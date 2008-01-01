让连接驱动创新 蓝牙mesh技术为新兴市场带来更多想象空间

近日，蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group, 简称SIG）正式宣布，蓝牙（Bluetooth）技术开始全面支持mesh网状网络。全新的mesh功能提供多对多设备传输，并特别提高构建大范围网络覆盖的通信效能。

至顶网服务器频道 09月13日 新闻消息（文/李祥敬）：蓝牙是我们非常熟悉的连接技术，比如我们的可穿戴设备和手机基本上都在使用蓝牙技术进行数据交换。应该说，从一诞生起，蓝牙创新的步伐就没有停止。

初期，蓝牙的主要是用作替代缆线技术，但很快便拓展到了主流无线音频产品和计算机外设，如无线鼠标和键盘。

2010年，蓝牙低功耗的推出成为了蓝牙技术向前发展的重要一步。其影响重大，受到广泛关注，尤其是在智能手机和平板电脑、以及健康与健身、智能家居和可穿戴产品领域。

近日，蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group, 简称SIG）正式宣布，蓝牙（Bluetooth）技术开始全面支持mesh网状网络。全新的mesh功能提供多对多设备传输，并特别提高构建大范围网络覆盖的通信效能，适用于楼宇自动化、无线传感器网络等需要让数以万计个设备在可靠、安全的环境下传输的物联网解决方案。

蓝牙技术联盟市场副总裁孔德容（Ken Kolderup）

在蓝牙技术联盟市场副总裁孔德容（Ken Kolderup）看来，由于mesh是蓝牙技术一个显著的新功能，它将以独特的方式进行设备间的连接，完全不同于我们现在使用蓝牙技术的方式。mesh网络功能的支持，就像当年引入低功耗蓝牙技术，为连接设备市场带来高速增长一样。

孔德容告诉至顶网记者，SIG是成立于1998年的非营利国际性组织，拥有遍布150个国家的32000多家成员公司；其主要职责是规范Bluetooth蓝牙技术标准，负责对蓝牙产品的授权并保证全球通用性，构建了覆盖全球的蓝牙社区。

据孔德容介绍，SIG从三个方面推动蓝牙技术的发展，一个是与会员公司合作维护和提升蓝牙规格，也就是负责为蓝牙技术增加新的功能，包括蓝牙mesh网络技术；二是维护成员公司的项目，同时对他们的产品进行测试和验证，这样确保各个厂商具备蓝牙功能的产品之间具有互操作性，互操作性对蓝牙技术的创新是非常重要的；三是提高用户对蓝牙技术的认知和理解，进一步推广蓝牙技术在新的市场和新的行业领域当中的应用。

“蓝牙技术联盟20年来一直致力于提供低功耗无线技术，以实现简单、安全的设备互联 。例如蓝牙低功耗（LE）具有点对点拓扑结构，适用于互联装置市场；蓝牙低功耗具有广播拓扑结构，适用于快速增长的Beacon市场。借助集体的智慧和共享的技术标准，蓝牙为全球用户带来了更加简便、安全、充实的技术体验。”孔德容说。

三大特性 蓝牙mesh构建工业级解决方案

我们熟知的是大多数蓝牙低功耗设备使用一对一设备通信的简单点对点网络拓扑结构来进行相互间的通信。相比之下，mesh网络具有多对多拓扑结构，每台设备都能够与mesh网络中的任何其他设备进行通信，并特别提高构建大范围网络覆盖的通信效能，适用于需要为数以万计个设备在可靠、安全的环境下传输的物联网解决方案。

“从蓝牙的角度来说，我们一直坚信连接驱动创新。通过新的方式，把更多的设备连接在一起，能够让开发者们开发出更多新的设备，这样就能够开拓更多新的市场。过去，蓝牙技术已经多次证明了这一点。此次蓝牙mesh功能的推出也是以新的方式来进行互联并推动新兴市场。”孔德容说。

