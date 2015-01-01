中科曙光沙超群：搭载寒武纪新一代芯片的服务器进入最后测试阶段

作为寒武纪科技亲密的战略合作伙伴，中科曙光受邀参加寒武纪科技首场发布会。中科曙光副总裁沙超群等一行出席该发布会，并与寒武纪科技总裁陈天石深入交流未来合作事宜。

11月6日，备受业界关注的人工智能芯片独角兽企业“寒武纪科技”在京召开了该公司成立以来的首场发布会，重磅发布了一系列智能处理器产品，并公布了该公司未来产品路线图。作为寒武纪科技亲密的战略合作伙伴，中科曙光受邀参加并见证了这一重要时刻。中科曙光副总裁沙超群等一行出席该发布会，并与寒武纪科技总裁陈天石深入交流未来合作事宜。

就在不久前曙光于青岛举办的以“从未知到可能”为主题的2017智能峰会上，曙光公司刚刚发布了一款名为'Phaneron'的服务器产品。这款服务器就是中科曙光与寒武纪科技战略合作的结晶，也成为了世界首款搭载寒武纪高性能机器学习处理器芯片（MLU系列）的推理服务器。沙超群透露，该款服务器可在4U空间中部署20个人工智能前端推理模块，服务器中用于推理应用的强大计算支持就源于寒武纪的人工智能专用芯片。

沙超群介绍说，作为曙光公司专门为人工智能市场研发、设计的一款专用服务器，'Phaneron'主要业务场景是面向深度学习的在线推理业务环境。“它需要能够及时响应大规模并发访问请求、可迅速对数据做出理解判断的AI计算单元，专精于人工智能芯片的寒武纪很自然地成了曙光技术团队的首选。”

“寒武纪科技是中科曙光同根生的兄弟单位，这让双方能够较早、较深入地开启密切的合作关系。”沙超群介绍说，曙光与寒武纪的技术团队一直保持着密切的沟通，这让双方的合作也非常机动灵活，“寒武纪MLU系列机器学习处理器几乎是为曙光'Phaneron'量身定做的可用于推理服务器的高性能智能芯片”。

沙超群还谈到了目前'Phaneron'智能推理服务器的产品线进度：“目前该服务器已进入产品最后测试阶段，相信很快就能让意向客户一睹真机。”沙超群透露，这些用户主要来自智能驾驶、安防监控、语音识别等领域，他们“对装载有寒武纪高性能智能处理器的服务器非常感兴趣”。另外，曙光深度学习XMachine服务器全系列产品均可支持寒武纪智能处理器，为中小型客户提供更多的选择。

11月6日对曙光来讲也是一个值得纪念的日子：3年前的今天，曙光公司成功登陆主板A股，成为中国高性能计算第一股。而曙光公司与寒武纪科技的合作在今天取得初步成果，也回应了曙光公司总裁历军在上市之初的宏愿：将中国自主研发的技术进行垂直整合，为用户提供全面的IT解决方案。

“曙光现在拥有安全可控的服务器与存储产品线、数据中心节能与网络产品、云计算操作系统与大数据软件平台”，沙超群表示，通过与寒武纪科技等具有核心技术企业的合作，曙光“通过垂直一体化的自主技术整合”来实现IT系统效率“没有界限的提高”的目标将会越来越近。