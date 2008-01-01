看浪潮如何用超融合架构化解企业数字化转型难题

超融合可以说是业界的热点之一，大型IT厂商和创业公司纷纷投身其中。在近日举行的vFORUM 2017大会上，浪潮联合VMware发布了新一代超融合架构一体机InCloud Rail系列。

至顶网服务器频道 11月07日 新闻消息（文/李祥敬）：超融合可以说是业界的热点之一，大型IT厂商和创业公司纷纷投身其中。在近日举行的vFORUM 2017大会上，浪潮联合VMware发布了新一代超融合架构一体机InCloud Rail系列，部署效率较传统方式提升10倍以上，IO性能提升60%。首批推出InCloud Rail 1010、InCloud Rail 1020，2类型号4款产品。

不管是浪潮还是VMware，双方在超融合市场都有很深的布局。这次双方的合作是以往合作的一个深化，浪潮与VMware的合作始于2008年，浪潮是VMware2014年公布的首批全球合作伙伴之一，VMware也是浪潮首批云图计划的战略成员。

此前，双方联合发布了全球首款面向软件定义数据中心的私有云一体机，此次联合发布的新一代超融合架构一体机InCloud Rail，将进一步丰富双方在超融合领域的合作成果，深化合作深度。

InCloud Rail超融合一体机新在哪里？

浪潮在融合架构方面布局已久，比如在互联网市场赫赫有名的整机柜产品。在浪潮集团副总裁、浪潮信息总经理彭震看来，这次与VMware推出的超融合一体机是浪潮硬件重构加软件定义理念的重要体现。

浪潮集团副总裁、浪潮信息总经理彭震

“中国云计算市场增长非常迅速，其中一个创新点就是把整个IT基础设施进行重新设计。融合架构不光是计算、存储、网络的硬件融合，还有上层的软件定义，比如软件定义计算、软件定义存储、软件定义网络等。浪潮有着非常好的硬件重构技术，与VMware的软件定义是一个绝佳的结合点。”彭震说。

所以，InCloud Rail新一代超融合架构一体机系列面向软件定义数据中心，基于硬件重构平台和软件定义的系统，具有可重构，自动化，整体性，弹性化等特点，具备稳定的虚拟化功能、企业级分布式存储能力、全面的云数据中心管理能力和高密度底层架构，可以帮助客户快速构建云数据中心，降低复杂性，降低TCO及灵活服务交付。

浪潮云计算产品部副总经理刘晓欣

浪潮云计算产品部副总经理刘晓欣表示，随着时间的推进和技术的发展，超融合的内涵也在不断的发生变化。InCloud Rail就是这种变化的思考成果。其中，在存储性能上，InCloud Rail的单节点存储性能提升约60%，由原来的30000IOPS提升到50000IOPS，I/O性能是普通集中式存储5倍以上，满足绝大部分应用对高IOPS和低延时的需求。

此外，InCloud Rail搭载了全面的安全防护方案，提供基于GustOS的防护、应用的负载均衡和web防护、以及解决东西向流量防护的虚拟防火墙模块；在基础架构安全层面，可选择基于TPM和TCM两个标准的可信服务器作为基础平台，浪潮可信服务器平台以可信计算为基础构建完整的信任链，能够实现关键部件的固件程序、Hyper、Guest OS和应用的可信度量和防护。

InCloud Rail还提供了精简的统一管理软件，基于模块化的可视化管理系统，可提供基础版、专业版和高级版三个版本的管理，满足各种管理需求；智能数据恢复结合监控和报警 ，免去运维复杂的集中式存储 SAN/NAS。通过云海OS可实现异构资源的统一管理、自动化部署、大规模的任务管理等，实现系统的自动运维。

浪潮云计算产品部总经理蒋永昌

浪潮云计算产品部总经理蒋永昌告诉记者，InCloud Rail能够帮助客户实现一体化的交付，让VMware的软件技术跟浪潮的硬件进行更好的匹配和融合。“超融合最主要的诉求还是要解决用户最终的痛点，比如说，降低TCO，节约机房空间，能够更快速地部署业务等等。”

总之，通过InCloud Rail，企业能够整体掌控、管理自己的数据中心，实现“快、简、稳”——快：实现业务上线快、迁移快、切换快；较传统非虚拟化环境部署周期降低90%；简：让数据中心的基础架构、运维、使用都变得简洁、简单，可减少运维人员30%的工作量；稳：使应用和基础架构解耦，保证各中心业务稳定运行。

据了解，基于InCloud Rail的超融合解决方案已在政务、金融、医疗、教育等行业多个客户实现应用，广泛应用于服务器虚拟化、桌面云、开发测试云等应用场景。例如为打造面向医疗环境的IT平台，览海医疗投资采用浪潮InCloud Rail超融合解决方案构建业务及开发测试平台，实现业务快速上线，测试环境快速交付；同时实现了IT架构扁平化，提高了资源利用率60%，降低数据中心能耗50%。并可支持快速横向扩展，可扩展至上千节点。随着用户业务规模扩大，随时通过添加服务器进行横向扩展。

超融合架构助力企业数字化转型

现在各行各业都在谈数字化转型，彭震认为，数字化转型实质上是一个“轻量化”的过程，核心是将企业的业务流程、工艺经验等至关重要的无形资产实现电子化、数据化、可视化。云作为绝大部分工作负载的平台，应该更好满足敏捷开发、快速响应、新技术支撑等新涌现的业务需求，才能更好支撑企业的数字化转型。

“中国企业上云大致经历三个阶段，第一步是业务上云，这更多是通过虚拟化实现基础资源池化。第二步是数据整合，应用上云后，我们要把数据打通。第三步是基于云原生架构进行应用创新。基于虚拟化的资源整合大部分企业已经完成，现在主要是在数据整合方面，超融合架构在其中发挥了重要作用。”彭震说。

刘晓欣表示，超融合其实是客户云化阶段的一个过程，更早期的云化不是采用超融合模式，当企业发展到一定阶段，痛点出现比如三层架构中，不同厂商提供不同的设备，需要各有一套运维部署的人员维护成本。超融合架构则解决了这个问题，帮助他们实现业务快速上云。“在整个企业上云的过程中，我们根据客户的实际情况进行细分，采用量身定制的解决方案帮助客户上云，而不是只是依靠单一的超融合架构。”

蒋永昌补充说，在过去的一年多的时间里，浪潮为很多用户进行了超融合方案交付。未来，浪潮与VMware充分发挥双方领域优势，包拓双方在金融、能源、教育、医疗等行业的成功经验，抽离成场景化、模板化的云基础设施解决方案，帮助更多的行业客户完成云平台建设以及数字化转型。此外，双方也将在超融合架构、开源技术、微服务等领域开展更多技术合作，不断牵引技术趋势并推动创新技术的行业落地。

“未来企业会面临一个复杂的多种技术、多种架构的云环境，这其中不管是硬件还是软件生态发生了很大变化，混合的多种生态交互在一起。仅仅依靠自己的力量是远远不够的，浪潮希望与众多合作伙伴一起推进中国企业的数字化变革。”彭震最后说。