新的业务流程要求。”刘瑞说。

刘瑞表示，分布式存储架构较为适用于新的业务模式。中科大洋对H3C UniStor X10000海量存储系统进行了测试，其三个节点即可以支撑70层高清视频采集，满足90层高清视频编辑，实现900M写带宽，1.4G每秒读带宽，较好的满足了不同的视频业务应用需求。

“X10000可线性的扩展容量和性能，满足我们在不同阶段对存储容量和性能的要求，并且通过统一的空间，统一的以太网架构实现各业务系统的互联互通，为未来业务高速增长提供了保障，比较适合融合的媒体应用场景。”刘瑞说。

张跃补充，在这次测试过程中，中科大洋与新华三的配合是一个相互调试的过程，体现了新华三公司强大的研发能力。测试过程中遇到的问题，新华三公司都给予了最快的解决。“现在的用户，在选择存储的时候除了品牌、性能、功能之外，其实更为关注供应商的本地化服务能力。新华三的本地服务能力还是非常强的，这也是我们日后合作的一个非常好的基础。”

应用驱动的H3C UniStor X10000

新华三存储产品部海量产品总监王特表示，针对行业客户的海量文件数据存储需求，H3C UniStor X10000分布式NAS横向扩展存储系统应运而生。这款产品可以根据客户的业务需求进行定制化，并针对广电、医疗、交通等行业的海量存储需求。H3C UniStor X10000系列包括5个型号，最大扩展至288节点，单一命名空间可存储超过50PB容量。X10000横向扩展的海量存储特性使广电行业可以存储更多视频节目，解决了媒体行业数据存储空间不足的难题。

优异的性能表现也使得H3C UniStor X10000在广电、医疗、交通等行业应用游刃有余。X10000横向扩展特性使得整体系统性能随节点数增长而线性增长，为文件编辑、处理提供了有力的性能保证。有了更强劲的带宽性能，媒体在视频直播、点播时就会提供更快的速度和更好的体验。

张跃表示，X10000是一个多功能的融合存储产品，可以提供文件访问、块数据访问、还提供对象存储的访问模式，这也符合中科大洋建设融媒云的诉求。因为在融媒云架构下面，既需要块数据存储来承载虚拟机应用，也需要高性能NAS存储承载在线业务编辑及视频文件存储，其对象存储功能还能够满足未来海量视频文件的归档或冷存储需求。

新华三广电系统部媒体行业架构师孙轶玮则补充，在整个产品的架构设计上，安全性是最为看重的。X10000采用分布式架构，不管是硬件还是软件都采用了全冗余架构，不会因为单一节点掉线或故障而影响整体存储系统的使用。在数据保护上，X10000通过数据多副本实现更完善的数据安全和可用性。

“新华三强调应用驱动，希望整个产品与应用实现很好的紧耦合。为了更好的帮助行业客户，我们会跟行业里面最领先的集成商，比如中科大洋进行合作，深入了解行业需求，并反馈研发快速形成行业定制的产品和解决方案。”王特说，“新华三重视新时代新技术带来的需求，通过我们的研发、市场等各个团队，可以更好地服务客户，满足他们的应用需求，并帮助客户实现业务创新。”