Micro Focus完成对慧与（Hewlett Packard Enterprise）软件业务的合并 跃升全球顶尖级纯软件公司之列

Micro Focus宣布完成对慧与（Hewlett Packard Enterprise）软件业务的并购，从而创造了世界第七大企业级纯软件公司。该合并将两家软件领导企业结合，打造了一个全新的公司，特别定位于帮助客户实现其现有软件投资效益最大化，并在混合IT领域进行创新。

纽约州纽约市——2017年9月1日——Micro Focus宣布完成对慧与（Hewlett Packard Enterprise）软件业务的并购，从而创造了世界第七大企业级纯软件公司。该合并将两家软件领导企业结合，打造了一个全新的公司，特别定位于帮助客户实现其现有软件投资效益最大化，并在混合IT领域进行创新。交易完成后，慧与（Hewlett Packard Enterprise）前首席运营官及慧与（Hewlett Packard Enterprise）软件业务执行副总裁兼总经理Chris Hsu将出任Micro Focus首席执行官。

Micro Focus首席执行官Chris Hsu表示：“今天是Micro Focus的一个重要里程碑，我很荣幸能够领导这个团队。我们打造了一个技术和人才的强大组合，特别定位于在企业层面推动以客户为中心的创新，使企业能够将现有软件投资的投资回报率最大化，同时支持企业IT的新型混合模式。”

《哈佛商业评论》近期发布的一份报告指出，“商业领袖们预计在不久的将来，会有更多的应用驻留在各种第三方数据中心。但一些原有的重要应用在一段时间内可能不会迁移。所以协调多种不同系统的运行将变得更加重要。混合IT将成为主要的方法 – 而开发强大的混合IT功能将成为一项具有竞争力的优势。”

Micro Focus是专为打造、销售和支持软件而成立的公司，合并后的公司拥有超过5800名研发人员，能够帮助客户解决复杂的技术问题，在关键领域提供世界一流的企业级解决方案，其中包括：

DevOps：通过在商业工具链及开源产品中实现端到端，快速交付高质量、安全的应用，充分利用业内规模领先的产品组合。

混合IT：简化对各平台、交付方式和消费模式复杂组合的管理，以帮助企业解决业务需求、控制成本并确保全球范围内的可用性和性能。

安全性和风险管理：保护数据、应用和访问；推动安全运营和治理，以降低风险并保持合规性；并利用安全的DevOps应用来确保端到端的风险管理。

预测性分析：帮助客户将大规模的数据孤岛转化为实时且具有前瞻性的分析结果，以支持开放的、基于云计算的堆栈，在应用、运营、安全及业务之间创造新的洞察。

Hsu补充道：“我们的使命是提供业界一流、企业级、可扩展、并具有内置分析功能的软件产品组合，将客户置于我们创新的核心地位，打造让团队引以为豪的高品质产品。以此使命为动力，Micro Focus的独特定位将能够帮助客户和合作伙伴迎接企业IT新型混合模式的机遇和挑战，涵盖从大型机到移动到云端的各个方面。”

DXC Technology董事长、总裁兼首席执行官Mike Lawrie表示：“我代表DXC Technology的每位成员，祝贺Micro Focus团队实现了这一重要里程碑。这次合并将大大提升我们的战略合作伙伴关系，以帮助我们为客户实现真正的数字转型。我们期待与Micro Focus这样一流的合作伙伴进一步展开合作！”

该合并标志着在过去三年中的第五次大交易，而且这是Micro Focus公司迄今为止最大的一笔交易。它体现了一项持续的战略：通过强劲的、基于绩效的运营模式，将强大的软件资产结合为一家单一的公司。

Micro Focus公司执行董事长Kevin Loosemore表示：“我们有着非常健全的业务战略：汇集软件资产，为我们的投资者提供极高的价值，并为我们的客户提供广泛的解决方案组合，从而让他们最大限度地发挥现有IT投资的价值并不断采用新技术，将新旧技术相连接。我们很高兴有Chris来领导合并后的公司，开始两家企业的合并之旅、打造出一家世界级的纯企业软件公司。”