把“大象”放进“冰箱” 阿里云专有云是如何做到的？

目前阿里云专有云的丰富产品布局让其在云计算市场的布局更加完整，从而使企业原有IT资源与云上计算资源的无缝融合。同时，立足专有云和混合云，阿里云与产业合作伙伴一起为客户提供无缝统一的云体验，实现业务上云。

至顶网服务器频道 10月12日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，云计算已经成为企业的标配，越来越多的企业把工作负载放在云端，这其中不乏企业关键业务。这就要求云计算提供商提供足够的SLA实现服务的高可用，但是即使这样，我们仍然会看到很多云计算服务中断的事件。

在昨日开幕的阿里云栖大会上，全球首个专有云业务负载中会场断电演练正在上演，不管是服务器或者机柜断电、拔电，业务应用依然在线运行。这就是阿里云专有云的神奇魅力。

目前阿里云专有云的家族已经从原来的一款产品提供到四款产品：Apsara Stack Enterprise是全栈云平台，Apsara Stack Insight是大数据的混合云，这两款是采用和公有云相同的技术所提供的专有云产品。而另外两个分别是经过深度整合的生态化产品——ZStack for Alibaba Cloud与Apsara Stack Agility。

Apsara Stack Enterprise打造一致性的云体验

阿里云专有云总经理马劲在主题演讲中表示，对于大型的政府机关和企业来说，完全拥抱公共云确实有难度，因为他们有着严格的核心数据和信息的安全合规及可靠性要求。于是，我们看到现在市场上私有云、混合云等产品和技术受到客户的关注。

阿里云专有云就是为了满足大型机构的上云需求而推出，阿里云是将其在公共云得到大规模集群验证的Apsara Stack搬到了专有云上。

我们知道阿里云的核心就是2009年开始研发、部署代号为“飞天”的云计算服务项目。2013年8月，阿里云上线了中国第一个独立研发的5K“飞天”集群，成为中国云计算的一个里程碑。

Apsara Stack Enterprise也同样承载了阿里云在专有云方面的愿景，阿里云的公共云和专有云术出同源。这里面的关键在于，阿里云不仅可以满足政企客户部署在自有的数据中心环境中的定制化要求和生态建设，实现完全隔离环境下的自主管理运维，还可以满足企业对产品的开放性需求。

马劲表示，因为专有云Apsara Stack底层与公共云一致，提供包括云计算、大数据、企业级互联网架构、安全等全栈云产品的API和SDK，政企用户可以享受一致性体验的“专有云＋公共云”的混合云服务，既能为本地数据中心赋予阿里云同款云架构能力，又能无缝获取公共云的弹性扩展能力，无需考虑软件架构的差异。

在马劲看来，阿里云公有云的稳定性是经过大规模海量用户验证过的，专有云把相应的技术拿来做了相应的调整，稳定性和公有云是一个等级。

另外从规模和体量角度看，阿里云专有云的优势也是非常明显的。“我们实现了把大象塞到冰箱中。” 马劲风趣地说。

“借助Apsara Stack Enterprise，企业可以真正打通各种业务系统的资源、应用、数据。”马劲说。据悉，海关总署、浙江政务服务网、网商银行、贵州交警等大型政企客户都使用专有云构建了新一代IT系统。

阿里云专有云家族只为帮助客户更好上云

除了Apsara Stack Enterprise，阿里云在专有云领域也推出了适用于轻量化的大数据客户的Apsara Stack Insight，支持Docker官方企业版（Enterprise Edition, EE）的容器类Apsara Stack Agility（阿里云飞天敏捷版），以及合作伙伴ZStack公司也推出了轻量化的混合云平台ZStack For Alibaba Cloud。

其中，阿里云飞天敏捷版是面向企业专有云的云应用平台，它不仅支持Docker企业版所提供的企业级安全、管理功能，更集成了诸多阿里大规模使用容器的经验，DevOps能力等。据了解，阿里巴巴集团内部运用容器技术已有六年时间。2016年阿里电商核心应用的基础平台全部转向Docker，并通过天猫双11进行了技术验证。

阿里云飞天敏捷版大大了降低容器服务的操作难度，移植性也很强，能在不同环境中进行应用部署。有了它，客户可以在一组云服务器上通过Docker容器来进行分布式应用的部署、更新和弹性伸缩，轻松实现混合云方案。当业务出现峰值流量时，快速将本地数据中心应用扩展到云端，利用云资源更好的进行灾备、应对峰值流量。

而轻量化的混合云平台ZStack For Alibaba Cloud是ZStack公司与阿里云联合推出的轻量级云平台，基于无缝混合云理念，ZStack与阿里云进行合作，提出“云＋端”的战略：以阿里云的公共云为“云”，以ZStack专有云为“端”，为企业用户带来无缝的混合云体验。在存储、网络、应用市场等应用场景，让企业的应用可以在ZStack专有云和阿里云的公共云之间实现自动化弹性扩展，而无需考虑软件架构的差异。

比如，在“互连、灾备、服务、一键迁云”四大应用场景中，ZStack与阿里云深度整合。ZStack混合云解决方式可以一键打通私有云和阿里云的VPC和专线，客户可以直接通过网络拓扑对专线进行操作。

在灾备和安全防护能力方面，ZStack与阿里云的合作关系，其混合云用户可以用OSS专线高速传输进行灾备，把数据异地灾备到阿里云的OSS上。OSS存储的费用远低于自建数据中心，并且OSS在线扩容的能力，也利于客户弹性应对未来业务发展。

此外，ZStack混合云可以把阿里云盾引入到私有云里，客户可以把面向互联网的业务放到最前端去，用阿里云提高云端安全防护能力。

ZStack高级方案专家马龙在主题演讲中表示，当今从个人开发者到中小企业客户，到大型种型的央企民企，对于云计算已经达成共识。尤其是专有云和混合云市场对于今天中国的云计算市场而言，将承载越来越核心的作用。“阿里云同样看重混合云市场，并且在未来将与ZStack继续深度合作，使ZStack混合云更具吸引力的关键。”

其实除了ZStack，阿里云也与联通沃云推出混合云解决方案，双方通过高速专线互联，使云上的计算资源与企业原有IT资源无缝融合，真正实现双方在云资源上的共享与共赢。

结语

正如马劲所言，如果把阿里云公有云比作大象，阿里云则把这个“大象”装进了“冰箱”里，让客户专享云所带来的价值。

目前阿里云专有云的丰富产品布局让其在云计算市场的布局更加完整，从而使企业原有IT资源与云上计算资源的无缝融合。同时，立足专有云和混合云，阿里云与产业合作伙伴一起为客户提供无缝统一的云体验，实现业务上云。