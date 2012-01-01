思科公司面向UCS与HyperFlex发布“强大”的Meraki式数据中心平台

思科公司乘其Meraki云管理战略的成功之势，一举针对数据中心环境推出了思科 Intersight——这是一套专门面向UCS与HpyerFlex的自动化与管理平台。根据网络巨头的说法，其优势在当今的服务器与超融合型市场之上可谓无可匹敌。

思科公司乘其Meraki云管理战略的成功之势，一举针对数据中心环境推出了思科 Intersight——这是一套专门面向UCS与HpyerFlex的自动化与管理平台。根据网络巨头的说法，其优势在当今的服务器与超融合型市场之上可谓“无可匹敌”。

思科公司全球数据中心与云合作伙伴部门主管Scott Mohr在接受采访时解释称，“目前，服务器或超融合型基础设施市场上的任何一家竞争对手都无法在其计算系统当中提供能够与Intersight相抗衡的云管理与扩展优势。Intersight具备极简特性与成本优势，将帮助客户充分享受如思科Meraki网络平台般的助益。我们现在开始将其应用于系统管理领域当中。”

Intersight旨在提供系统管理即服务，即通过消除内部管理基础设施孤岛的维护要求简化数据中心运营方式。根据Mohr的介绍，这套平台拥有出色的直观设计效果，并将随时间推移不断学习客户需求且逐步发展。

该平台通过分析整体客户群体的系统遥测数据实现运营自动化与持续优化，同时利用预测分析、主动支持、自主优化以及编排等功能进一步提升运营效率。

Intersight提供的用户界面能够根据客户实际角色进行定制，且通过门户更新实现新功能交付。

思科公司UCS产品营销主管Todd Brannon指出，“我们计划为不同用户提供定制化界面，并确保其能够以极为强大的动态性判断与用户最为相关的信息，从而持续为客户提供关键性资讯。在对遥测数据进行收集时，我们也将能够轻松建立起容量规划等重要能力。”

这套解决方案结合有分析技术，并能够与思科技术支持中心实现紧密集成，从而通过推荐引擎不断实现系统成效改进。

作为思科公司第八大合作伙伴，位于马里兰州的World Wide Technology公司全球数据中心基础设施负责人Brent Collins表示，Intersight最值得一提的特性在于从各类数据中心内获取关键性分析见解，并借此实现对基础设施的“全面”利用。

Collins解释称，“所以，不同于单纯从客户数据中心内获取见解……如今系统能够立足特定客户整理最佳实践，并通过数据分析以及机器学习等手段确保其为其它客户服务。我认为这确实是一种极为强大的能力。因此不同于单纯从一座数据中心内获取见解，现在大家能够着眼于每一位客户以追踪技术表现，并以此为基础运用您能够在全球范围内观察到的一切分析结论。”

根据Brannon的说法，思科公司使得各合作伙伴能够从诸多客户处提取数据，并提供统一的分析方法。

他进一步补充称，“我们能够为机器学习环境提供的数据越多，其提供的建议就越是富有成效。所以在当下，行业当中的每一家主流厂商都在强调客户自主性的重要意义。通过Intersight，我们能够从成千上万种客户环境当中收集运营遥测数据，利用此类数据发现模式并了解全球层面的活动趋势，而后整理出建议以向个别客户——在本质上即买家群体——提供最佳实践。”

Intersight构建在基于OData（即开放数据协议）标准的RESTful API与一套设备连接器框架之上——这将有效简化其与第三方软件与硬件的集成方式。

Brannon介绍称，“我们计划将现有软件堆栈中的全部API合并至基于Odata标准的单一API当中作为REST API。从本质层面讲，该API将帮助我们完成软件生态系统的整合工作——包括对接Splunk、Ansible以及Chef等等。”

Brannon指出，该连接器框架不仅能够对接思科设备，而且能够为思科公司开辟新的合作伙伴——具体来讲，连接器将成为思科基础设施接纳合作伙伴的大门。Brannon指出，“如此一来，我们即可利用这些设备连接器将合作伙伴们提供的硬件带入整个体系。”

这套平台将与现有UCS以及HyperFlex管理工具相集成，意味着客户能够较为轻松地采用Intersight。Intersight通过思科ONE Software进行交付，客户可以借此无缝添加各类新功能。

Brannon指出，“这是UCS在面向客户交付核心价值方面作出的变化。对我们来说这是非常非常重要的里程碑式一步，而对于合作伙伴与客户而言，这将帮助其以非破坏性过渡方式完成转型——而我们的出发点也正在于保证Intersight能够与我们的现有工具进行集成并发挥补充性作用。”

Intersight目前提供两个版本，分别为Base与Essentials。其中Base版以免费方式向思科UCS以及HyperFlex客户提供。其中包含全局运行状态监控与库存状态、可自定义仪表板、用于快速部署集群的HyperFlex Installer、标记与基础搜索以及将UCS管理器、集成化管理控制器（简称IMC）与HyperFlex Connect元素管理器以“背景化启动”方式使用的能力。

而Essentials版则将于思科公司2017财年第四季度正式发布，其中包含Base版的全部功能，同时还添加基于政策的服务配置机制、计划内更新固件管理、硬件兼容性列表（简称HCL）合规性检查以及升级推荐等等。

Mohr解释称，“这将为合作伙伴们提供发布迁移与过渡相关服务的良好机遇，亦可帮助客户们有效降低整体管理TCO水平。另外，各合作伙伴还能够借此机会销售自己的升级方案——特别是各类与新型M5服务器平台相关的解决方案。”

Mohr表示，Intersight为各合作伙伴提供了保持边缘位置优势并引入物联网要素的良好机遇。“如此一来，整个行业将能够开发出新的边缘分析与物联网应用方案，而我们也已经作好准备，帮助各合作伙伴为我们的客户构建起紧密围绕UCS以及HyperFlex的Intersight相关服务。”

各合作伙伴可配合Intersight的全球规模化优势提供优化服务、分析与生命周期管理服务等产品。Mohr同时表示，Intersight还将通过对集成、维护、应用程序迁移以及支持服务的简化帮助各合作伙伴专注于真正与应用及管理密切相关的高价值服务。

思科公司目前正在为Intersight提供同捆与思科资本融资选项。

Brannon解释称，通过简化云托管方案的计算方式，Intersight将帮助思科公司吸引更多小型IT组织。他指出，“这些小型组织目前可能出于规模及容量的考量而还没有开始接触UCS，但我们会对此作出简化，即将管理体系转化为一套简单门户——我们知道，这也将帮助各合作伙伴拓展业务发展机遇。”

Intersight只是未来长期强化与新版本发展战略的起点。思科方面指出，这套平台未来还将以内部部署模式与更多用户见面。

Collins总结称，“无论何时，只要一套平台能够帮助客户简化工作方式，就可以肯定其代表着一种积极的意义。而且我认为，我们正在使用的这套平台是一套顺畅且简单的交互界面。我们看到思科公司不仅在数据中心领域进行大量创新，同时亦开始着眼于整体生态系统——包括思科Tetration、软件定义网络加ACI、CloudCenter等等，这一切都证明思科公司正在勾勒出光明的未来前景。”