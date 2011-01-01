为了推动中国数字化进程 西门子都做了这些事

“数字化的时代更加需要精诚合作、共创价值。以此为目标，我们正在中国构建一个开放、包容、基于互信的创新生态系统。”西门子大中华区首席执行官赫尔曼（Lothar Herrmann）表示，“西门子将为中国乃至全球的客户和社会贡献新一代的创新成果。”

至顶网服务器频道 09月21日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，各行各业对于数字化转型已经达成共识。非数字化领域的创新技术比如3D打印，以及数据中心的发展，还有人工智能和机器学习算法变得越来越先进，这一切都在驱动数字化的进程。

在近日举行的“2017西门子中国创新峰会”上，约400位西门子客户和合作伙伴参与了此次活动，与西门子共同探讨创新如何推动中国转型。

数字化是驱动西门子未来业务增长的重要动力

我们知道，西门子在能源、基础设施建设和医疗领域都拥有出色成就，在进入到数字化时代，西门子也在数字化转型上面进行有益的探索。

西门子股份公司管理委员会成员、首席技术官博乐仁博士（Dr. Roland Busch）

为什么西门子要拓展数字化领域？西门子股份公司管理委员会成员、首席技术官博乐仁博士（Dr. Roland Busch）表示，目前西门子的业务有三层，分别是电气化、自动化和数字化。这三个领域是驱动西门子未来业务增长的关键领域。

在电气化层，无论你数字化进行得多么彻底，你还是需要硬件和电力。在底层，传感器和边缘设备向云端传输信息和在网络中进行信息的传输，这构成了未来数字化的基石。

而自动化是西门子的DNA。博乐仁表示，西门子是世界上最大的自动化解决方案供应商，为公司贡献了180亿欧元的营收。西门子的自动化解决方案涉及各个领域：医疗设备、楼宇、列车、电网、涡轮机等等。

最后是数字化领域，虽然目前西门子的数字化业务营收还不高，但是发展最为迅猛，也在改变西门子的业务模式。“推动数字化给我们带来巨大的优势，使我们能够为客户带来诸多好处：降低产品上市时间、提升效率和生产力，更灵活地利用资源、更高的弹性等等。”博乐仁说。

目前以云计算、大数据、人工智能等为代表的新技术让企业重新审视商业运作，探索更为丰富的业务模式，不仅仅是卖一种产品，而是提供产品的可用性。

对于目前火爆的人工智能，博乐仁也表达了自己的观点，他说，人工智能并不是新的技术，其有很长的历史了。而其现在开始发挥作用是因为我们不光能获得数据，同时也拥有了强大的数据处理的能力。人工智能作为一项促成科技，需要将它应用到不同的领域中才能实现价值。

“目前我们面临着一个巨大的挑战，目前优秀的、热爱人工智能的数据分析师非常稀缺。在西门子我们把这些人才聚集到由中央研究院负责的人工智能科技领域之下，探索如何能够在一些案例或是在一些我们一直希望解决的问题上发挥人工智能的作用。”博乐仁说，“在全球，西门子有超过200名人工智能数据分析师和科学家在西门子中央研究院工作，他们在不同的领域解决问题，例如列车的预见性维护，燃气轮机的操作等等。”

同时，数字化也在重塑价值链，价值链最薄弱的环节将因为数字化的发展而被取而代之。最后就是数字化驱动企业从供应链到生态系统的转变，新的生态系统决定了我们如何进行商业活动。

正是由于数字化的重要性，西门子在数字化领域进行了卓有成效的探索。据博乐仁介绍，首先，西门子在数据分析、数据科学领域大力投入。数据科学与产业知识相结合，正在给产业真正带来巨大的改变。比如，你需要知道燃气轮机或列车是如何制造的，才能利用数据进行预测性维护。

其次，西门子拥有庞大的装机量，覆盖众多领域，包括涡轮机、列车、医疗设备、自动化设备等等。数字化和数字服务从哪里开始的呢？它们都开始于设备，设备产生数据。

当数据产生后，借助西门子数字化业务组合，可以更好地兑现数据价值。西门子覆盖的行业非常广泛，可以为能源、交通运输、电网和工业等多个领域提供服务，并满足不用行业的需求。

比如美国杰克逊维尔智能电网的公用设施通过强大的电表数据管理软件EnergyIP收集、整合、验证表计数据和断电情况，为客户带来巨大价值，每年可节省约100万美元。

Navigator是西门子用来管理楼宇的软件。美国十大银行控股公司之一的Capital One拥有众多商业楼房，借助Navigator进行20栋楼宇的分析和管理。每周这些大楼产生约1400万条数据记录，通过Navigator软件进行分析，能够节约10%的成本。

“在软件套件和数字化服务之间，还存在一个很有趣的元素——数字化双胞胎。它是真实运营的一个数字化镜像，可以在实际建立运营之前进行测试和取得反馈，并由此获益。西门子能提供给客户最好的产品组合，一边是软件套件，另一边是我们的数字化服务。”博乐仁说。

