 甲骨文将Sparc M7小幅度升级至M8，并悄然宣布：我们将把Solaris的支持周期延长至2034年

甲骨文公司掌门人Larry Ellison宣布了第四代SPARC M7之后的第五代继承方案及其五种服务器型号，并承诺至少在未来的17年——至今起至2034年甚至更久，该系列服务器均可支持Solaris操作系统。

至顶网服务器频道 09月20日 新闻消息：

本周一，甲骨文官方低调公开其SPARC M8数据中心级处理器与服务器。

甲骨文公司掌门人Larry Ellison宣布了第四代SPARC M7之后的第五代继承方案及其五种服务器型号，并承诺至少在未来的17年——至今起至2034年甚至更久，该系列服务器均可支持Solaris操作系统。

于今年7月首次亮相的M8是M7经过小幅度升级后的版本。具体升级方向包括在M7版本（发布于2015年）的基础上添加了反恶意软件机制、额外加密与内置SQL查询硬件加速等功能特性。

M8的主频为5 GHz，超过了M7的4.13 GHz。最新一代处理器M8配备有32 KB的一级指令缓存，而M7的一级缓存仅为16 KB。M8的每个核心具有128 KB的二级数据缓存，而M7每两个核心的二级数据缓存为256KB。很明显，甲骨文已经意识到其CPU在执行引擎以及程序变量等任务时需要更大的快速代码缓存。与双指令M7相比，M8最多可同时发出四条指令。综上，M8已满足了2017年服务器级芯片的基本市场预期。

有趣的是，每台机器最多可配置8块M8处理器，而M7最多可达到16块。这是甲骨文的一种模式：SPARC M6——作为M7的前身，其每套系统最多可支持32个插槽。换而言之，甲骨文认为客户期望每台机柜内的芯片数能够相应减少。M8可处理高达8 TB的内存容量，而M7则由于其可接入的插槽更多，故而可达到16 TB。

除此之外，M8与M7在理论上几乎再无差别。二者均具备32个计算核心——M8的代号为“SPARC Next”，M7则被称为“Sonoma”，并且每个核心拥有8条线程。（从今年年初起，我们就在等待SPARC Next的到来。）

两者均使用由TSMC制造的20纳米组件，最多可支持16条DDR4 RAM DIMM通道，并且均具备16 KB的一级数据缓存，每四个核心共享256 KB二级指令缓存以及64 MB的共享三级缓存。另外，两者均支持16 GB内存页面，且如文章开头所提到引入安全措施与数据库加速硬件。

两块处理器参数对照表……点击以查看大图

在我们看来，本次升级的关键在于M8拥有更宽的指令管线。该指令管线加之其时钟速率的增加与更大的一级代码缓存，足以保证甲骨文方面关于M8功能描述的可靠性——M8能够以M7的1.4倍速度运行甲骨文自家数据库软件，而Java代码将以M7的1.3倍速度运行。

此外，甲骨文方面还就M8的安全功能做出了以下描述。该公司声称M8能够以M7的两倍速度执行硬件加速加密功能，具体包括AES、RSA以及SHA-512。早在2015年，甲骨文公司首席执行官Larry Ellison即表示，M7芯片中的错误检测机制可对黑客进行有效地防御。据悉，该技术可将攻击企图扼杀在摇篮当中。通过采用存储于指针变量中最重要部分的元数据，该芯片的存储器管理单元能够查验该指示器是否有权对存储器相关区域进行访问。然而，若被该指示器颜色覆盖的元数据无法与其正在访问的存储区域进行颜色匹配，那么此次误配信息将被该处理器捕获，并且终止对应应用程序。

这是一种相当可靠的技术，然而由于其局限性——例如，顶端bit可能被正在运行的应用程序替换以匹配其所需区域——使之有别于传统意义上的黑客防御概念。而且我们注意到，目前甲骨文公司已将该技术描述为一种在任何危害实际发生之前进行检测并发现编程错误的手段——这无疑是对该技术在市场营销方面的一种定位调整。

在本周关于M8的一份白皮书中，甲骨文方面将M8的故障搜索功能命名为“Silicon Secured Memory”（芯片安全内存）：

现代应用程序采用大量线程处理大型共享内存段。这些应用中的错误或指针问题可能引发高度不可预测行为，并消耗应用程序开发人员过多的时间进行故障排除与诊断。这些难以诊断的问题具体包括静默数据损坏与缓冲区溢出，而对于这两种问题，Silicon Secured Memory能够显著缩短应用程序开发人员解决内存引用错误所需的时间。就静默数据损坏而言，Silicon Secured Memory能够促进应用程序立即响应，从而有效减少成本高昂的恢复工作。

理论上，该技术应该能够阻止编程错误悄然破坏数据，或被潜在利用以危害程序与服务器。总而言之，这将是一种可用于实现调试与故障排除的实用机制。

本周一，甲骨文公司首席企业架构师Edward Screven表示：“SPARC已经是世界上运行Oracle Database与Java最快、且最为安全的处理器，而SPARC M8将进一步扩大这一领先地位。”

M8将全面入驻以下五种服务器型号：SPARC T8-1（单插槽）、T8-2（双插槽）、T8-4（四插槽）、M8-8（八插槽）以及Supercluster M8（M8-8、Exadata Storage Server、ZS5-ES存储控制器与InfiniBand网络交换机的组合）。

甲骨文公司的M8服务器

M8选择在本届甲骨文OpenWorld大会之前亮相，可以说风格相当低调。而今年的甲骨文OpenWorld大会将定于10月的第一个星期在加利福尼亚州旧金山举行。M8在M7的基础上进行了适度的升级，然而，由于红色巨人与其硬件部门经历了一场夏季动荡——财务状况持续不佳，广泛报道的裁员事件、有关Solaris.next延期以及转为陆续升级的传闻等等——M8在设计方面将无法带来令人眼前一亮的表现。

在过去12个月时间里，AMD公司凭借其基于Zen的Epyc数据中心芯片线路强劲回归市场；高通公司发布了一款名为Centriq的全新ARM服务器处理器；英特尔则在其最新，最强大的至强系列处理器家族中将环形设计转变为核心网格。

而在甲骨文方面，其仍专注于增加管线宽度与时钟速率。然而众所周知，那些高度保守的、倾向于一次安装后每年收费的企业巨头对这样的战略思路显得喜忧参半。意识到这点后，甲骨文公司坚持声称在近期内该公司都不会背弃Solaris。事实上，该数据库巨头现已承诺“至少在2034年”以前都将维持对该平台的支持。所以，若客户想要贯彻始终，请做好准备迎接Unix 世界的2038年bug。