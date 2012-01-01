就绪IT平台 走进智能企业——智能化浪潮中的领军者大型系列报道

数据洪流的爆发催生了一个智能时代的到来。如今，云计算、数据分析和人工智能等新科技正在驱动各行各业进行变革和创新，一些标杆企业率先利用这些技术实现了数字化转型，通过抓住稍纵即逝的产业机遇，获得数据洞察和商业价值。

至顶网服务器频道 09月19日 新闻消息（文/邹大斌）：数据洪流的爆发催生了一个智能时代的到来。如今，云计算、数据分析和人工智能等新科技正在驱动各行各业进行变革和创新，一些标杆企业率先利用这些技术实现了数字化转型，通过抓住稍纵即逝的产业机遇，获得数据洞察和商业价值。在中国，越来越多的企业期待加入这个阵营，走上智能之路。

为了推动中国企业的数字化转型步伐，让更多的企业完成向智能企业的升级，至顶网携手英特尔共同重磅推出了"就绪IT平台 走进智能企业" 大型系列报道。

我们走访金融、制造、医疗、电信、零售、交通、互联网服务行业中的标杆企业，走进平安、京东、太平洋保险、九州证券、中国移动、三一重工、李宁等一批优秀的企业，以视频、企业故事、落地活动、行业白皮书等不同形式，深入解读他们的转型路径、业务场景、技术应用，把他们的智能故事呈现给大家，以期为众多正处于数字化转型过程中的企业提供有价值的参考。

在此特别感谢英特尔对本次大型报道的支持，作为企业实现智能化的核心技术提供者，英特尔不仅推动包括处理器、存储、网络等众多产品广泛地用于云计算、大数据、人工智能、高性能计算等领域，同时，还在与合作伙伴及行业用户一起不断探索最佳实践，在海量数据分析的基础上，为企业的整体发展规划，以及生产、市场拓展、营销和售后服务等环节的策略制订提供更实时和精准的洞察及帮助。旨在推动行业数字化转型，赋能企业智能化发展。

扫描下方的二维码，或搜索“就绪IT平台 走进智能企业”进入系列报道。