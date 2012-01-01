2017中国主机用户社区大会召开 主机技术、生态双升级

近日，2017中国主机用户社区大会（CDUG）在金秋北京召开。IBM全球主机业务负责人、主机技术专家与本地银行、交通、社保等行业的主机用户及合作伙伴、北京理工大学等主机高校代表共与这一盛会，见证IBM主机技术的革新及用户社区联盟的最新生态共建成果。

【2017年9月12日，北京】近日，2017中国主机用户社区大会（CDUG）在金秋北京召开。IBM全球主机业务负责人、主机技术专家与本地银行、交通、社保等行业的主机用户及合作伙伴、北京理工大学等主机高校代表共与这一盛会，见证IBM主机技术的革新及用户社区联盟的最新生态共建成果。

CDUG（Chinese Z User Community，中国主机用户社区）自成立以来，长期致力于在中国建设主机技术信息服务社区，以IBM大型主机的技术共享、交流为核心，推进主机的本地服务与技术升级。今年7月，新一代大型主机IBM Z发布，面向机器学习、认知分析等前沿技术升级主机能力，并交付前所未有的安全水平。主机技术的再一次革命性升级，将为主机用户社区的各方成员交付升级的技术平台；而中国主机用户社区联盟的不断壮大，又将进一步推进新一代大机在中国的应用落地。

融合前沿技术 交付动态革新的主机技术平台

当下，认知计算、云计算、机器学习、区块链、大数据等前沿技术方案高速革新，不断重塑着商业世界的数字化转型路径。新型数字化经济为行业、企业带来的安全、信任、效率等挑战，考验IT系统在计算性能、安全性、开放性乃至“智慧程度”方面的综合能力。

在数据成为“新型能源”的认知商业时代，企业不再面临这一资源的稀缺问题，而是正在遭受由数据过剩、数据泄露带来的难题。为良好地利用数据、乘势认知商业中的数据洪流，更快速、平稳地驶向数字化转型彼岸，企业的IT基础架构需要紧跟计算系统的演进，以超强的计算能量满足人工智能、大数据分析等新型工作负载的需求。与此同时，在数据泄露现象严峻、数据安全问题攀升的当下，各类组织需要将自身核心业务、系统部署于一个高安全性的平台，以保障核心数据的价值不被侵害。此外，面对人工智能、机器学习、区块链等新型技术应用的部署需求，基础架构的开源、开放特性及其认知能力成为了基础架构方案的新衡量标准。

在此背景下，IBM于今年7月发布新一代大型主机IBM Z，继十余年之前拥抱Linux及开源平台以来，再次对大型主机进行革命性的升级。新一代主机IBM Z为可信赖的数字化体验而设计，首次实现了“普遍加密”技术（Pervasive Encryption），面向企业所有应用、云服务、数据库相关的全部数据，实现随时随地的、无处不在的数据加密。在加密所有数据的同时，IBM Z对系统表现、服务水平不产生任何影响，为企业防范来自外部及内部的数据安全威胁，并同时保障系统应用性能提供保障。

除升级安全能力以外，IBM Z借助开放式企业云，实现了主机的开放与互联。IBM Z可帮助企业轻松地发现并调用IBM Z的所有应用及数据，并通过使用IBM Z上的高安全API及领先的DevOps技术，把新应用的开发时间缩短90%，满足现代化互联工作负载需求。此外，IBM Z还进一步优化了主机的认知分析与机器学习能力，通过在数据的源头开展分析与学习，释放企业最核心数据的价值，并以行业领先的性能优化人工智能相关负载的开展。

此外，IBM Z同时实现了面向区块链技术的性能优化，并交付基于LinuxONE的企业级区块链，借助LinuxONE强大的性能、稳定性及安全性实现区块链应用的高安全、性能及可扩展性。IBM主机软件全球副总裁Mike Perera表示：“IBM持续投入于主机技术的革新，希望面向最前沿的技术趋势，不断刷新大型主机的能力，这与CDUG长期以来对于前沿技术的关注相一致。IBM大型主机方案在区块链、机器学习、安全性等方面的革新，已经助力全球及本地包括银行、金融、零售、社保、交通等多个行业的用户，成功打造了面向数字化经济的现代化的基础架构。IBM希望在本地进一步通过主机用户社区，推进最新主机技术的落地，助力行业的数字化转型之旅。”

