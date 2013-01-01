IBM第三季度业绩：z系统发力 即服务年运转收入达94亿美元

IBM第三季度业绩向好，主要支持来自旗下新的z系统主机、云计算及认知计算等业务的销售。IBM发布了第三季度的业绩报告，非GAAP每股收益为3.30美元，收入为192亿美元，同比下降1％。本季度的GAAP收益为每股2.92美元。

IBM第三季度业绩向好，主要支持来自旗下新的z系统主机、云计算及认知计算等业务的销售。

IBM发布了第三季度的业绩报告，非GAAP每股收益为3.30美元，收入为192亿美元，同比下降1％。本季度的GAAP收益为每股2.92美元。

华尔街之前曾预测IBM第三季度的非GAAP收益为3.28美元，收入为186亿美元。业界预计分析师将密切关注IBM的盈利质量。

但最大的要点或许是，IBM的收入之所以超过预期是由于旗下旧的大型机不俗的表现。IBM最新的z系统旨在加强安全性和加密数据传输。由于各种数据泄露事件，市场对新的z系统有需求。z系统收入同比增长了64％，客户显然对z颇感兴趣。

CEO Ginny Rometty表示，z系统的采用是“热情的”。 IBM Z的核心是加密引擎，加密引擎会加密任何与应用程序、云服务或数据库相关联的数据。

以下是产品线的概述。

此外，“战略需求”收入占IBM销售额的45％，即服务收入年收入达94亿美元。

高科技咨询公司Moor 洞察及战略的负责人Patrick Moorhead表示，IBM在战略需求方面得到改善，但仍未能对收入增长添彩。

他还表示：

靠云计算、移动、社交、认知和安全等“数字转型”收入弥补传统企业的收入下降存在挑战，这不仅仅是IBM一家要面临的挑战。 HPE、思科系统和戴尔EMC也都处于非常相似的位置，各家公司用的方法各不相同。两个有意思的异常值：认知方面只有3％的增长，而系统的增长为10％，归功于新的z系统。

至于前景，IBM表示，预计非GAAP收益至少为13.80美元，自由现金流相对平稳。

IBM首席财务官Martin Schroeter概述了公司的全球业绩：

我们在所有三个主要地理区域的年度业绩持续改善。EMEA（欧洲、中东和非洲地区）收入的表现与上季度比提高了3个百分点，在第三季度里下降1％。我们在德国、法国、意大利和西班牙的收入出现同比增长，而在英国的收入下滑减少。我们最近签署了一个非常大的服务业务协议，该服务将为英国、德国和西班牙的客户提供云端和数字服务。亚太地区收入改善了近4个百分点，同比增长达2％，在日本和中国的输入增长良好。由于在美国的收入的推动，美洲的年度业绩提高了近一个百分点。

来看一些数字：

认知解决方案的收入为44亿美元，与去年同期比增长了4％。

第三季度里诸如咨询的全球商业服务收入为41亿美元，下降了2％。与云相关的咨询收入增长了10％。

技术服务和云平台收入同比下降3％。

系统收入为17亿美元，增长了10％。 z系统推动了增长。存储亦如此。系统硬件收入与去年同期比增长了14％。 z系统销售额与去年同期比增长了64％。

Schroeter补充表示：

我们不断地力求使核心平台更加现代化，大型机是一个很好的例子。现在的z系统拥有机器学习和普及加密这样的新功能，z系统将再次在认知和云时代的创新中重放光芒，z系统也可以成为 Blockchain的理想平台。