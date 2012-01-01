CTDC 2017首席技术官领袖峰会成功召开

CTDC 2017峰会虽然是第一届，但是创造了国内互联网峰会的多个纪录：出席CTO、CEO人数突破800人规模是国内峰会之最，出席的知名顶级TOP大咖人数是国内峰会之最，来自清华系的硅谷知名国内互联网优秀女性TOP CTO几乎全部聚齐。

“文艺”是乌镇的烙印，“网气”是乌镇的新锐。9月15日-16日，由IT Share主办的CTDC 2017首席技术官领袖峰会在水乡乌镇成功举办。在IT趣学社、iTechPlus技术、靠谱推、上海市互联网协会、上海技术力量、浙江省经济联合会等单位协办支持下，峰会齐聚了国内TOP 100强互联网企业，吸引了近200位知名互联网公司CTO、高管出席，800多位互联网精英们一起分享了最新、最前沿的业界干货、探讨了行业未来趋势。

CTDC 2017峰会虽然是第一届，但是创造了国内互联网峰会的多个纪录：出席CTO、CEO人数突破800人规模是国内峰会之最，出席的知名顶级TOP大咖人数是国内峰会之最，来自清华系的硅谷知名国内互联网优秀女性TOP CTO几乎全部聚齐。

大会以“技术、探索、创新”为主题，设置了技术领导力、人工智能、共享经济、新零售和消费金融四大专场论坛，探讨了当下最火的AI、新零售、消费金融、物联网、大数据等技术的未来的趋势和变革，分享了行业最前沿的架构演进之路，是中国技术圈的最强发声，更有互联网界五朵金花引爆现场，成了本次峰会的靓丽风景线和又一大亮点，她们分别是：途家网联合创始人、前CTO Melissa Yang，Hulu全球研发副总裁诸葛越，蔚来汽车副总裁庄莉，瓜子二手车CTO张小沛，360商业产品CTO胡宁。

9月15日下午，大会在百联集团全渠道研发总监南志文的主持下隆重开幕，首先介绍了出席本次峰会的重量级嘉宾，除了我们八大联席主席全部出席，还有360公司首席安全官谭晓生；小米首席架构师崔宝秋；美团点评技术学院院长刘江；新浪移动CTO、新浪集团技术VP陆勇；途牛高级副总裁钱海川；驴妈妈集团总裁方腾飞；沪江网联合创始人唐小浙；飞牛网CTO、高鑫零售技术副总裁王俊杰；点融CTO孔令欣；摩拜技术副总裁张屹凌等。接下来，易宝集团CTO陈斌为大会做开幕致辞。数十位嘉宾就“智慧零售、网络安全、AI、网络技术趋势、技术创新”等相关话题进行了深刻而生动的主题演讲分享；嘉宾对话环节在平安互娱CEO陈卫俊的主持下也是精彩绝伦，嘉宾围绕“AI未来将取代人类工作、共享经济昙花一现还是柳暗花明”话题展开激烈讨论、现场气氛十分热烈。

答谢晚宴期间，大会主席团：IT分享会创始人李尚松、百联集团全渠道研发总监南志文、Tutorabc CTO汤峥嵘、苏宁云商IT执行副总裁向江旭、海尔电器集团CTO盛国军、原1号店CTO、欧电云CEO韩军、腾讯阅文集团副总裁司晋琦共同启动，宣告首席技术官领袖联盟正式成立。相信，借助联盟平台互联网业界技术领袖、技术精英们能够进行更充分、更深入的交流分享。

首席技术官领袖联盟成立仪式

16日上午，“领导管理力”和“新零售、消费金融”两个分论坛持续火爆，参会领导嘉宾就CTO进阶之道，金融科技等相关话题各抒已见、思潮涌动，多位重量嘉宾围绕“新技术VS新商业模式，谁更重要”展开激烈讨论。

16日下午，“人工智能专场”在点融CTO孔令欣主持下，IT圈的五朵金花先后亮相，针对“人工智能、物联网、智慧生活”等方面分别分享了自己的见解和经验；在“优秀女性技术领袖论道”中， 围绕“美女CTO是如何炼成的、如何打破女性天生不适合做技术领导者的误区、如何管理以男性为主的技术团队”进行了充分的交流，成为本次大会的亮点之一。

晚宴过后，主办方别出心裁的在江南水乡的小桥流水之间举办了篝火晚会，来宾兴致盎然，人头攒动，在乌镇夜景里煮茶论道、头脑风暴，共商未来全球互联网技术发展之道。

最后，感谢腾讯云、听云、API Cloud、尚航科技、浩云网络股份、恒云太、微网通联、互联通、比格云、欧电云、小能、戴尔、世纪互联、互联港湾、Dnion帝联、云智慧等单位的赞助支持，感谢CSDN、企业网、掘金、硅谷网、趣味科技、互联网周刊、中国IDC圈、IT大咖说等合作媒体的大力支持，期待我们明年乌镇再聚。