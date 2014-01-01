英特尔Q3财报创新高 数据中心业务增长功不可没

英特尔公布的第三季度业绩报告超出了分析师的预期，这也使得英特尔首席执行官Brian Krzanich表示，英特尔的产品线是有史以来最强大的。

英特尔公布的第三季度业绩报告超出了分析师的预期，这也使得英特尔首席执行官Brian Krzanich表示，英特尔的产品线是有史以来最强大的。

英特尔公布的第三季度业绩报告显示，英特尔重新将重点放在可编程设备、非易失性内存芯片、物联网和数据中心上的战略正在见到成效。

英特尔表示，除了某些成本（例如股票薪酬）之外其收入为161.5亿美元，此前汤森路透预测英特尔的收入为157.3亿美元。每股收益为1.01美元，高于此前华尔街预期的每股80美分。该季度英特尔的净收益总额为45.2亿美元，同比增长了34%。

英特尔首席执行官 Brian Krzanich

Krzanich在声明中表示：“我们在第三季度表现良好，业绩表现突出，我们正在创造历史新高。我对我们取得的进步和未来发展感到兴奋。英特尔的产品阵容是有史以来最为强大的，我们在人工智能、自动驾驶等方面实现了更多创新。”

在财报电话会议上，Krzanich重申，英特尔正在远离对其客户端计算部门的依赖，该部门主要是为个人计算机提供微芯片。他说，英特尔正在更多地转向以数据为中心的业务，有用于数据中心的芯片和自动驾驶汽车的新兴技术。

他说：“我们的战略是成为跨技术和跨行业数据变革的动力。我们以数据为中心的业务正在成为公司的增长引擎。”不过同时他也补充说，“我们的PC业务仍然是我们成功的关键。这是利润、现金流和知识产权的一个重要来源。”

英特尔的客户端计算部门仍然是最大的收入来源，该季度的收入达到89亿美元。不过其他业务也在实现增长。个人电脑业务保持平稳，数据中心部门该季度获得49亿美元收入，增长7%。非易失性内存收入增长37%，可编程逻辑芯片增长10%，物联网增长23%。

Moor Insights & Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“英特尔在第三季度有着爆发式的表现，这显示出英特尔正在很好地投资未来、同时优化现有的产品线。几乎每个单一业务都在增长，其中闪存最为突出。英特尔以数据为中心的新业务增长了15%，对于一项新的、非常大型的业务来说已经是不错的增长了。”

英特尔企业业务部门的增长也是很及时的，因为英特尔也在PC市场面临着竞争加剧的情况。英特尔在该市场的主要竞争对手，AMD正在以新推出的Ryzen芯片紧追英特尔，据称这是AMD这些年来最具竞争力的产品，似乎正在吞噬英特尔的市场份额。

Moorhead表示：“看来AMD的Ryzen消费级桌面产品的效应正在显现，因为英特尔的桌面批量出货产品减少了6%。”

不过，英特尔似乎并不关心AMD的威胁。事实上，英特尔已经将全年收入预期提高了7亿美元达到620亿美元，每股收益预期将得到2.93美元，比此前预期高出了5%。

英特尔的股价在盘后交易中上涨了2%，在财报电话会议之前已经增长了14%。更新：英特尔在本周五早盘交易中股价上涨超过7%。