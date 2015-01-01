万国数据与CyrusOne达成战略合作

万国数据今天宣布与CyrusOne Inc.签署战略合作协议，双方将全面开展业务合作，同时万国数据将获得来自CyrusOne的1亿美元股权投资，用以强化战略合作关系。

高性能数据中心运营商万国数据服务有限公司今天宣布与数据中心运营商和服务商——CyrusOne Inc.签署战略合作协议，双方将全面开展业务合作，同时万国数据将获得来自CyrusOne的1亿美元股权投资，用以强化战略合作关系。

根据此战略合作协议，双方将充分发挥各自的核心优势，形成协同效应，在数据中心资源共享、数据中心技术和管理等多方面展开紧密合作，为各自客户在中美两个市场提供世界级的数据中心服务。

万国数据创始人、董事长兼首席执行官黄伟表示：“我们非常高兴能够与CyrusOne达成战略合作。在‘一带一路’国家战略的方针指引和中国企业走向全球的大趋势下，作为中国本土领先的数据中心服务商，一直致力于打造一个全球化的数据中心服务平台，为中国企业走向世界提供便捷的、安全的、世界级的数据中心基础设施服务。CyrusOne拥有全球领先的数据中心服务水平与丰富的运营经验，是我们在美国市场的绝佳合作伙伴。客户可以通过万国数据的一站式服务，无缝对接美国数据中心资源和服务。”

黄伟先生进一步表示：“我们也非常高兴，在过去几年中，我们与另一重要股东STT GDC成功展开了紧密的业务合作关系。通过与STT GDC的合作，万国数据已完成了在东南亚、印度以及欧洲等战略核心地域的数据中心资源的对接。这次与CyrusOne达成战略合作，万国数据将进一步强化全球数据中心平台战略，我们有信心未来会为中国企业乃至全球客户提供更加优质的服务体验。”

“另外，CyrusOne拥有近1,000家客户，包括近200家《财富》1000强企业、大型互联网公司以及美国几乎所有领先的云服务企业。这些客户已经在中国开展业务，或者有良好意愿未来在中国市场拓展本土业务。CyrusOne选择万国数据作为中国市场唯一的合作伙伴，再次证明了中国的数据中心服务商已经具备世界级水平的基础设施及运营管理能力。万国数据将为全球客户在中国市场的业务落地和拓展提供世界级的本地支持。”

CyrusOne总裁兼首席执行官Gary Wojtaszek表示：“本次合作为我们彼此的客户都提供了非凡的价值。通过整合我们双方的领先实力，我们的客户可以在全球两个最大的经济体中获得丰富的资源。万国数据和CyrusOne均不仅仅是发展最快的数据中心公司，同时也是服务中美超大规模客户与大型企业级客户的数据中心行业领导者。能够达成此次战略合作，我们感到十分激动。”

本次股权融资的交易价格为每股ADS（美国存托股份）12.45美元，交易完成后，CyrusOne在万国数据的持股比例约为8%。此外，CyrusOne总裁兼首席执行官Gary Wojtaszek将加入万国数据董事会。万国数据创始人、董事长兼首席执行官黄伟先生及管理团队继续保持对董事会的绝对控制权。

加拿大皇家银行和摩根大通在本次交易中分别担任万国数据和CyrusOne的财务顾问。