前面说到，蓝牙mesh的推出是为了拓展更多新兴市场领域，比如智能楼宇与工业自动化市场。而蓝牙mesh本身所具备的可靠性、扩充性和安全性正好满足了这些市场需求。

孔德容表示，蓝牙mesh从一开始就是设计为真正用于工业级的解决方案，从而满足商业建筑和工厂自动化等市场严格的可靠性、可扩展性和安全性要求。例如，蓝牙mesh解决方案具备多路径、与生俱来的自我修复能力，并且可避免因单点故障影响整个网络。

在可靠性方面，mesh网络的可靠性有赖于从一台设备向另一台设备传递信息的能力。蓝牙mesh网络采用点对点通信和多通道信息中继来确保信息传递不受干扰。

在扩充性方面，蓝牙mesh让数千台设备能够彼此通信，同时满足商业和工业要求。比如蓝牙mesh在规定上可在单一网络中支持多达32000个节点，目前部署于拥有超过1000个节点的网络之中。

在安全性方面，蓝牙mesh采用了一种安全性架构，具备政府级安全性、多层保护、隐私保护等特质，它能够解决部署大型无线设备网络的公司所面临的安全性问题。

孔德容介绍说，现在安全是非常大的挑战，我们面临各种已知的攻击还有新型攻击，蓝牙mesh采用新的防御机制来抵御攻击。例如蓝牙mesh通过验证技术来确保节点数据的传输安全，另外就是在网络当中传递的信息本身是进行128位AES加密的。

丰富生态与全球互通性 蓝牙mesh的行业拓展优势

市场经验一再证明，当具备了多品牌间互联互通的条件，市场发展越为繁荣。蓝牙mesh提供的全球互通性，将确保不同品牌的产品能够互相协同工作。

蓝牙技术采用独特的全栈解决方案，从低端无线射频至高端应用层皆能完整定义，确保该技术的所有层面

皆具备完整规格。

蓝牙以互通性为核心，在规格开发过程中即做好全面的多品牌间互操作性测试，而非在规格发布之后才进行测试。据悉，在蓝牙mesh网络规格的开发过程中，2年间共开展过15次互通性测试，1400多个案例顺利通过 测试。

另外，在蓝牙mesh规格中，模型定义了网络上节点的行为，且模型是不可变的。这意味着一旦采用了某种模型，它就永远不会改变。

其次，蓝牙技术联盟20年来一直致力于提供完善的认证工具与流程，以确保实现真正的多品牌互通性。通过选择蓝牙mesh技术进行组网，开发者能够打造更为丰富的解决方案，实现更快的产品上市时间。蓝牙mesh网络规格及蓝牙产品mesh网络支持认证工具，现均已上线。

增值服务：蓝牙技术构建的mesh网络还可以将蓝牙芯片作为Beacon使用，以提供本地化信息、以及资产追踪和导航服务。

成熟的生态系统：蓝牙生态系统提供最佳的技术技术开发环境，以及可缩短上市时间的工具和服务。

全球品牌知名度：蓝牙是值得信赖的全球品牌，代表着简单、安全的无线连接。

“虽然蓝牙mesh网络规范在今年7月才发布，蓝牙技术联盟为开发人员提供了必要的工具。因此，目前已有若干蓝牙mesh产品。”孔德容说，“蓝牙mesh网络可以在任何低功耗蓝牙4.0或更高版本的芯片解决方案上运行。因此，寻求构建蓝牙mesh网络产品的开发人员可以从许多芯片供应商获得广泛的启用技术。”

总之，秉持连接驱动创新，蓝牙低功耗支持点对点、广播和现在的mesh连接，实现一对一、一对多、到现在的多对多设备通信。所有这些连接方式的目标是实现不同的市场机会，如无线音频、连接设备、Beacon，以及智能家居和智能楼宇等，让整个社会实现“连接无处不在”。