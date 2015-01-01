 百度云联手宝钢技术，打造ABC工业应用新模式

9月15日，在聚焦人工智能、大数据、云计算三大领域的2017百度云智峰会（ABC SUMMIT）上，上海宝钢工业技术服务有限公司作为传统钢铁工业的代表吸引了众多参会嘉宾的目光。

9月15日，在聚焦人工智能、大数据、云计算三大领域的2017百度云智峰会（ABC SUMMIT）上，上海宝钢工业技术服务有限公司作为传统钢铁工业的代表吸引了众多参会嘉宾的目光。

在云智峰会主论坛，宝钢工程技术集团有限公司副总经理 、上海宝钢工业技术服务有限公司（以下称：宝钢技术）总经理李麒，介绍了百度云与宝钢技术合作的“智能钢包”应用。借助百度云天工智能物联网平台，智能钢包大幅降低能源消耗，提高生产效率，有效提升安全系数。这是钢铁行业首次利用物联网、大数据分析和人工智能进行钢包的管理优化。未来百度云将与宝钢技术等合作伙伴一起，进一步探索ABC在工业领域的应用实践，推动智能制造的发展。

宝钢工程技术有限公司副总经理、上海宝钢工业技术服务有限公司总经理李麒

宝钢携手打造智能钢包，ABC进入钢铁洪流

在炼钢厂系统中，钢包是钢水储运和二次精炼的关键容器，承担着钢水从转炉到连铸平台的转运任务，每天全国有上万个钢包在线运行。由于钢包属于高温移动物体，传统手段无法实现对钢包的状态感知，无感知的钢包成为了影响钢厂效率、成本、能耗和安全的重要因素。

百度云与宝钢技术合作，借助天工智能物联网，首先通过对传统钢包的智能化改造，实现对运转温度、压力的动态采集，同时辅以热成像视觉监测技术，形成钢包状态信息“黑匣子”，实现对钢包实时运行状态的智能感知。然后将钢包状态信息传送到天工大数据平台，利用百度云平台强大的运算能力和人工智能技术，对数据进行全方位分析、诊断、预测，使钢包由感知状态突破到认知境界，进而实现对对精细化生产、设备安全、节能降耗和供应链优化的决策支持。

更经济高效、节能降耗、安全无忧，直接经济效益超百亿

李麒表示，钢铁企业每年钢包累计装载、精炼、浇铸钢水超过10亿吨，通过智能钢包的推广应用，平均降低出钢温度10℃，可以节约能源成本70亿元，钢包烘烤能效下降50%，大约可以节约150亿元，提高生产效率、杜绝恶性安全事故等间接经济效益更不可估量。

未来，基于智能钢包的成功应用，双方将共同探索和深化ABC技术在工业领域应用的核心理念和基本逻辑，将智能钢包项目复制推广到类似或其他泛工业应用场景，推动整个工业智能制造的进步。