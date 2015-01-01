OpenStack基金会着手扩展机器学习增强功能

OpenStack基金会已经开始着手研究，希望使其软件成为运行机器学习类工作负载的理想平台。该基金会执行董事Jonathan Bryce在今天接受采访时解释称，“今年以来，机器学习的发展态势有点像去年的边缘计算。”

OpenStack基金会已经开始着手研究，希望使其软件成为运行机器学习类工作负载的理想平台。

该基金会执行董事Jonathan Bryce在今天接受采访时解释称，“今年以来，机器学习的发展态势有点像去年的边缘计算。”这意味着用户开始考虑如何借此完成自家业务，或者希望掌握与之相关的知识资讯。今年，“我听到了大量来自OpenStack用户的声音，他们正在运行机器学习负载，并询问还有哪些人也在采取同样的举措。”

去年当该基金会听到成员们关于边缘计算的讨论声音时，他们即开始研究扩展平台的功能性，而其中一些功能目前已经研发完毕。

Bryce指出，OpenStack还没有正式迈入机器学习领域，但他补充称“我们已经与英伟达方面进行过会议交流。英伟达公司已经开始开发能够在我们的环境中拥有更佳运行表现的驱动程序。”

Bryce认为，此次会议以及其它相关措施意在“努力弄清我们应该关心的趋势性因素。”

他很清楚该基金会需要完成哪些任务，从而面向机器学习进行OpenStack调整。他总结道，“用户并不希望使用虚拟机，他们希望使用超级抽象化云与不同的I/O类型。”Bryce也意识到，接下来的任务当中将必须包含基金会自身向机器学习领域的迈进。“每一次与英伟达交流，英特尔都希望能够获得同样的沟通机会。”