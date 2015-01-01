拉近与客户的距离 新华三“亮剑”大数据市场的天时、地利、人和

在新华三集团副总裁、大数据产品线总裁孙德和看来，大数据是新华三新IT技术战略体系中的重要一环，同时借助大数据技术，新华三拉近了与客户的距离，加速了新华三的IT战略转型。

至顶网服务器频道 09月22日 新闻消息（文/李祥敬）：在这个数据为王的时代，大数据成为企业转型的必选项，通过数据价值兑现，企业在业务创新方面可以获得极大的推动力。

近日，紫光旗下新华三集团在郑州举行大数据产品发布会。在这场题为“数据引擎的力量”的发布会上，新华三正式发布了包含8大引擎在内的新华三大数据产品DataEngine。此次活动是新华三郑州大数据公司成立以来第一次整体亮相，也吹响了新华三加速进军大数据领域的“号角”。

在新华三集团副总裁、大数据产品线总裁孙德和看来，大数据是新华三新IT技术战略体系中的重要一环，同时借助大数据技术，新华三拉近了与客户的距离，加速了新华三的IT战略转型。

为什么现在“亮剑”？为什么选择郑州？

大数据市场在前几年非常火爆，为什么新华三现在才隆重“亮剑”大数据市场呢？

孙德和表示，新华三大数据研发已经有了两三年的时间，相关的市场研究一直在持续推进中。但是从去年开始，行业市场的大数据态势呈现出了一个快速发展的状态。

的确如此，经过前几年的喧嚣后，现在的大数据市场已经进入到一个成熟理性的阶段。当前几年，用户还在讨论使用什么样的大数据技术，开源或者商用？现在用户对于大数据技术的落地已经达成共识，这已经不是采用不采用的问题，而是如何更好使用大数据技术促进业务创新和转型。

特别是大数据与行业市场的融合在积极发展中，得益于新华三在百行百业中的长期耕耘，新华三此时“亮剑”大数据市场具有别样的意义。

而选择在郑州成立大数据公司也是有着特殊考虑的，孙德和解释说，目前郑州市正在从传统城市向中心城市转型，今年年初郑州也获得了国家中心城市的批示，包括大数据综合试验区、智慧城市试点区等。

“当传统经济模式向新经济转型，新技术在其中扮演了重要的角色。郑州市政府领导也高度认识到信息技术对新经济的推动作用，加上新华三在大数据技术的持续战略投入，这里面存在巨大的市场空间。”孙德和说。

作为中部重要城市，郑州在国家交通布局中处于举足轻重的地位。不同于东部地区在新技术方面的成熟发展，郑州在新技术方面存在足够的增长空间，其应用在行业中的技术驱动效果更加显著。

新华三的大数据产品有什么不同？

据悉，此次正式发布的全新大数据产品DataEngine，是新华三在大数据领域创新成果的一次充分展现。通过8大核心模块——共享交换引擎、数据集成引擎、存储计算引擎、行业建模引擎、应用开发引擎、数据视觉引擎、商务智能引擎、数据运营引擎，构建完整的大数据平台，实现全流程数据服务可视化，分组分域的数据资源管控。

新华三DataEngine大数据平台打通了从数据源到行业应用之间的数据通道，能够帮助用户采集、处理、管理数据源中的不同类型数据，数据采集效率相比于传统方式提高了40%，应用开发效率提高30%。并且该平台还可以根据不同行业大数据应用的特性需求，进行个性化展现和数据挖掘。

我们以H3C DataEngine运营引擎为例，其提供统一的大数据运营、运维能力，实现全流程数据可视化，数据资源的隔离控制。提供完整的大数据业务流程和用户体系，包括大数据服务集群部署和运维、租户及资源管理、用户数据管理及数据处理等业务流程。可以与云平台对接，单点登录统一认证。数据运营引擎将上述各个引擎有机整合在一起，实现了数据的全流程管控。

“通常以前的信息化建设都是‘烟囱式’，造成了信息孤岛。新华三希望构建一个大数据平台实现数据的集中存储、计算，采集、交换、加工、关联分析、应用适配等。这些丰富的产品经过这些年的落地，已经与各行各业实现了对接。”孙德和说。

同时，新华三与合作伙伴合作以实现更大范围的行业覆盖。“我们希望借助DataEngine数据引擎产品跟各个行业细分领域的ISV进行合作，共同给行业客户交付一整套的解决方案。截止目前，已经同近400家合作伙伴形成联合解决方案，为用户构建更为强健的端到端大数据解决方案。”孙德和如是说。

据介绍，借助DataEngine大数据平台，新华三与合作伙伴开展了紧密的产业生态合作，并已经在政务、公安、高校、医疗等行业推出了完善的大数据解决方案。

孙德和表示，未来几年，新华三大数据公司将继续加大研发投入，研发队伍将扩充至1000人以上，达到30亿元人民币以上的年产值。

大数据加速新华三在新IT战略下的发展

目前，新华三正在打造新IT，为数字经济提供新动能。而在大数据方面的布局，给新华三的新IT战略提供了有力的支撑。

孙德和告诉记者，新华三不仅是IT基础架构提供商，也是云计算、大数据、物联网等创新平台的提供商。“在数字经济时代、数据驱动时代，真正给产业带来变革的是业务应用创新。从这点来看，在新华三的新IT战略布局中，大数据占了一个非常重要的位置。借助大数据，我们在云计算的基础上又往应用侧迈进了一步，因为数据已经进入到用户的业务。”孙德和说。

同时，对于新华三本身在转型，其实在数字经济时代，各行各业都在数字化转型。在转型中，企业的IT基础架构也需要作出改变。

孙德和表示，在内部，大数据技术在促进新华三转型方面也起到了推动作用。大数据技术与网络的融合，提升数据中心的运维能力。还有安全产品，大数据的应用实现安全态势感知。大数据技术已经广泛应用于新华三的产品线中，提升了新华三产品的市场竞争力，更好地帮助客户实现IT转型。

正如新华三集团总裁兼首席执行官于英涛所言，作为“应用驱动，云领未来”新IT战略的重要组成部分，新华三将依托郑州大数据公司，打造大数据产业与生态应用中心及创新基地。通过推动大数据技术的应用普及，帮助用户更好地实现新IT转型，助推各行业数字化变革。