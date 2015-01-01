IDC：受公有云扩张推动 第二季度全球云IT基础设施收入增长25.8% 

据IDC云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年第二季度面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）厂商收入同比增长了25.8%，达到123亿美元。

至顶网服务器频道 10月09日 编译：据IDC云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年第二季度面向云IT（包括公有云和私有云）的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）厂商收入同比增长了25.8%，达到123亿美元。

报告显示，公有云基础设施收入同比增长34.1%，目前在全球IT基础设施总支出的87亿美元中占比33.5%，高于去年同期的27%。公有云收入为37亿美元，同比增长9.9%。全球云IT基础设施总收入在过去4年中几乎翻了三番，而传统（非云）IT基础设施收入持续下滑，同比减少3.8%，不过仍然在总体IT收入的136亿美元中占比52.4%。

另外，公有云现在在云IT基础设施总收入中占比70.2%。公有云基础设施领域中增幅最高的市场是企业存储系统，收入同比增长30.4%，在公有云收入中占比超过1/3。服务器和以太网交换机公有云IT基础设施收入分别增长了24.6%和26.8%。私有云基础设施支出继续受到服务器市场的推动，过去18个季度在该领域的收入中占比将近60%。

IDC计算平台研究总监Kuba Stolarski表示：“公有云的强劲增长在2017年上半年继续加强。我们看到，这次增长主要是受到了Amazon的推动。不过有一点很重要，很多其他超大规模数据中心厂商——Google、Facebook、微软、Apple、阿里巴巴、腾讯和百度正在为他们自身的扩展以及其基础设施更新Skylake/Purley做准备。与此同时，IDC看到公有云的较低层级也有稳定增长，而且全球范围内的私有云都在持续增长。总的来看，这些基础设施增长细分领域将会弥补下半年传统部署的下滑。”

另外，除了拉丁美洲的收入同比下滑13.1%之外，全球其他所有地区在云IT基础设施领域的收入都实现了双位数的同比增长。其中，亚太（不包括日本）和西欧分别以30.5%和33.4%的增幅领跑。加拿大（25.1%）、中东和非洲（28.4%）和美国（24.8%）的年增长在25%上下，而中东欧（16.9%）和日本（10.4%）的增幅低于20%，但是仍然是双位数增幅。

注释：

* 在全球云IT基础设施市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

** 由于现在HPE与新华三集团成立了合资公司，因此IDC从2016年第二季度起以“HPE/新华三集团”计算HPE在全球范围内的外部市场份额。