并购OpenStack创业公司有云UnitedStack 清华同方云战略公布

清华同方公布2017云计算战略，同时宣布并购OpenStack创业公司有云UnitedStack。UnitedStack有云将更名为同方有云，保持独立公司自主运营，并将面向教育、政府、金融、军工等行业市场提供安全、自主可控的云计算综合解决方案。

至顶网服务器频道 11月08日 新闻消息（文/李祥敬）：今日，清华同方公布2017云计算战略，同时宣布并购OpenStack创业公司有云UnitedStack。UnitedStack有云将更名为同方有云，保持独立公司自主运营，并将面向教育、政府、金融、军工等行业市场提供安全、自主可控的云计算综合解决方案。UnitedStack创始人CEO也成为同方云有限公司董事长。

据悉，同方云提供针对不同行业应用的云计算系列产品和解决方案，其产品与解决方案覆盖IT建设全栈，从基础环境建设、硬件设备，到云平台操作系统，再到存储、大数据、云安全产品与方案，直至深入到各个行业的行业云和应用，提供端到端的云计算解决方案一站式服务。

云环境：为了建设安全、可持续、具有行业聚集效应和国际影响力的数据中心，同方云遵循标准性、安全性、可靠性、可管理性、灵活性与可扩展、实用性及先进性等设计原则。除此，同方云机房规划遵从标准化，模块化的设计思想，帮助客户进行基于全生命周期成本和性能最优的数据中心和IT规划，真正让客户做到既省钱又省事。

基础设施：同方云硬件产品簇专为云计算环境设计，企业级X86服务器及存储经过了大量实践验证，同时结合模块化数据中心，构筑出符合企业级生产要求的云计算数据中心。不仅可以为用户提供高计算性能，更可以大幅度提高企业IT运维效率，不仅应用场景广泛更可以通过智能自动化实现企业的创新管理。

云平台：同方云计算平台紧密依托同方资源优势及清华大学科研技术，以云计算产品和行业应用的定制开发为着眼点和核心优势，大幅降低IT运维成本，使用户业务运行在稳定、可靠、高效的云环境中，同方云平台提供的SLA，保证业务运行高枕无忧。

云应用：同方在政府、教育、金融、广电、医疗、大企业、军工等行业具有大量的最佳实践经验，结合同方云计算技术形成具有行业特征的解决方案。国家级政府信息化建设项目落户同方，搭建了云应用的理想平台。同方云智慧校园解决方案，解决“信息孤岛”，紧扣教育部教改思想，以清晰的层次化、灵活的模块化设计，助力数字校园到智慧校园全面升华。结合金融行业‘’十三五“的规划，面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%。同方将为中小金融机构提供行业云服务，助力其核心系统逐渐迁移到私有云平台。

此外，同方云主打自主可控的安全云。同方整体云计算方案，严格按照国家关于信息安全等级保护等安全标准，进行架构和开发，在远程安全接入、边界防护、内网控制、数据中心保护、行为监管等方面，多产品的联动配合，能够响应国家标准中的安全技术要求和管理要求。

同方从05年开始陆续推出全国产服务器、存储以及PC系列产品，提供全系列可信IT解决方案，为国家信息安全保驾护航。作为国家大一级资质企业，业务覆盖智慧城市、智慧金融、智慧制造、智慧交通、智慧校园、智慧医疗、智慧农业等专业领域，为客户提供以云计算和大数据为核心的专业解决方案。

借助并购的有云UnitedStack，同方云的基础设施软件完全基于开源平台和开放标准构建，同时增加了云WAF、大数据智能安全平台等安全产品， 同方有云在开源领域多年的技术积累和沉淀，具备深度定制化能力，结合自主知识产权软件模块，形成同方特色安全云平台。