创新助力建设数字化中国 2017西门子中国创新峰会召开

2017年9月14日，西门子在苏州举办的“2017西门子中国创新峰会”上宣布了上述举措。约400位西门子客户和合作伙伴参与了此次活动，与西门子共同探讨创新如何推动中国转型。

至顶网服务器频道 09月18日 新闻消息（文/李祥敬）：

西门子中国将主导公司全球自主机器人的研发

创新解决方案助力中国建设“数字化城市”

在香港创建基于MindSphere的首个智能城市数字化中心

建立面向中国和全球的开放创新生态系统

西门子中国将主导公司全球自主机器人的研发工作。来自西门子在世界各地的经验丰富的专家将组建全球团队，重点围绕新型机电一体化、人机协作及人工智能在机器人控制器中的应用等课题开展研发。作为西门子全球创新战略的一部分，这一举措旨在掌握对公司未来成功发展至关重要的技术。沿着这一战略方向，同日，西门子与清华大学（西门子全球“知识交流中心”高校之一）建立了合作伙伴关系，将在北京建立先进工业机器人联合研究中心。

2017年9月14日，西门子在苏州举办的“2017西门子中国创新峰会”上宣布了上述举措。约400位西门子客户和合作伙伴参与了此次活动，与西门子共同探讨创新如何推动中国转型。

“数字化转型对中国经济发展产生了深远的影响。‘中国制造2025’和‘一带一路’倡议的提出，使中国更加需要依靠以数字化为导向的创新来实现工业升级，提升在全球的竞争力。”西门子股份公司管理委员会成员、首席技术官博乐仁博士（Dr. Roland Busch）指出，“西门子将面向未来，继续加大在中国的投资，与中国和众多客户开展合作，共同迈向数字化。”

除自主机器人外，西门子在中国的核心研发领域还包括大数据分析、工业信息安全、工业物联网和数字化双胞胎，以及互联城市解决方案。为了更好地挖掘这些技术潜力，西门子携手中国政府、高校和客户，共同解决城市在交通拥堵、节能、公共设施和环境等方面所面临的诸多问题。西门子互联城市解决方案能够帮助城市优化基础设施、改善居住环境，助力中国打造“数字化城市”。

在香港创建基于MindSphere的首个智能城市数字化中心

西门子今天还与香港科技园签署协议，致力打造香港第一个智能城市数字化中心。该中心将应用西门子基于云的物联网操作系统MindSphere，以开放、交互和完整的视角为城市所面临的问题提供解决之道。此前，西门子已与珠海市延续合作，继续为其提供定制化的智能交通管理解决方案。西门子还为苏州工业园区部署了嵌入式城市互联终端，帮助园区减少交通拥堵和空气污染、优化基础设施运营并改善公共安全。

今年9月初，西门子工业信息安全运营中心获得了中国公安部颁发的国家信息安全等级保护三级认证。西门子此前还获得了TUV南德意志大中华集团（TÜV SÜD）的ISO27001认证，是首家同时获得中国和国际安全认证的工业跨国企业，从而具备为各行业客户的数字化进程保驾护航的实力。

截至目前，西门子已经与中国多个地方政府及87所高校和教育机构建立合作，共同开展科研工作和人才培养。“数字化的时代更加需要精诚合作、共创价值。以此为目标，我们正在中国构建一个开放、包容、基于互信的创新生态系统。”西门子大中华区首席执行官赫尔曼（Lothar Herrmann）表示，“西门子将为中国乃至全球的客户和社会贡献新一代的创新成果。”

中国已成为西门子全球最大的研发基地之一。截至2016财年（2015年10月1日—2016年9月30日），西门子在华拥有4500多名研发人员和工程师、20个研发中心和超过11000项有效专利和专利申请。