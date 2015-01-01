 报道称特斯拉正与AMD协作，共同开发一款定制化AI芯片

根据本周三发布的一篇报道，特斯拉公司已经与AMD方面确定建立合作关系，旨在设计出专门用于自动驾驶车辆人工智能处理任务的定制化芯片。

至顶网服务器频道 09月22日 新闻消息：

根据本周三发布的一篇报道，特斯拉公司已经与AMD方面确定建立合作关系，旨在设计出专门用于自动驾驶车辆人工智能处理任务的定制化芯片。

根据相关报道，目前AMD负责开发的定制化特斯拉AI芯片已经被交付至这家汽车制造商手中。后者正在对这一“处理器首批实现样品”进行测试。而作为AMD公司前下辖部门、位于加利福尼亚州圣克拉拉市的半导体代工企业GlobalFoundries公司首席执行官Sanjay Jha似乎也证实了上述说法。根据报道，该公司也已经开始与特斯拉方面合作。之所以值得一提，是因为GlobalFoundries与AMD公司签订有截止至2020年的独家芯片供应协议。

特斯拉公司此前一直仰赖英伟达为其开发及制造芯片。英伟达公司是一家以图形芯片与显卡而闻名的全球企业巨头，且近年来逐步向人工智能与自动驾驶车辆领域进军。在理论层面讲，特斯拉开发自有AI芯片的举措将降低其对英伟达的依赖度。

AMD与特斯拉双方都没有就这一报道发布公开评论。

如果这款定制化AI芯片能够切实发挥作用，那么将帮助特斯拉公司逐步实现完全自主型自动驾驶车辆的长期发展目标。该公司目前仅能够提供“Autopilot”功能，尽管其中并未提及完全自动驾驶选项，但特斯拉表示其能够实现“驾驶员辅助”效果。实际上，特斯拉车主能够在高速公路上体验这项自动驾驶功能——不过在其它更具挑战性的道路环境之下，该方案仍需要人为干预。

特斯拉公司的自动驾驶车辆也不会仅限于汽车之内。目前该公司正着眼于打造自动驾驶半卡车。特斯拉公司首席执行官Elon Musk在今年4月表示，该公司计划在本月之内推出自动驾驶卡车。但在接下来的20天当中，并未出现任何相关官方公告。尽管如此，特斯拉方面确实于上个月开始申请相关测试许可，因此正式公告也许将很快与广大关注者见面。