 什么是多云？云计算的下一步

你可能认为“多云”（multicloud）和“混合云”意味着相同的事情，但实际上它们在云计算演变的过程中处于截然不同的阶段。

我们生活在一个喜欢为事物命名的世界里。就云计算而言，这些名称围绕使用模式的变化：公共云、私有云和混合云。现在又有了一个新术语——多云（multicloud），用于描述一种新兴的云计算使用模式。

术语和定义

“多云”是指使用超过一个公共云。当企业试图避免对单个公共云提供商的依赖时，当他们选择每个公共云的特定服务以获得最佳效果时，或者同时想要这两种好处的时候，这种模式就出现了。

定义：“多云”与“混合云”

那么，多云和混合云是什么关系呢？有些人会用两个词互相替换使用，但它们有着明确的含义。混合云和私有云（基于云技术的本地数据中心）和公共云的相对。

如果您一起使用多个公共云与私有云，就仍然是一个多云环境。（有些人可能称之为混合多云，这也很好。）

“实用混合云”的定义

还有一种被称为实用混合云的“野兽”，它是传统企业数据中心与公共云的搭配；实用混合云的存在是因为许多企业对私有云感到失望，并寻求将已经拥有的东西与公共云结合在一起的方式。

相比之下，多云架构使用两个或更多的公共云。

多云趋势的背后是什么？

作为一种趋势，云计算正在变得越来越复杂。几年前的愿景是将工作负载放在单一的云上，无论是公共云还是私有云。但是后来混合云架构变得更有吸引力，因为它给企业提供了更多的选择。

企业IT想要这个选择，是因为谷歌和微软都开发了引人注目的公共云平台，为开启了公共云业务的Amazon Web Services提供了替代方案。其他企业提供商——包括IBM、HP Enterprise、以及最近的Oracle——也纷纷加入战团，尽管还远没有那么成功。

由于这些都是可行的公共云选项，企业开始通过正式的架构流程和“影子IT”——企业里的小组可以用这种方式使用公共云，而又不需要企业IT知识——将它们结合在一起。各种影子IT经常会挑选不同的公共云，然后希望这些云操作由企业IT管理。

无论你是如何来到这里，绝大多数企业现在都要管理多云基础架构。

尽管许多IT机构都只是使用每个云供应商提供的原生工具和服务来管理这些复杂的多云环境，但有一些机构正在变得越来越聪明，并且将自己从复杂之中抽象出来

通过使用云管理平台（CMP）和云服务代理（CSB）等工具，企业可以像管理一个云一样管理多个云。但是，这样做要付出的代价是你只能使用每个云的一部分功能；也就是采取“最小公分母”的方法。

建议：关注云技术的作用而不是称谓

公共云、私有云、混合云、实用混合云、多云......名词太多了？确实如此。

但是，我建议你不要被事物的名称所困扰，而是侧重关心它们的作用。事实上，云架构在未来几年里还会继续发展，还将出现新的模式。也还会有新的名字出现，对此我非常肯定。