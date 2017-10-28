 英伟达公司预计其用于AI的图形芯片销售量将保持增长态势

英伟达公司仍持续其惊人的发展态势，具体表现为该公司凭借其新兴业务——为人工智能应用供应芯片——轻易地达到了该公司的第三财季预期。

至顶网服务器频道 11月10日 新闻消息：

英伟达公司仍持续其惊人的发展态势，具体表现为该公司凭借其新兴业务——为人工智能应用供应芯片——轻易地达到了该公司的第三财季预期。

今天，这家游戏与人工智能的图形芯片制造商宣布其利润为8.38亿美元，合每股1.33美元，较去年同期增长了55%——其中营收增长了32%，达到了26.4亿美元。

Moor Insights & Strategy公司总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“英伟达公司旗下的每条产品生产线都有所提升，其中令人印象最深的增长部分是由其在机器学习训练、游戏以及PC游戏市场扩张的驱动下产生的数据中心业务所贡献，而该数据中心的核心即为GeForce——英伟达方面的旗舰级游戏图像处理单元芯片。”

英伟达的数据中心业务凭借其两倍多的增长量而一马当先，本季度营收达到了5.01亿美元。目前，英伟达方面的GPU已经成为诸如谷歌、Facebook以及微软等公司所运行的大型数据中心用作机器学习的首选芯片，并且该公司提供的GPU也已助力以上公司在图像、语音识别与自动驾驶汽车领域取得了一定突破。

然而在持续了两年高达两位数的增长后，英伟达公司的此项业务在今年的第二季度曾经遭遇到瓶颈期，该公司的投资者也因此表示对该公司第二季度的表现颇为失望——尽管英伟达已经向其投资者解释这次增长间歇只是一个由全新芯片架构转换引发的过渡期。目前看来，结果似乎已经证明了该公司转换决策的正确性。

英伟达公司的创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“我们有效利用了各方面的增长驱动因素，并借此获得了不错的季度表现。此外，全球范围内的各行各业也都正在加速其对于AI的应用。”

分析师此前预计该公司调整后的利润为每股94美分，较去年同期的每股83美分上涨了13%，而今年第三季度的营收为23.7亿美元，增长了18%。

同时，英伟达公司还公布了其第四季度的最新预期。该公司预计其第四季度的营收将达到26.5亿美元——上下浮动2%，其中毛利润率则预计将达到60%左右，而对于其利润，英伟达并未提供准确数据。对此，分析师预测该公司第四季度的利润为每股97美分——上下波动为2%，合计营收为24.3亿美元，增幅为12%。

随着股价在盘后交易中下跌了不到1%后又上涨了近2%，可以看到该公司的投资者对此反应则相对平淡。另外，英伟达公司的股价今天日间交易中的价格为每股205.32美元，下跌了1.8%——在经历了英伟达公司的第二季度业绩冲击之后，该公司的投资者面对此次下跌的表现更加镇定。另一方面看来，英伟达的股票定价也堪称完美，于周二创下了该公司股价的历史新高——接近去年的三倍。所以，对于该公司现在的状态而言，即便是轻微的上浮也可算作积极的表现。

此外，英伟达公司也曾从另一项处理密集型应用中获益：加密电子货币——尤其是以太币。在今年第二季度，黄仁勋曾表示该公司在该季度2.5亿美元中有1.5亿美元的上涨高于预期，并坚持认为该市场将“持续存在”。

但分析师则对这种刺激的持续性表示怀疑，并且事实上，第三季度中与加密货币采矿相关的销售额下降至7000万美元。对此，黄仁勋解释称这当中的部分原因在于从事此项采矿工作的人员已将此项任务转移至游戏电脑上完成。黄仁勋接着补充道：“新的加密货币还将不断出现，而现有的加密货币则会持续增值。并且在一段时间后，我们将会发现我们的业务中会有一小部分将专属于加密货币，也将因此填补了我们在加密处理业务这方面的空白。”

对于芯片行业与英伟达公司而言，这至关重要的时期催生了目前发展趋势与结果。首先，英特尔公司于本周宣布了一条惊人的消息，即是其与长期竞争对手Advanced Micro Devices（即AMD公司）达成合作伙伴关系，共同为高端个人笔记本电脑打造一款全新的芯片，该芯片整合了英特尔中央处理单元与AMD旗下的GPU。对此，Moorhead表示：“多年前，英特尔计划推出独立显卡。然而，尽管英特尔在集成显卡领域已经非常成功，但其独立显卡的表现却不尽人意。目前看来，英特尔旨在再次为游戏，甚至是机器学习创建一款极具竞争力的独立显卡。”

事实上，英特尔公司于本周三聘请了刚从AMD离职的首席GPU架构师Raja Kodur在英特尔从事相关工作。今天，英特尔方面的首席执行官Brian Krzanich在《纽约时报》的Dealbook大会上表示：“我们致力于让AI成为我们投资组合的重要组成部分。”

广而言之，整个芯片行业看起来似乎正在进入另一个合并时期。周一，博通有限公司出价约1050亿美元以收购移动芯片巨头高通科技有限公司，而这将成为迄今为止史上规模最大的技术收购事件。同日，据《华尔街日报》报道，Marvell科技集团有限公司正在与Cavium公司合并以创造一家潜在价值为140亿美元的全新企业。

另外，游戏营收——所占比例超过英伟达公司整体营收的一半——上涨了25%，达到15.6亿美元，而这至少在一定程度上归功于该公司的芯片被任天堂的Switch游戏主机所大量采用。其它业务收益增幅较小，其中可视化营收增长了15%，汽车方面增长了15%，而面向原始设备制造商的销售连同知识产权方面的营收仅增长了3%。

