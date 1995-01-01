视界全连接 科达开启视讯混合云新时代

目前云计算在行业中的发展已经进入到一个新的阶段，科达视讯混合云选择在此时发布，可谓是顺势而为。结合科达在视讯市场的成绩，视讯混合云的表现值得期待。

至顶网服务器频道 09月28日 新闻消息（文/李祥敬）：伴随着互联网的深入发展，视讯市场也在快速发展。同时，以云计算为代表的新IT技术与视讯融合为整个视讯市场带来了新的想象空间。近日，视讯与安防产品及解决方案提供商苏州科达科技股份有限公司（以下简称科达）发布了视讯混合云，为当前的视讯云市场又增加了热度。

2016年，科达突破传统视频会议，推出全新一代5.0云视讯系统，让视频会议进入人人互联的时代。此次在科达5.0云视讯基础上，视讯混合云的发布让科达成为国内第一家发布视讯混合云的厂商，从而推动混合云在视讯行业的深入应用和全面落地，加快用户全面上云步伐。

关于科达公司你应该知道的事情

科达一直致力于以视频会议、视频监控以及视频应用解决方案帮助各类政府及企业客户解决可视化沟通与管理难题。凭借近17年的视频会议行业经验，科达拥有完善的视频会议产品线，可提供网呈、会议室、桌面、移动等全系列沟通与协作解决方案，满足不同行业的客户需求，行业市场占有率位居前列。

目前科达公司研发人员达1700多人，研发投入占营业收入的比例约30%，已全面形成以市场为导向、以客户需求为创新动力的产品规划与研发体系。成立于2001年的科达上海研发中心是业内最专业的视讯与安防研究机构之一。科达还成立了专门的深度学习的团队，打通各个事业部和产品线，探索人工智能在视讯和安防领域的创新应用。

自2004年以来，科达一直专注于发展网络视频监控，坚持网络化、高清化和智能化技术变革。2014年，科达重磅推出全新的摄像机品类——感知型摄像机。它重新定义了智能摄像机，开启了视频监控与大数据之间的大门。具有感知能力的前端，结合云计算和大数据应用，预示着视频监控正在进入一个全新的时代。

借助在视频会议、视频监控两大领域积累的广泛的行业实践经验，科达为公安、检察院、法院、交通、医疗、教育等行业的客户提供专业解决方案。现在，公司产品及解决方案已覆盖200多个行业，并在国内外获得了广泛应用。

截止2016年底，科达累计参与了全国700多个平安工程与天网工程建设；交付了500多个智能交通项目；携手最高检、25个省检院以及2000多个基层检察院建设科技强检之路；推进了全国17个省法院信息化转型建设；政务视频会议市场占有率稳居前列；上海地区70%的高校选择科达，全国累计拥有300多所高校成功案例；协助总后卫生部建成远程医疗云视讯系统……

科达与云计算的不解之缘

科达视讯产品线副总经理吴英男

科达视讯产品线副总经理吴英男告诉至顶网记者，进入互联网时代，用户对于视频会议有了更多新的需求，比如移动接入、统一通信等。云视讯，作为新一代视频会议的发展方向，将视频会议和云计算技术融合，可以满足上述需求。

而且从技术和国家政策层面，都为云视讯的发展提供了有利的条件。吴英男说，IT基础技术的提升是促进视频通信云化落地的基础，比如带宽、终端等。另外，国务院要求推进政府向社会力量购买公共服务，而视频通信作为基础业务，政府只需花更少的钱接受更优的服务；政府积极推动“上云”，基于云计算成为视频会议技术发展方向与主流。

在这样背景下，科达在云计算方面进行了积极探索。在2012年，科达建立了国内第一家从事公有云租赁的视讯品牌——摩云视讯。吴英男介绍说，摩云视讯无需MCU、无需中心带宽、无需专人维护、软硬件即服务，具有自己的显著特点：电信级平台；大规模并发会议，每个部门都可有专属会议室；跨运营商的线路接入，实现南北互通；云计算运营模式，按需购买服务。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（简称金螳螂）就是摩云视讯的典型用户，其在全国各地都有分支机构，在遇到摩云前每年需要投入大量人力、财力、时间在培训、项目管理、分公司沟通、项目公司和项目工地之间的沟通上。

为了提升效率，降低成本，经多方考察，2013年3月，金螳螂选择了摩云。摩云对互联网的适应性使得视频会议与金螳螂的各项业务很快紧密契合，比如日常管理会议、施工大会、远程招投标沟通等。截止到今年金螳螂已经进行先后七次扩容购买的摩云视讯服务，包含软件和硬件共计205个终端点；其兄弟公司也选择了摩云。

