新华三：定义存储行业新常态

日前，紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）举行题为“新IT 新动能 新格局”的下一代计算与存储发布会，推出了一系列IT产品新品，其中就包括了诸多存储设备，给国内的存储市场又带来一股“新风”。

根据IDC报告预计，未来5年中国企业级存储市场仍将保持8.2%的年复合增长率，远高于全球-0.4%的年复合增长率。在全球市场受到云计算冲击的情况下，中国市场逆势上扬，因而成为IT厂商更为关注的焦点。

日前，紫光旗下新华三集团（以下简称新华三）举行题为“新IT 新动能 新格局”的下一代计算与存储发布会，推出了一系列IT产品新品，其中就包括了诸多存储设备，给国内的存储市场又带来一股“新风”。

打造闪存的新未来

“51%的客户认为未来5年内，他们将拥有全闪存的数据中心。”在新华三下一代计算与存储发布会上，新华三集团副总裁兼中国区产品行销部总经理李立表示，当下的数据中心存储，正在迎来经历“闪存创新”的全新阶段。

闪存作为企业级存储的一种新“潮流”，在近几年中迅速成为了传统硬盘的替代品。凭借在性能上的先天优势，在解决了性价比问题后，闪存开始逐渐成为用户企业级存储的主流选择。

新华三在这一领域一直扮演着领先厂商的角色，而且所销售的存储产品中，与闪存相关的产品已经占到了70%。对于新华三来说，闪存已毫无疑问成为未来存储市场的焦点，是新华三存储瞄准的重中之重。

此次发布会中，新华三也推出了全新的3PAR系列闪存产品3PAR 9450全闪存储与3PAR 20000系列。这些产品在性能、易管理性、安全性、稳定性、性价比等方面都得到了大幅度提升，例如在性能上，3PAR系列闪存新品较之以前提升了一倍，未来更是可以提升16倍。所有这些，为用户的业务提速、简化管理、降低业务风险、优化投资等都有着十分显著的价值。

面对未来的“闪存新常态”，新华三能给用户提供哪些新的变化呢？“目前新华三3PAR系列产品可以实现380万IOPS，0.2-0.8MS延时，84GB/S带宽，不久的将来，我们会借助Storage Class Memory NAND flash技术，让平均延时小于0.2MS。” 新华三中国区存储产品管理部总经理徐润安表示，将来新华三的存储产品将采用全存储级内存技术（Storage Class Memory），进一步将这一指标降到0.1ms之下。在闪存这条“大道”上，新华三存储仍将持续保持领先优势。

业务驱动的海量存储

除了闪存之外，此次新华三下一代计算与存储发布会中，关于存储的另一个关键词是“海量”。这与当前用户数据量迅猛的增长趋势有着密不可分的关系，根据IDC的预期， 到2020年，全球数据总量将达到44ZB，而2025年则暴增至163ZB。

而在中国，随着大数据等应用的兴起以及各行业的业务变革，海量数据的存储需求尤其是分布式存储需求尤为迫切。北京中科大洋科技发展股份有限公司副总裁毛烨指出，当前广电、媒体等行业正在迈入4K高清时代，这背后带来的则是几倍乃至十几倍的数据量增长，这对存储系统的容量、性能、响应速度都提出了更严峻的挑战。

实际上，不仅仅在广电、媒体领域，徐润安指出，在地质、金融、生物工程、人工智能等诸多领域，都存在大量的海量存储需求。对此，此次发布会上新华三重点推出了“海量数据存储之王”H3C UniStor X10000系列的5款新品。它能提供288节点扩展性，最大支持50PB容量，性能及容量能随着节点的增加而线性增长全面满足广电、视频监控、科研教育等行业针对容量及性能的不同需求。

在新华三之前提供的存储产品中，分布式海量存储类别尚未涉及，因此H3C UniStor X10000的推出，不仅在分布式存储方面进一步完善了新华三整体存储产品体系，同时也是新华三“应用驱动”在存储领域的充分体现。

创新迎来新格局

新华三在服务器和存储方面都在不断加大自研力度和投入，并且取得了卓越的成果。在日前的新华三新品发布会上呈现的十几款存储设备中，有5款属于自主研发的H3C品牌。

对此，新华三集团副总裁兼中国区产品行销部总经理李立表示，新华三IT产品线的发展策略是通过国际合作加速自主创新，凭借在技术、产品、质量控制等方面的国际水平经验，加强自主研发能力，推出更多满足用户实际需求的产品。可以说，新华三的存储自主创新能力已经成型。

从效果上来看，针对国内存储市场发展的特点，新华三自主研发了以H3C UniStor X10000为代表的系列产品，新华三也已经拥有了国内业界最全的存储产品线。李立表示，在“应用驱动，云领未来”的新IT战略指引下，新华三还将继续加大自主研发力度，推出更多更有针对性的存储产品和解决方案。

作为一个庞大而复杂的市场，中国用户对企业级存储的需求也存在多样性。用两条腿走路的新华三在未来的存储市场竞争中，将迎来更为宽广的格局。让我们拭目以待。