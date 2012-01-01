富士通为日本AIST提供用于AI应用的超级计算机

东京国家先进工业科技研究院（AIST）已经订购了富士通的超级计算机，希望为人工智能应用打造一个名为“AI Bridging Cloud Infrastructure（ABCI）”的基于云的开放创新平台。

至顶网服务器频道 10月11日 编译：东京国家先进工业科技研究院（AIST）已经订购了富士通的超级计算机，希望为人工智能应用打造一个名为“AI Bridging Cloud Infrastructure（ABCI）”的基于云的开放创新平台。

富士通方面表示，该超级计算机系统将提供550 petaflops半精度浮点运算的理论峰值性能，以及37 petaflops的双精度浮点运算性能。

该系统将包含1088个Primergy CX2570 M4服务器，组成富士通Primergy CX400 M4多节点服务器，每个服务器包含有2个英特尔至强Gold处理器CPU、4个NVIDIA Tesla V100 GPU计算卡和英特尔SSD DC P4600存储。

富士通表示，计划将于2018年4月开始实施该系统。

日本经济工业部去年曾表示，将在ABCI平台上投入195亿日元，以推动国家在超级计算机竞赛中登顶。该平台旨在实现高速AI处理，加速将人工智能部署到“现实的企业和社会中”，AIST此前这样表示。

ABCI将部署到位于东京大学Kashiwa II校区新建成的ABCI数据中心。

今年早些时候，日本福冈九州大学信息技术研究所宣布，本月将接收来自富士通的新超级计算机系统，用于推动人工智能等领域的研究。

该大学表示，将利用该系统作为JHPCN跨学科大型信息基础设施联合使用/研究中心的计算资源，该基础设施也是一个由日本各大院校超级计算机设施组成的联合使用点网络，其中东京大学信息技术中心是这个网络的核心点。

后端系统包含2128个Primergy CX400系统和英特尔Skylake至强处理器，433 TB总内存容量。128个x86服务器将配备4个NVIDIA Tesla P100 GPU计算卡。

前端子系统将包含160个基本的前端节点，配置英特尔Skylake至强处理器和NVIDIA Quadro P4000图形卡，以及4个高容量前端节点，每个节点有12TB内存。

该系统提供10 petaflops的理论峰值性能，此外还提供一个24PB存储系统、100Gbps InfiniBand EDR互连、以及富士通的可扩展集群文件系统FEFS。

日本高级智能项目中心在4月接收深度学习超级计算机，用于加速AI应用“现实世界”的应用研究与开发。

该系统包含2个服务器架构，24个NVIDIA DGX-1服务器，每个包含8个最新的NVIDIA Tesla P100加速器和集成的深度学习软件，以及32个富士通Server Primergy RX2530 M2服务器，以及高性能存储系统。

它的文件系统也是FEFS在6个富士通Server Primergy RX2540 M2 PC服务器；8个富士通存储Eternus DX200 S3存储系统；1个富士通Storage Eternus DX100 S3存储系统，提供深度学习分析需要的IO处理。

在截止2017年3月31日的这一财年中，富士通共收入4.5万亿日元。