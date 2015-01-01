软硬件一体化架构方案 IBM认知系统实现AI开箱即用

IBM副总裁、中国系统开发中心总经理谢东博士表示，如何把人工智能技术和企业用户、行业应用结合起来，这是IBM的一个切入点。IBM不光是研究人工智能算法、人工智能平台本身，而是把这些技术如何真正和各个行业的应用结合起来，并且使这个行业尽快采用AI技术。

至顶网服务器频道 09月29日 新闻消息（文/李祥敬）：今年4月11日，IBM召开中国论坛，发布“商业人工智能”战略，为“助力行业转型”和“赋能专业人士”提供领先的认知和云平台解决方案。沿承这一战略的发布，IBM系统部在IBM Systems创行者高峰论坛上发布了从“硬件产品”提供者向“架构解决方案”交付者的业务转型战略，将以面向人工智能、区块链、云计算、开源数据库等领域的基础架构解决方案，助力行业企业获得IT系统的“变革”与“构建”两大能力，智胜认知时代下的“架构之役”。

其中，面向人工智能的软硬件一体化架构方案——IBM认知系统（Cognitive Systems）借助唯一拥有CPU GPU NVLink的面向高性能计算的IBM Power Systems架构，提供人工智能相关工作负载所需的高性能计算力。此外，认知系统集成了PowerAI深度学习框架，提供预编译的主流深度学习软件工具包，同时简化安装、部署，并针对NVidia GPU及NVLink优化性能。而认知系统中包含的BlueMind深度学习平台具有丰富的深度学习功能，基于Spark大数据平台框架，能够以领先的并行效率和扩展性能进行深度学习平台的资源管理、调度，助力用户在集群或云环境中快捷、高效地开发深度学习应用。

IBM副总裁、IBM中国系统开发中心总经理谢东博士表示，当人工智能发展到今天，如何把人工智能技术和企业用户、行业应用结合起来，这是IBM的一个切入点。IBM不光是研究人工智能算法、人工智能平台本身，而是把这些技术如何真正和各个行业的应用结合起来，并且使这个行业尽快采用人工智能技术。

IBM大中华区硬件系统部Linux系统技术总监徐宁补充说，不管是人工智能，还是认知计算，IBM强调与行业的融合。我们希望站在行业需求的角度解决行业的痛点。现在所谓的AI，最大的好处是把以前人们认为机器干不了的事情现在由机器干了。

“我们提供的这套解决方案一个最大的特点是‘平台＋服务’，平台的软硬件让人工智能具有更好的伸缩性，服务让人工智能在行业中落地。”谢东说，“同时，我还要强调IBM技术的领先性和开放性。技术的领先性，不管是Power系统，还是PowerAI深度学习框架、BlueMind深度学习平台，IBM走在了技术前沿。在开放性方面，IBM在人工智能有大量投入，同时IBM也会把开源社区的成果融入到开放的集成环境里。”

IBM Power Systems基于搭载了NVIDIA NVLink的POWER8处理器，通过高速、节能的NVIDIA NVLink标准，新系统实现了POWER8处理器与NVIDIA Tesla P100 Pascal GPU的连接。NVIDIA NVLink协议融入芯片设计，并纳入了整体系统设计，提高了GPU与GPU之间的连接带宽，缩短了企业利用高级分析、深度学习、人工智能等应用获得洞察所需要的时间。

而IBM推出的PowerAI深度学习软件基于Power Systems而构建和优化，可帮助数据科学家与开发人员解决所面临的挑战，具体来说：它可以提供丰富的工具和数据准备功能，简化开发体验，还可以将AI系统训练所需的时间从数周缩短到数小时。

BlueMind深度学习平台是基于Spark的分布式深度学习平台，它是业内业界支持最全面的分布式深度学习平台（支持Caffe，TensorFlow，Theano，Torch)，拥有优异的并行效率和扩展性能，在大规模集群中可以保持加速率在80%以上。同时BlueMind能够提供专业的神经网络和超参数优化建议丰富的深度学习功能，友好的用户GUI界面，为不同深度学习框架提供统一的inferencerestful API。

相对于业界其他的深度学习平台，BlueMind的优势是显而易见的。它基于Spark大数据平台框架，能够进行深度学习平台资源管理、调度，同时具备多租户功能以及GUI界面。在深度学习模型管理，超参数搜索方面拥有较明显优势。而且，BlueMind支持业界所有主流深度学习框架，这是其他一些深度学习平台所不具备的。包括先进的硬件设施支持，以及IBM丰富的深度学习知识库，都能够帮助开发人员更好地构建深度学习应用，实现更高的价值，使企业获得更强的行业竞争力。

目前，IBM认知系统已在金融、医疗、制造等多个行业建立了成熟的应用场景，为企业提供质量/监控监测分析、产品深入优化、个性化设计研发、视频/图像识别等人工智能应用方案。比如厦门市第二医院应用IBM认知系统所搭建了“医疗影像辅助治疗系统”，这一系统将以秒级的读片时间大幅提升该院的诊疗效率与精准度，助力其实现标准化、专家化、快速的医疗影像辅助诊疗。

厦门市第二医院医学影像科主任郭岗表示，我们在数字化方面快速发展，希望借助自身积累的数据和经验，通过深度学习，实现两个方面的目标，一个是提高看病的效率，一个是提高看病的准确率。而IBM认知系统正好满足了我们的需求。

“未来，厦门二院还将与IBM共同成立联合实验室，基于IBM认知系统的领先架构能力及全套组件探索3D影像识别、CT智能化检测、磁共振智能化研究等方面的应用前景，致力于促进分级诊疗的进一步实现。”郭岗说。