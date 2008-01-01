 新华三与英特尔成立联合创新实验室，共推“应用驱动、网随云动”新网络发展

9月26日，紫光旗下新华三集团和英特尔公司在北京签署合作备忘录，建立新华三-英特尔联合创新实验室。凭借新华三在网络技术领域的深厚功力以及英特尔在网络和云领域的技术、架构与性能优化方面的强大实力，双方将共同发力。

至顶网服务器频道 09月28日 新闻消息：9月26日，紫光旗下新华三集团和英特尔公司在北京签署合作备忘录，建立新华三-英特尔联合创新实验室。凭借新华三在网络技术领域的深厚功力以及英特尔在网络和云领域的技术、架构与性能优化方面的强大实力，双方将共同发力，针对SDN/NFV以及其他网络应用中的新技术展开长期合作，为生态圈合作伙伴和电信运营商提供创新性的网络解决方案。

新华三-英特尔创新实验室正式发布

新华三-英特尔联合创新实验室将围绕SDN/NFV、IT基础设施以及云进行开发，为电信运营商提供高性能、低成本和易部署的相应技术。同时，实验室也将与英特尔Network Builder项目的成员展开合作，培育进一步的创新；并与开源社区合作，促进产业就电信运营商所需的解决方案进行协同。

新华三集团副总裁兼数据中心交换机产品线总裁柳义利与英特尔公司网络平台事业部副总裁兼通信基础设施部门总经理Dan Rodriguez共同主持了揭牌仪式。英特尔Dan Rodriguez表示：“新华三与英特尔有着源远流长的合作历史，我们相信这样的合作将有助于加速网络转型，并为行业迈向5G时代做好准备。”新华三柳义利表示：“目前，新华三SDN/NFV解决方案已经规模部署于运营商、互联网、金融等高端行业客户，帮助客户实现业务转型和持续创新，获得客户的广泛认可。这其中离不开与英特尔的通力合作。随着网络全面云化和软件定义应用的深入发展，未来的SDN/NFV方案将更多围绕x86平台开展。”

英特尔公司网络平台事业部副总裁兼通信基础设施部门总经理 Dan Rodriguez（左）

新华三集团副总裁兼数据中心交换机产品线总裁 柳义利（右）

揭牌仪式后，新华三与英特尔还共同召开了媒体见面会，就媒体关心的实验室未来发展方向 、双方合作模式、联合实验室对产业发展影响等问题，进行了沟通交流和观点分享。

新华三-英特尔联合创新实验室第一阶段工作将主要围绕SDN、NFV、网络产品及解决方案以及云等层面展开。未来双方还将在运营商网络重构、物联网、加速5G商用等方面进一步合作，通过构建开放共赢的生态、推动技术创新和商用部署，践行“应用驱动、网随云动”的使命，重新释放网络价值，将网络由哑管道变为新业务增长的引擎，帮助运营商客户以及企业客户实现新的商业价值。