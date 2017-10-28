 英特尔公司致力于创建通用型人工智能堆栈

英特尔方面目前关于AI的总体规划是围绕其服务器的处理器展开的。该规划的目标是创建一套通用型AI堆栈以便企业能够广泛采用机器学习相关技术成果。

目前全球最大的品牌厂商英特尔期望能够成功完成转型，并将自身重新定位为支持人工智能与技术革新——例如云服务与物联网等——发展的核心驱动力量。

这意味着我们将从人工智能的角度重新认识“Intel Inside”。

英特尔目前正处于转型时期，期望由原本的一家由高管团队推动数字化转型的企业演变成为一家直接面向客户进行原型设计的供应商。在本周于纽约举行的Shift会议中，英特尔公司的高管与客户、数据科学家以及合作伙伴进行了密切沟通，以期完善有关该公司的下一步规划。

英特尔公司的首席技术官Khosrowshahi表示：“现在，英特尔开始面向全球客户。” Khosrowshahi，因Nervana的收购——提供了一套可用于扩展AI部署的平台——而加入英特尔公司。此次收购于2016年完成，并且在此后的数月内，英特尔将该平台整合至其产品路线图中并宣布其将推出Nervana神经网络处理器以及一系列新产品。

英特尔公司的第三季度财报报告可能无法展现该公司此次转型的即时回报，然而该公司预计数据中心与至强相关产品能够为其带来质的飞跃，并促使第三季度的非GAAP收益达到每股80美分，合计营收则将达到157.3亿美元。

英特尔公司的神经网络处理器（NNP）专为广泛使用AI的商业企业用户设计。（图片来源：英特尔）

Stifel公司分析师Kevin Cassidy在一份研究报告中表示：

我们认为英特尔在新兴AI市场的地位被低估了。得出此项结论的原因不仅是因为基于GPU的系统仍需要配合该公司的处理器，而且我们认为，AI领域尚处于起步阶段，在明确的赢家或获胜者出现之前，多种解决方案都将进行测试。英特尔方面提供了多种AI解决方案，具体包括该公司旗下的至强Phi协同处理器、FPGA以及通过收购（诸如Mobileye、Movidius与Nervana）发展而来的解决方案。

Khosrowshahi的目标虽然简单但又极具挑战——即创建一款多功能AI处理器。尽管谷歌与苹果公司已经各自研发了自己的AI处理器，但英特尔仍期望大多数企业能够享用AI功能。

此外，该目标的确立也意味着英特尔将与其合作伙伴共同开发。例如，现在的Nervana神经网络处理器（简称NNP）——以前被称为Lake Crest——是与Facebook一起开发完成的。Nervana NNP将用于医疗保健、社交媒体、汽车与天气等，并且其将融合英特尔公司旗下的自主知识产权与开源机制。

Khosrowshahi解释称，现在英特尔公司正处于一个特殊的发展阶段，即在接受投资的同时也希望能够与各种领域的客户建立合作关系。Khosrowshahi 补充称：“我们在能够接收即时反馈并建立架构的可控区域开展工作。”

此前英特尔公司与Facebook关于Nervana NNP的协作就是一个很好的例子。另外，英特尔方面与谷歌、百度以及亚马逊也都保持着紧密的合作关系。对此，Khosrowshahi表示其现在与C级高管之间的会谈也日渐频繁。而会谈过程的第一个问题通常都十分直白：你现在所面临的问题是什么？

数据中心集团的英特尔至强产品线总经理Lisa Spelman就此回应：“这个议题正在日益推动英特尔公司的发展路线图。每款应用程序都将拥有AI要素，并而且在数据中心方面，我们必须解锁更多的功能。AI领域的下一浪潮将会是关于AI的个性化发展。”

Khosrowshahi现在的处境十分特殊，因为他在创建Nervana AI平台时曾数次遭遇陷阱。Khosrowshahi表示：“企业内部各个领域的人员都必须要进行协同合作才能够完成AI配置。因为配置AI必须以自上而下的方式进行，所以完成这项工作需要一定深度与广度的学科知识，主要涉及深度学习、AI以及业务知识等。”

Khosrowshahi补充称，至强将逐步增加内置AI工具。从互连到存储各个方面的进展也将有助于通用型AI的研发。此外，由于Mobileye与Altera的并购，英特尔公司已经为创建自有AI堆栈融合了多种技术。

在存储方面，英特尔已经研发出Optane——一套将能够减少延迟的系统。毕竟计算与实时存储领域最终都将成为AI工具组合中的重要因素。

英特尔公司的AI堆栈与终端客户之间将如何完成交付还有待进一步了解。对于许多公司而言，英特尔的AI工具将通过云服务供应商进行交付。而对于金融服务、石油与天然气以及其他公司，英特尔公司的AI堆栈将被用于内部。大多数公司将根据自身需要混合与匹配AI工具与供应商。换而言之，英伟达公司与英特尔将持续为此保驾护航。