VMware公司将超过1400套客户环境纳入IBM云

VMware与IBM双方已经公布一项合作伙伴协议，其中虚拟巨头将把超过1400套客户VMware环境引入IBM云。据称Honeywell国际与沃达丰等知名企业亦在此次环境迁移之列。

VMware与IBM双方已经公布一项合作伙伴协议，其中虚拟巨头将把超过1400套客户VMware环境引入IBM云。据称Honeywelll国际与沃达丰等知名企业亦在此次环境迁移之列。

在本周二于巴塞罗那召开的2017年VMworld欧洲大会上，两位技术巨擘宣称这一合作伙伴关系旨在应对将现有VMware工作负载由本地环境扩展至云端所出现的种种挑战。迁移工作无需对运营机制进行重新设计，亦不会影响到应用程序以及安全政策的正常起效。

根据两家公司的说法，各企业客户能够立足云端运行其VMware工作负载，同时利用IBM的AI与分析服务作为现有VMware部署方案的扩展选项。

IBM云业务总经理Faiyaz Shahpurwala补充称，“目前几乎各个行业的企业都希望利用云技术实现现代化转型并创造新的商业机遇。IBM与VMware的合作关系已然促使逾1400家企业快速轻松地过渡至云安全级别，并通过全面接入丰富的IBM Cloud服务目录以改进其工作负载（IBM Cloud服务目录具体包括AI、数据与分析、物联网以及无服务器等等）。”

Honeywell国际的性能素材与技术部门表示，选择IBM Cloud作为其开放虚拟工程平台的基础，能够确保其用户在蓝色巨人的云环境中构建并测试工程流程。

Honeywell流程解决方案总裁Vimal Kapur表示，通过迁移至IBM Cloud，Honeywell能够利用云端的现有工具、技术与运营流程，同时还能够使用HyTrust与英特尔提供的数据保护与安全功能。

Kapur解释称：“Honeywell正在开发下一代技术方案，以便各制造商与工厂经营者能够更好地应对诸如效率、生产力、可靠性、安全设备以及安全性等挑战。”

“IBM与VMware之间的合作关系使得Honeywell能够为全球客户提供全新的工业自动化技术，例如开放性虚拟工程平台。”

另外，沃达丰与IBM亦公布了一项新服务，旨在确保前者能够将其基于VMware的工作负载从沃达丰自主托管的私有云内迁移至IBM Cloud。

VMware与IBM同F5 Networks、Fortinet也保持着合作关系，旨在为客户提供更进一步的网络控制能力，从而增强公有云的安全性水平。

据悉，2017年第四季度，F5 Networks的BIG-IP虚拟套件产品将能够在IBM Cloud中与VMware门户解决方案相对接。与此同时，Fortinet的FortiGate-NGFW虚拟设备与捆绑服务亦将在IBM Cloud中服务于VMware门户解决方案。

本周二公布的消息还指出，IBM公司将采用VMware HCX技术以实现云环境之间的大规模应用迁移与持续可移植性。

此外，该公司解释称，在2017年第四季度，VMware Horizon Cloud服务也将由IBM Cloud提供，并将作为一款IBM全面云托管型受控服务以端对端形式进行交付，或者作为一款用于内部部署型超融合基础架构的混合式解决方案以实现桌面即服务（简称DaaS）的全新应用实例。

由于此前IBM Cloud已经获得了VMware Cloud认证授权，所以此次新方案的发布亦相当于得到虚拟巨头的全面认可。

IBM公司在2017年VMworld 欧洲大会上与戴尔-EMC共同宣布，IBM与VMware确定合作关系并将在IBM Cloud上提供VMware解决方案。

同样在本周二于巴塞罗那亮相的，还包括IBM Cloud之上的VMware SAP认证解决方案以及新的SAP认证裸机服务器。