此外，摩云视讯还实现了多个第一——第一家接入卫星线路的视频云、第一家跨越国界的视频云。科达还与中国电信联合推出了视讯公有云——新视通（4G版）。这些都丰富了科达在视讯公有云方面的实践。

除了公有云，科达还基于摩云推出了私有云方案，人寿养老金险选择摩云私有云方案在上海数据中心搭建了一台云平台用于集团内部日常沟通管理。在这个方案中，科达摩云私有云采用云技术，基于通用x86服务器，并可灵活扩容；系统稳定可靠，支持7ｘ24小时不间断运行；终端类型多样化，包含分体、一体和PC手机接入。

在服务众多互联网客户的同时，摩云也遇到了不少希望使用云视讯，但又不具备互联网条件的客户，或者出于安全考虑，无法使用互联网的客户，如何帮助他们享受云服务呢？除了前面提到的私有云方案，科达把目标瞄准了混合云。

“混合云”融合了公有云和私有云，是近年来云计算的主要模式和发展方向。视频通讯业务同样存在大量的混合云市场机会，作为同时提供视讯私有云技术、公有云服务的科达，推出视讯混合云也就顺理成章了。”吴英男如是说。

科达视讯混合云打开新视界

科达从1995年一家单纯的通信设备厂商，成长为如今专业的视讯与安防产品及解决方案提供商，背后正是对客户需求深入准确的把握和创新技术的匹配。而科达视讯混合云就是这样的成果。

科达视讯产品线产品总监李扬

科达视讯产品线产品总监李扬表示，用“通过公私网混合，打通视讯私有云和视讯公有云”这样一句话来定义“视讯混合云”。同时他提到“视讯混合云”的另一个定义：软硬混合。

在李扬看来，云计算应用进入全新时代，混合（多）云的IT环境成为趋势。虽然现在视讯市场已经普遍接受云了，不管是视讯公有云服务市场还是视讯私有云解决方案方面，都有众多的厂商在布局。但是科达成为第一家提出视讯混合云的厂商。

简单来说，科达视讯混合云就是“公私混合”、“软硬混合”。“公私混合”的含义是打通视讯私有云和视讯公有云，实现数据同步，统一管理，统一部署。而对于“软硬混合”，在用户数据中心可部署云管理控制软件，并部署软件媒体处理资源处理常规视频业务，部署硬件媒体处理资源处理H.265/4K等强媒体业务。

具体来说，科达视讯混合云平台核心组件包括视讯云基础平台和视讯云平台综合管理平台，其中公有云部分是科达摩云公有云平台，私有云平台包括杰地云视讯平台、电信级云MCU和云综合业务服务器。

李扬表示，视讯混合云以会议为中心，从公/私网呼叫、即时通信、B2B互联、集成API、安全及容灾备份六个维度全面提升用户体验，实现更多客户价值——快速部署，降低用户成本；兼顾私有云的安全性和公有云的灵活性等。

借助统一的架构、服务、门户，科达视讯混合云提供统一的用户体验。而在安全性方面，科达视讯混合云从云租户安全、会议信息安全、用户/设备入网认证、H.460防火墙穿越、AES/DES视频流加密多个方面采取了安全措施。

科达视讯混合云还提供了容灾备份机制保证服务与数据的安全。当私有云平台设备出现故障时，科达视讯公有云平台能够接管会议服务，可靠迁移会议数据。在开放性上，科达视讯混合云提供了混合云API，方便企业集成与调用。

对于视讯混合云的应用场景，李扬表示，企业大规模的混合云部署、通过公有云实现协作单位互联（B2B）、企业上下游产业链、会议直播等都是视讯混合云的“用武之地”。

“科达视讯混合云未来还会进行更多的探索，在视觉效果、兼容性、应用体验等方面进行提升，比如逐步实现异构混合云架构，更灵活的部署方式，适应不同用户需求。”李扬说。

结语

得益于长期的市场耕耘，科达对于客户的需求把握让其在视讯市场保持了一贯的竞争力。同时，科达也在积极探索视讯与行业的融合，为此成立了行业事业部群，探索视讯如何与客户需求和业务应用结合。

目前云计算在行业中的发展已经进入到一个新的阶段，科达视讯混合云选择在此时发布，可谓是顺势而为。结合科达在视讯市场的成绩，视讯混合云的表现值得期待。