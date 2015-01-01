 华为三大v5机架式服务器改用Skylake处理器

华为的第三代模块化机架服务器产品v5将旧版至强（Xeon）换成Skylake处理器，新产品提供了更新的网络和存储选项。

至顶网服务器频道 10月17日 新闻消息：

华为的第三代模块化机架服务器产品v5将旧版至强（Xeon）换成Skylake处理器，新产品提供了更新的网络和存储选项。

今年早些时候，华为开始对旗下服务器产品进行Skylake刷新，E系列CH121和CH242 V5s刀片服务器属于第一批。

此举到现在已经涵盖了模块化机架式服务器，包括1288H和2288H刷新并添加了一个新的2488型号。

华为v5机架式服务器 从上往下：1288H，2288H和2488

1288H是个1机架单元(1U) 2插槽服务器，支持一个或两个全系列205W至强可扩展处理器及24个 DDR4 DIMM插槽。1288H可拥有10个 2.5英寸驱动器或4个x 3.5英寸驱动器，驱动器可以是磁盘或SSD盘。

2288H是个2机架单元（2U） 2插槽服务器，支持的CPU和内存插槽相同，具更多的存储空间。共有9个PCIe扩展插槽，可拥有多达20 个 3.5英寸或31个 2.5英寸的硬盘驱动器（可配置4、8、12、24或28个NVMe SSD）。

2488是个2机架单元4插槽服务器，处理资源更强劲。2488支持4个 Xeon Platinum 8100、Gold 6100或Gold 5100系列CPU，内存更多，共有32个DDR4 DIMM。

2488的存储空间与2288H相比颇为有限，正面只有8个或25个2.5英寸SAS / SATA 硬盘驱动器或8个 2.5英寸NVMe SSD和16个2.5英寸SAS / SATA硬盘驱动器。

上述三种v5服务器很自然会取代现有的v3 1288H和2288H机架式服务器。2488没有v3版。这些v5服务器的网络用的是LoM（主板上的LAN）、可编程融合网卡及25GbitE连接。

v5服务器内置了故障诊断和管理（FDM）机制以及动态能量管理专利技术（DEMT），华为称在相同CPU负载下DEMT可降低系统能耗16％。不妨想想可变风扇速度之类的东西。

由于美国国内的反华情绪，这些华为Skylaked服务器在北美市场可能不会产生太大影响，但其他地方的服务器厂商最好做好与这些v5服务器打交道的准备。

华为的高密度X服务器产品线依然是v3级别，华为旗下的昆仑和泰山服务器也一样。可以预期，这些可能都会转用Skylak。 华为上个月曾宣布异步计算G系列服务器用上了特斯拉GPU加速，但我们并无有关主处理器的细节。