落地行业应用 打造数字化的转型共赢平台

此次大会上，国内某大型银行数据中心资深经理就主机数据交换架构开展了分享，为与会的银行业用户提供了有益参考。此外，在主机与分布式系统的互联互通、快速高效利用主机核心数据、核心资产方面，来自国内外的资深主机技术专家也在大会上介绍了IBM支持混合云和API经济所提供的完整解决方案。在这一方面，IBM zOS Connect Enterprise Edition（zCEE）扮演了重要角色，本次大会上某全球著名银行在IBM 2017 Interconnect上关于zCEE的案例分享也受到了广泛的关注。

此外，某数字金融服务公司云计算事业部经理在大会上分享了金融云解决方案，其中，基于LinuxONE的区块链即服务（Blockchain As A Service）提供快速部署，高性能、高安全性的区块链服务平台，用户只需低成本投入就可以获得专业的区块链服务实例，大大降低使用区块链进行业务创新的技术门槛。

更新生态成果 长期布局科研人才平台

作为本次主机用户社区大会的组织方，北京理工大学在大会上分享了其与IBM在主机领域的多重合作。自2014年双方共同成立“北京理工大学—IBM主机卓越中心”以来，双方在主机人才培养、主机技术科研、主机方案应用等方面联合建设了多个成果。

2015年，双方合作开展“轻工业产品追溯平台”项目，基于LinuxONE的高可靠性、数据安全性及开源特性，为追溯轻工业产品的防伪追溯、产品定位、售后保养及回收等全生命周期提供追溯平台，并在推荐研究算法方面开展探索，造就了大数据分析与轻工业产业结合的良好尝试。在这一项目的开展过程中，北京理工大学与IBM共同提交专利申请2篇。2016年，北京理工大学师生联合IBM Watson Lab，开展面向LinuxONE平台的大数据解决方案验证、性能测试及优化，同期编纂的《主机大数据蓝皮书》全面地阐述了在IBM大型主机上实现的大数据技术及应用，并详细分析了IBM LinuxONE在在可靠性、可用性、可服务性等方面的各类参数及其银行欺诈交易检测解决方案，这一蓝皮书也在该校软件学院作为教学参考。此外，双方还联合开展了共享大学研究项目“银行欺诈交易检测”，对金融犯罪模型开展深入研究，提出了基于IBM System G图数据库解决方案。

2017年，依托IBM共享大学研究计划及青出于蓝实习生项目，IBM与北京理工大学在认知计算，机器学习，区块链领域开展了更进一步的探索。“开放融合、技术创新，相信我们与IBM的紧密合作能为国内主机客户和主机人才的成长创造价值，”北京理工大学党委常委，副校长梅宏院士表示：“北京理工大学希望借助近年来的产学研项目及成果，与开发者、解决方案提供商和企业客户就主机生态系统的建设战略与方向开展讨论，碰撞出未来合作的潜在方向，为主机生态系统的发展构建出更美好的未来。”

目前，CDUG已经在本地拥有愈300名核心成员，社区生态规模持续扩大。未来，这一社区联盟将进一步深化以IBM主机技术为核心的应用服务、科研合作，为本地银行、金融、交通、医疗、轻工业等多个行业交付技术分享平台、应用服务平台。同时，CDUG将延续其对于前沿技术的关注，与行业、用户一道，探索区块链、人工智能、云计算等技术与主机的融合，从用户的真实场景出发，在更贴近、更透明、更直接的技术交流、共享中加强主机与技术趋势的融合应用。此外，IBM将进一步深化与主机高校的合作，在人才培养、产学研联动、主机技术科研等方面开展深入探索，响应教育部“新工科”建设号召，推进本地的工程专业发展及人才培养。