再次，凭借强大的生态系统，西门子独特的生态系统正在吸引越来越多的合作伙伴加入，包括技术提供商、系统集成商、应用程序开发商、数据互联开发商、IaaS提供商等。最后，因为西门子是全球化运营，借助自身内部的案例证明数字化如何改变着世界。

其实以上所说的可以归结为一个词，那就是创新。博乐仁表示，2016财年西门子研发投入达到47亿欧元，今年我们的目标是50亿欧元。“我们有3.3万名研发人员，其中50%的人是从事软件研发的工程师。2016年，我们在全球的发明达到7500项。除此之外，我们也投资西门子之外的创新，不仅与大学合作，也包括next47。next47是我们的初创业务部门，我们计划在未来五年内投资10亿欧元。”

西门子积极推动中国数字化进程

当前，数字化转型对中国经济发展产生了深远的影响。中国制造2025和“一带一路”倡议的提出，使中国更加需要依靠以数字化为导向的创新来实现工业升级，提升在全球的竞争力。

目前，中国已成为西门子全球最大的研发基地之一。截至2016财年（2015年10月1日—2016年9月30日），西门子在华拥有4500多名研发人员和工程师、20个研发中心和超过11000项有效专利和专利申请。

博乐仁表示，西门子将面向未来，继续加大在中国的投资，与中国和众多客户开展合作，共同迈向数字化。

在此次活动上，作为西门子全球创新战略的一部分，西门子与清华大学（西门子全球“知识交流中心”高校之一）建立了合作伙伴关系，将在北京建立先进工业机器人联合研究中心。

西门子中国将主导公司全球自主机器人的研发工作。来自西门子在世界各地的经验丰富的专家将组建全球团队，重点围绕新型机电一体化、人机协作及人工智能在机器人控制器中的应用等课题开展研发。这一举措旨在掌握对公司未来成功发展至关重要的技术。

博乐仁表示，我们做出此项决定是基于两个因素，第一，中国将会是全球最大的机器人市场。第二，在中国有很多出色的人才，我们非常希望把这种来自中国的创新传递到全球。“清华大学是西门子非常信任的合作伙伴，多年来，双方有超过200项合作。因此我们相信可以携手清华大学，一起将自主机器人领域的研究提升到一个新的高度，由此为我们长久以来的合作关系开启新的篇章。”

除自主机器人外，西门子在中国的核心研发领域还包括大数据分析、工业信息安全、工业物联网和数字化双胞胎，以及互联城市解决方案。为了更好地挖掘这些技术潜力，西门子携手中国政府、高校和客户，共同解决城市在交通拥堵、节能、公共设施和环境等方面所面临的诸多问题。西门子互联城市解决方案能够帮助城市优化基础设施、改善居住环境，助力中国打造“数字化城市”。

此外，西门子还与香港科技园签署协议，致力打造香港第一个智能城市数字化中心。该中心将应用西门子基于云的物联网操作系统MindSphere，以开放、交互和完整的视角为城市所面临的问题提供解决之道。

“香港借助MindSphere就能打破单独的数据孤岛，可以让来自能源、交通、楼宇的数据互联，优化和管理城市，在提供发展的同时节约资源、降低污染并且提高生产力，创造更多价值。我们可以想象在香港管理可持续发展的建筑，办公楼最高可节约90%的能耗和75%的水；利用区块链技术实现能源交易等。人们生活在城市，也关心城市，他们可以开发自己的应用，利用他们的数据，让城市有更好的基础设施。”博乐仁如是说，“通过香港智能城市数字化中心，我们希望吸引大量的合作伙伴来参与其中，包括初创企业。当MindSphere在城市运行后，我们也希望第三方合作伙伴来开发软件，比如说管理城市交通的新办法或新创意，通过合作实现共同发展。”

此前，西门子已与珠海市延续合作，继续为其提供定制化的智能交通管理解决方案。西门子还为苏州工业园区部署了嵌入式城市互联终端，帮助园区减少交通拥堵和空气污染、优化基础设施运营并改善公共安全。

在博乐仁看来，安全对于数字化转型的重要性是不言而喻的。今年9月初，西门子工业信息安全运营中心获得了中国公安部颁发的国家信息安全等级保护三级认证。西门子此前还获得了TUV南德意志大中华集团的ISO27001认证，是首家同时获得中国和国际安全认证的工业跨国企业，从而具备为各行业客户的数字化进程保驾护航的实力。

截至目前，西门子已经与中国多个地方政府及87所高校和教育机构建立合作，共同开展科研工作和人才培养。“数字化的时代更加需要精诚合作、共创价值。以此为目标，我们正在中国构建一个开放、包容、基于互信的创新生态系统。”西门子大中华区首席执行官赫尔曼（Lothar Herrmann）表示，“西门子将为中国乃至全球的客户和社会贡献新一代的创新成果。”