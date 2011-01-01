浪潮联合VMware发布新一代超融合一体机，十倍提速数据中心部署效率

2017年10月26日，在vFORUM 2017大会上，浪潮联合VMware发布了新一代超融合架构一体机InCloud Rail系列，部署效率较传统方式提升10倍以上，IO性能提升60%。首批推出InCloud Rail 1010、InCloud Rail 1020，2类型号4款产品。

2017年10月26日，在vFORUM 2017大会上，浪潮联合VMware发布了新一代超融合架构一体机InCloud Rail系列，部署效率较传统方式提升10倍以上，IO性能提升60%。首批推出InCloud Rail 1010、InCloud Rail 1020，2类型号4款产品。与此同时，浪潮集团副总裁、浪潮信息总经理彭震在与VMware全球副总裁、大中华区总裁郭尊华的高层对话中，分享了对企业数字化转型、中国云计算未来发展等话题。

浪潮集团彭震与VMware郭尊华在vFORUM 2017现场的高峰对话

彭震认为，数字化转型实质上是一个“轻量化”的过程，核心是将企业的业务流程、工艺经验等至关重要的无形资产实现电子化、数据化、可视化。云作为绝大部分工作负载的平台，应该更好满足敏捷开发、快速响应、新技术支撑等新涌现的业务需求，才能更好支撑企业的数字化转型。

他表示：“浪潮和VMware的合作是硬件重构+软件定义的最佳组合，双方能够帮助客户在超融合架构、混合云管理、跨云融合领域增强全面的解决方案能力，同时也可以提供对于容器、微服务等开源技术的支持，为用户提供更加多元化的选择，帮助用户构建更加开放、融合、安全、高效的业务环境。”

浪潮与VMware合作由来以久，伴随智慧计算的快速发展，双方将进一步紧密合作力度。充分发挥双方领域优势，包拓双方在金融、能源、教育、医疗等行业的成功经验，抽离成场景化、模板化的云基础设施解决方案，帮助更多的行业客户完成云平台建设以及数字化转型。

此外，双方也将在超融合架构、开源技术、微服务等领域开展更多技术合作，不断牵引技术趋势并推动创新技术的行业落地。浪潮与VMware的合作始于2008年，浪潮是VMware2014年公布的首批全球合作伙伴之一，VMware也是浪潮首批云图计划的战略成员。此前，双方联合发布了全球首款面向软件定义数据中心的私有云一体机，此次联合发布的新一代超融合架构一体机InCloud Rail，将进一步丰富双方在超融合领域的合作成果，深化合作深度。

浪潮联合VMware在vFORUM 2017联合发布新一代InCloud Rail超融合一体机

InCloud Rail新一代超融合架构一体机系列面向软件定义数据中心，基于硬件重构平台和软件定义的系统，具有可重构，自动化，整体性，弹性化等特点，具备稳定的虚拟化功能、企业级分布式存储能力、全面的云数据中心管理能力和高密度底层架构，可以帮助客户快速构建云数据中心，降低复杂性，降低TCO及灵活服务交付。其中，在存储性能上，InCloud Rail的单节点存储性能提升约60%，由原来的30000IOPS提升到50000IOPS，I/O性能是普通集中式存储5倍以上，满足绝大部分应用对高IOPS和低延时的需求。

InCloud Rail新一代超融合架构一体机系列

据了解，基于InCloud Rail的超融合解决方案已在政务、金融、医疗、教育等行业多个客户实现应用。某医疗客户采用浪潮InCloud Rail构建了业务及开发测试平台，实现业务快速上线，测试环境快速交付，部署速度是传统解决方案的10倍以上。同时实现了IT架构扁平化，提高了资源利用率60%，数据中心能耗降低50%。